Iniciativa é realizada pela Escola Eleva - Divulgação / Escola Eleva

Iniciativa é realizada pela Escola ElevaDivulgação / Escola Eleva

Publicado 15/09/2026 14:25 | Atualizado 15/09/2026 14:28

Escola Eleva realiza, neste mês, a terceira edição do Evento Virtual de Recrutamento de Professores. As inscrições foram prorrogadas até esta quarta-feira (17). O encontro, marcado para o dia 19, faz parte do processo de seleção de novos profissionais para a rede de ensino bilíngue e em tempo integral.

A iniciativa busca aproximar professores e lideranças acadêmicas da instituição de profissionais da educação interessados em fazer parte da rede. Durante o evento, os participantes poderão conhecer a proposta pedagógica da Escola Eleva, compartilhar experiências e saber mais sobre as oportunidades de carreira na instituição, que integra a Inspired Education, grupo internacional de educação.





Os participantes poderão ser contratados para as vagas abertas ou permanecer no banco de talentos da Inspired Education para futuras oportunidades. Para participar, os interessados devem realizar a inscrição e enviar o currículo . Os perfis serão analisados de acordo com as posições disponíveis e, posteriormente, os candidatos selecionados receberão o convite para participar do encontro virtual. Após essa etapa, os profissionais seguem para entrevistas individuais.Os participantes poderão ser contratados para as vagas abertas ou permanecer no banco de talentos da Inspired Education para futuras oportunidades.

Segundo Ilana Kauffmann, diretora de Recursos Humanos da Escola Eleva, o encontro também permite que a instituição conheça melhor os profissionais interessados em integrar a rede.



“O Evento Virtual de Recrutamento de Professores é um espaço de troca que permite a profissionais que queiram integrar a Escola Eleva ampliar sua visão sobre a carreira, compartilhar sua experiência e conhecer melhor sobre como poderá atuar. Para nós, também é uma forma de reconhecer a experiência e o potencial de cada profissional e identificar talentos que possam contribuir com nossas escolas”, afirma.

Cerca de 40 vagas

Mais de 1.500 profissionais já participaram das edições anteriores do evento. Neste ano, aproximadamente 40 vagas para professores serão disponibilizadas nas unidades da Escola Eleva em Botafogo, Urca e Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, além de oportunidades na unidade de São Paulo e em Brasília.



Entre os benefícios oferecidos estão planos de saúde e odontológico, oportunidades de crescimento profissional, possibilidade de mobilidade dentro do grupo, contato com educadores de diferentes países e desenvolvimento de carreira em uma organização internacional.



A Escola Eleva também destaca a formação continuada dos profissionais. Semanalmente, professores e auxiliares participam do Professional Development, programa que reúne educadores, especialistas convidados e integrantes de outras escolas da Inspired Education para discutir situações reais de sala de aula e compartilhar práticas pedagógicas.



As inscrições para o evento virtual de recrutamento podem ser realizadas até o dia 17.

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