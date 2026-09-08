ViaRio é a concessionária responsável pela Transolímpica - Divulgação / ViaRio
ViaRio é a concessionária responsável pela Transolímpica
Divulgação / ViaRio
Publicado 08/09/2026 17:28
A Via Rio está com três
vagas abertas
na rodovia Transolímpica para cargos de supervisão nas áreas de manutenção de equipamentos e sistemas, conservação e tráfego. As oportunidades são destinadas a candidatos internos e externos.
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Os profissionais contratados vão atuar na operação da rodovia, em atividades como manutenção da infraestrutura e dos equipamentos, conservação da via, atendimento aos usuários e controle do tráfego.
Entre os benefícios estão: assistência médica-hospitalar, assistência odontológica, seguro de vida, vale refeição ou alimentação, vale transporte ou estacionamento no local.
Os interessados devem verificar os requisitos de cada vaga e fazer a inscrição pelos link definidos para cada cargo.
Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Larissa Amaral
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