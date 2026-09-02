As vagas nas Americanas que possuem atividades com empilhadeira exigem curso prévioAmericanas/Raphael Gallo
São 14 vagas para auxiliar, 114 para operador I e 22 para operador II. Os profissionais vão atuar em tarefas como carga e descarga de mercadorias, recebimento, armazenamento e separação de produtos.
Nas vagas de operador II, também há atividades com empilhadeira. Por isso, é necessário ter curso de operador de empilhadeira para concorrer a essas oportunidades.
Os requisitos mudam de acordo com o cargo. Há vagas para pessoas com ensino fundamental ou médio completo, sempre a partir dos 18 anos. Os demais critérios podem ser consultados nas páginas de cada oportunidade.
Auxiliar — 14 vagas: inscrições
Operador I — 114 vagas: inscrições
Operador II — 22 vagas: inscrições
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