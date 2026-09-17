São 12 formações técnicas, com duração de 10 a 18 mesesDivulgação
Instituição oferece mais de 6 mil vagas em cursos gratuitos no Rio
Oportunidades são para as pessoas que já concluíram o Ensino Médio e abrangem 12 cursos técnicos em 26 unidades no estado
Instituição oferece mais de 6 mil vagas em cursos gratuitos no Rio
Oportunidades são para as pessoas que já concluíram o Ensino Médio e abrangem 12 cursos técnicos em 26 unidades no estado
Empresa de assistência médica abre 50 vagas de emprego para PcDs
Oportunidades são para áreas administrativas e de atendimento, com atuação presencial na região central da capital fluminense
Escola abre 40 vagas para professores em evento de recrutamento
Inscrições para participar do encontro virtual foram prorrogadas até esta quarta-feira (17); seleção inclui etapa de entrevista
Rio começa semana com 3,2 mil oportunidades de empregos e estágios
Setores como serviços, vendas, comércio e construção civil concentram parte das vagas disponíveis
Prefeitura de Queimados abre 463 vagas com salários de até R$ 11,5 mil
Edital contempla posições de níveis médio, técnico e superior para as secretarias de Administração, Educação, Saúde e Assistência Social
Programa oferece bolsas de estudos para alunos de baixa renda
Processo seletivo é on-line completamente gratuito
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.