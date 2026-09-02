As vagas nas Americanas que possuem atividades com empilhadeira exigem curso prévioAmericanas/Raphael Gallo

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Felipe Scofield
A Americanas abriu 150 vagas temporárias para trabalhar na área de logística, em Seropédica, na Baixada Fluminense. Os contratos têm prazo determinado e vão até o fim de novembro, período de maior movimento por causa da Black Friday.
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São 14 vagas para auxiliar, 114 para operador I e 22 para operador II. Os profissionais vão atuar em tarefas como carga e descarga de mercadorias, recebimento, armazenamento e separação de produtos.

Nas vagas de operador II, também há atividades com empilhadeira. Por isso, é necessário ter curso de operador de empilhadeira para concorrer a essas oportunidades.

Os requisitos mudam de acordo com o cargo. Há vagas para pessoas com ensino fundamental ou médio completo, sempre a partir dos 18 anos. Os demais critérios podem ser consultados nas páginas de cada oportunidade.
Veja a quantidade de vagas e os links para inscrição:

Auxiliar — 14 vagas: inscrições
Operador I — 114 vagas: inscrições
Operador II — 22 vagas: inscrições
Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna