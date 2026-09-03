Pós-graduações presenciais são destinadas a professores da rede públicaTomaz Silva/Agência Brasil
O Ministério da Educação (MEC) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgaram, de forma unificada, nesta quarta-feira (3), os processos seletivos no Portal Formação Mais Professores.
A divulgação nacional busca ampliar o alcance das informações sobre cursos de pós-graduação destinados a qualificar os professores em exercício na educação básica pública.
Áreas dos cursos
244 em sociologia;
480 em educação física;
919 em letras;
719 em física;
385 em artes;
324 em filosofia;
702 em história;
181 em história;
288 em química;
1.848 em matemática;
100 em matemática;
572 em biologia;
130 em educação tecnológica;
75 em alfabetização.
Também estão previstas oportunidades relacionadas à educação profissional e tecnológica por meio do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (PROF-EPT) e do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Cultura e Educação Digital (ProfEDigital), ainda sem número de vagas.
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