O Grupo Amil, empresa de assistência médica, abriu 50 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD) no Rio de Janeiro (RJ). As oportunidades são para atuação em áreas administrativas e contemplam atividades relacionadas a processos operacionais e administrativos.
As posições também envolvem a contribuição para a organização e o aprimoramento dos processos das áreas de atuação. Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo ou ensino superior em curso ou concluído.
Além disso, é necessário uma experiência anterior em áreas administrativas ou no setor de saúde é desejável. Também é necessário conhecimento do pacote Office, incluindo Word, Excel, PowerPoint e Outlook.
Com vagas administrativas para diversas área da empresa, as oportunidades contam com atuação 100% presencial na região central do Rio de Janeiro, de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, e às sextas-feiras, das 8h às 17h.
As principais responsabilidades dos contratados passará pelo atendimento ao público, apoio de processos operacionais e administrativos, auxílio no controle de informações e cadastro de registro em sistema, análise de contas médicas e autorizações de procedimentos, exames, contribuir com a organização e melhoria de processos da área de atuação e organizar e controlar relatórios, documentos e planilhas.
Entre os benefícios oferecidos estão assistência médica e odontológica, vale-refeição, acesso ao Wellhub e/ou TotalPass, plataforma de saúde e bem-estar corporativo. Segundo o Gerente Sênior de Pessoas no Grupo Amil, Cristiano Borges, a empresa tem o compromisso de oferecer oportunidades reais de desenvolvimento para todas as pessoas.
"Acreditamos que transformar oportunidades em ações concretas é um bom começo. A diversidade de experiências e perspectivas contribui positivamente para nossas pessoas e para o negócio, e temos o compromisso de oferecer oportunidades reais de desenvolvimento para todas as pessoas no Grupo Amil", aponta Cristiano.
Os interessados podem consultar os requisitos completos das vagas e realizar a candidatura pelo link até a próxima sexta-feira (18).
A iniciativa busca aproximar professores e lideranças acadêmicas da instituição de profissionais da educação interessados em fazer parte da rede. Durante o evento, os participantes poderão conhecer a proposta pedagógica da Escola Eleva, compartilhar experiências e saber mais sobre as oportunidades de carreira na instituição, que integra a Inspired Education, grupo internacional de educação. Publicidade
Para participar, os interessados devem realizar a inscrição e enviar o currículo. Os perfis serão analisados de acordo com as posições disponíveis e, posteriormente, os candidatos selecionados receberão o convite para participar do encontro virtual. Após essa etapa, os profissionais seguem para entrevistas individuais.