Entre os cargos disponíveis estão chapeiro, atendente, auxiliar de cozinha, sushiman e auxiliar de serviços - Paulo Pinto / Agência Brasil

Entre os cargos disponíveis estão chapeiro, atendente, auxiliar de cozinha, sushiman e auxiliar de serviçosPaulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 17/09/2026 15:03





Entre os cargos disponíveis estão chapeiro, atendente, auxiliar de cozinha, sushiman, auxiliar de serviços gerais, gerente, gelateiro, cozinheiro, chefe de fila, barback, hostess, confeiteira, pizzaiolo, copeiro, líder de loja, motorista, cumim, auxiliar de salada, churrasqueiro, líder de atendimento, costureira pilotista e operador de delivery.



As vagas são para unidades localizadas na Zona Sul, Shopping Leblon, Botafogo, Jardim Botânico, Barra da Tijuca, Urca, Copacabana, Lagoa, Leblon, Leme, Cadeg, Shopping RioSul, Gardênia Azul e Zona Norte.



Os interessados podem consultar as oportunidades disponíveis e A Acerta Consultoria está com 57 vagas de emprego abertas no Rio de Janeiro. As oportunidades contemplam diferentes áreas, como atendimento, cozinha, salão, delivery, liderança e serviços gerais, e estão distribuídas por bairros e centros comerciais de diferentes regiões da cidade.Entre os cargos disponíveis estão chapeiro, atendente, auxiliar de cozinha, sushiman, auxiliar de serviços gerais, gerente, gelateiro, cozinheiro, chefe de fila, barback, hostess, confeiteira, pizzaiolo, copeiro, líder de loja, motorista, cumim, auxiliar de salada, churrasqueiro, líder de atendimento, costureira pilotista e operador de delivery.As vagas são para unidades localizadas na Zona Sul, Shopping Leblon, Botafogo, Jardim Botânico, Barra da Tijuca, Urca, Copacabana, Lagoa, Leblon, Leme, Cadeg, Shopping RioSul, Gardênia Azul e Zona Norte.Os interessados podem consultar as oportunidades disponíveis e realizar a inscrição pela plataforma de recrutamento da consultoria

Segundo Marcella Moura, especialista em Recursos Humanos e sócia da Acerta Consultoria, além da experiência específica para a função, os candidatos devem demonstrar disposição, responsabilidade e interesse pela oportunidade. Ela recomenda chegar ao processo seletivo com antecedência, levar um currículo atualizado e conhecer as atividades relacionadas ao cargo pretendido.



"Para as funções de atendimento, cozinha, salão e delivery, também observamos muito a postura, a comunicação e a capacidade de trabalhar em equipe. Já para cargos de liderança, é importante destacar experiências anteriores com gestão de pessoas, organização de rotinas e resolução de problemas", afirma.



A especialista também orienta que os candidatos sejam transparentes durante as entrevistas e apresentem suas experiências e habilidades de forma objetiva.

Encontro gratuito na Rocinha

Além das vagas, a Acerta Consultoria realizará, no dia 23 de setembro, um encontro gratuito sobre empregabilidade na Rocinha. A atividade faz parte das ações pelos 13 anos de atuação da empresa e será realizada das 10h às 12h, no Emoções da Rocinha, na Estrada da Gávea, 557.



A palestra abordará temas como comportamento em entrevistas, elaboração e apresentação de currículo, postura profissional e estratégias para identificar e aproveitar oportunidades de trabalho.



A iniciativa também terá a distribuição de mais de cem cestas básicas aos primeiros inscritos.



"Nosso objetivo é criar caminhos entre pessoas e oportunidades, levando informação, orientação e acesso ao mercado de trabalho para quem muitas vezes encontra barreiras nesse percurso. A palestra na Rocinha representa justamente esse compromisso: estar próximo da comunidade, compartilhar conhecimento e ajudar a transformar possibilidades em oportunidades concretas", afirma Luana Fernandez, especialista em RH e sócia da Acerta Consultoria.