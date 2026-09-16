Inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira (18) - Divulgação

Inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira (18)Divulgação

Publicado 16/09/2026 16:34

O Grupo Amil, empresa de assistência médica, abriu 50 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD) no Rio de Janeiro (RJ). As oportunidades são para atuação em áreas administrativas e contemplam atividades relacionadas a processos operacionais e administrativos.

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As posições também envolvem a contribuição para a organização e o aprimoramento dos processos das áreas de atuação. Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo ou ensino superior em curso ou concluído. As posições também envolvem a contribuição para a organização e o aprimoramento dos processos das áreas de atuação. Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo ou ensino superior em curso ou concluído.

Além disso, é necessário uma experiência anterior em áreas administrativas ou no setor de saúde é desejável. Também é necessário conhecimento do pacote Office, incluindo Word, Excel, PowerPoint e Outlook.



Com vagas administrativas para diversas área da empresa, as oportunidades contam com atuação 100% presencial na região central do Rio de Janeiro, de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, e às sextas-feiras, das 8h às 17h.

As principais responsabilidades dos contratados passará pelo atendimento ao público, apoio de processos operacionais e administrativos, auxílio no controle de informações e cadastro de registro em sistema, análise de contas médicas e autorizações de procedimentos, exames, contribuir com a organização e melhoria de processos da área de atuação e organizar e controlar relatórios, documentos e planilhas.

Entre os benefícios oferecidos estão assistência médica e odontológica, vale-refeição, acesso ao Wellhub e/ou TotalPass, plataforma de saúde e bem-estar corporativo. Segundo o Gerente Sênior de Pessoas no Grupo Amil, Cristiano Borges, a empresa tem o compromisso de oferecer oportunidades reais de desenvolvimento para todas as pessoas.

"Acreditamos que transformar oportunidades em ações concretas é um bom começo. A diversidade de experiências e perspectivas contribui positivamente para nossas pessoas e para o negócio, e temos o compromisso de oferecer oportunidades reais de desenvolvimento para todas as pessoas no Grupo Amil", aponta Cristiano.

Os interessados podem consultar os requisitos completos das vagas e realizar a candidatura pelo link até a próxima sexta-feira (18).

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