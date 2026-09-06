Trabalha Rio vai cadastrar currículos de quem busca de empregoRoberto Moreyra/SMTE
A programação começa na terça-feira (8), na Praça da Cohab, situada na Rua Paula Nei, 304, em Realengo. Na quinta-feira (10), o atendimento segue no mesmo bairro, na Associação Comunitária Amigos do Barata, localizada na Rua Correia Teixeira, 79.
Na sexta-feira (11), a equipe da pasta estará na Rua Jehovan Costa, 64, no Complexo do Alemão, em Ramos. O roteiro termina no sábado (12), na Rua Xique-Xique, 150, no Jardim Pedregoso, em Campo Grande.
Para agilizar o atendimento, os candidatos devem apresentar documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, número do PIS e currículo atualizado. Quem não puder comparecer a um dos pontos itinerantes também pode consultar postos abertos e se candidatar pela internet, por meio do portal Oportunidades Cariocas.
A população também pode procurar atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nos postos fixos da Central do Trabalhador no Centro (Avenida Presidente Vargas, 1.997), Cidade Nova (Posto Avançado na Rua Afonso Cavalcanti, 455), Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº), Engenho Novo (Rua Vinte e Quatro de Maio, 931), Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080), Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 247 e 248), Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25).
* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna