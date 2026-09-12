A prefeitura de Queimados abriu um edital para 463 vagas imediátas e também cadastro de reserva - Divulgação

A prefeitura de Queimados abriu um edital para 463 vagas imediátas e também cadastro de reservaDivulgação

Publicado 12/09/2026 08:35 | Atualizado 12/09/2026 08:43

A prefeitura de Queimados abriu um edital para 463 vagas imediatas e também cadastro de reserva. As oportunidades estão distribuídas entre as secretarias de Administração, Educação, Saúde e Assistência Social, e contemplam candidatos do nível médio, técnico e superior, com salários que podem chegar até R$11.567,11.

LEIA MAIS: Programa oferece bolsas de estudos para alunos de baixa renda

Para os níveis médio e técnico, as funções são de agente administrativo (54 vagas), agente de apoio à inclusão (60, almoxarife (5), cuidador (3), cuidador de residência terapêutica (18), monitor de alunos (76), técnico de enfermagem (15), técnico de laboratório (14), técnico de saúde bucal (1), técnico em aparelho gessado (10) e técnico em raio X (11).

Já para nível superior, as oportunidades são para agente fazendário (8, agente fiscal (cinco), assistente social (11), assistente social escolar (6), biólogo (1), cirurgião-dentista (uma), cirurgião-dentista para pessoas com necessidades especiais (1), cirurgião-dentista endodontista (uma), cirurgião-dentista periodontista (1), contador (6), enfermeiro (14), farmacêutico (6), farmacêutico bioquímico (3), fisioterapeuta (5) e fonoaudiólogo (2).

Para os médicos, há posições para angiologista (2), cardiologista (3), cirurgião-geral (1), clínico-geral (2), colposcopista (1), dermatologista (1), dermatologista sanitário (2), médico do trabalho (1), endocrinologista (1), epidemiologista (3), fisiatra (2), gastroenterologista (4), geriatra (1), ginecologista/obstetra (1), mastologista (1), nefrologista (2), neurologista (3), neuropediatra (3), neuropsiquiatra (1), oftalmologista (4), ortopedista (7), otorrinolaringologista (3), pediatra (10), pneumologista (1), pneumologista sanitário (2), psiquiatra (9), radiologista (4), reumatologista (2), sanitarista (1), tisiologista (2), ultrassonografista (1) e urologista (3).



O edital também abrange os postos de médico-veterinário (7), musicoterapeuta (1), nutricionista (3), pedagogo (1), psicólogo (23) e psicólogo escolar (6). Todos as posições contam no cadastro de reservas.

As inscrições podem ser feitas até 13 de outubro pelo link com o pagamento do boleto até o dia seguinte.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Luiz Monteiro