São 12 formações técnicas, com duração de 10 a 18 meses - Divulgação

São 12 formações técnicas, com duração de 10 a 18 mesesDivulgação

Publicado 17/09/2026 07:38 | Atualizado 17/09/2026 10:18

O Senac RJ está com inscrições abertas para mais de 6 mil vagas gratuitas em 12 cursos técnicos em diversas unidades do estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são destinadas a pessoas que já concluíram o Ensino Médio.

As vagas serão oferecidas em 26 unidades da instituição em todo o estado. As inscrições devem ser feitas até hoje exclusivamente pelo link https://portal.coseac.uff.br/faetec-2026-2-inscricoes , no qual também é possível consultar o Edital completo. A seleção será feita por meio de sorteio da Loteria Federal.

As oportunidades são destinadas a pessoas que já concluíram o Ensino Médio nas redes pública ou privada de ensino. O público-alvo são jovens em busca do primeiro emprego, trabalhadores que desejam se qualificar e profissionais em transição de carreira. Os estudantes selecionados poderão ter acesso aos benefícios previstos pelo programa Edutec, como Bolsa Permanência e Prêmio de Conclusão de Curso, de acordo com os critérios e condições estabelecidos em edital.

São 12 formações técnicas, com duração de 10 a 18 meses, nas áreas de Enfermagem, Segurança do Trabalho, Logística, Podologia, Estética, Massoterapia, Óptica, Prótese Dentária, Guia de Turismo e Administração, além de dois lançamentos: os cursos Técnico em Multimídia e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

As ofertas serão ministradas nas unidades do Senac RJ de Bonsucesso, Botafogo, Campo Grande, Centro Politécnico (Riachuelo), Copacabana, Irajá, Madureira, Marechal Floriano, Santa Luzia e Barra da Tijuca, na capital do Rio de Janeiro, além dos municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaperuna, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Resende, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, Teresópolis, Três Rios e Volta Redonda.

A iniciativa, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc RJ) e com a Faetec, está vinculada ao Juros por Educação, que integra o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).