Ao todo, serão 32 turmas presenciais, 59 semipresenciais e 486 na modalidade ensino a distância - Divulgação

Ao todo, serão 32 turmas presenciais, 59 semipresenciais e 486 na modalidade ensino a distânciaDivulgação

Publicado 19/09/2026 14:15

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) abriu 52.713 vagas em cursos presenciais e a distância em diversas unidades da federação. As oportunidades contemplam capacitações gratuitas e pagas, distribuídas entre as unidades físicas da instituição e o Futuro.Digital, plataforma de marketplace educacional da entidade.

Ao todo, 25.243 vagas são ofertadas diretamente pelas escolas regionais do Senai. O portfólio abrange cursos técnicos, formação continuada, aperfeiçoamento, qualificação profissional e programas de aprendizagem industrial voltados a diferentes setores produtivos, como manufatura, tecnologia da informação e comunicação, têxtil e vestuário.





Os interessados em consultar os pré-requisitos, cronogramas de matrícula, valores, matriz curricular, e emissão de certificados e devem acessar o Outras 27.470 vagas estão centralizadas no ambiente virtual do Futuro.Digital. A plataforma reúne modalidades que vão de microcertificações e cursos de curta duração a programas de extensão, graduação, pós-graduação e MBA. A estrutura contempla 486 turmas em formato totalmente a distância (EAD), 59 semipresenciais e 32 presenciais.Os interessados em consultar os pré-requisitos, cronogramas de matrícula, valores, matriz curricular, e emissão de certificados e devem acessar o link ou procurar a unidade local do Senai no respectivo estado.

O SENAI é o principal parceiro da indústria na formação de trabalhadores e na inovação. Maior rede privada de educação profissional do país e uma das maiores do mundo, está presente nos 26 estados e no Distrito Federal, com cerca de 3,1 milhões de matrículas anuais.



Em 84 anos de história, a rede formou mais de 92 milhões de pessoas em cursos técnicos, de qualificação, nível superior, aperfeiçoamento e especialização, sempre alinhados às demandas do setor produtivo.

Outras oportunidades







Entre os cargos disponíveis estão chapeiro, atendente, auxiliar de cozinha, sushiman, auxiliar de serviços gerais, gerente, gelateiro, cozinheiro, chefe de fila, barback, hostess, confeiteira, pizzaiolo, copeiro, líder de loja, motorista, cumim, auxiliar de salada, churrasqueiro, líder de atendimento, costureira pilotista e operador de delivery.



As vagas são para unidades localizadas na Zona Sul, Shopping Leblon, Botafogo, Jardim Botânico, Barra da Tijuca, Urca, Copacabana, Lagoa, Leblon, Leme, Cadeg, Shopping RioSul, Gardênia Azul e Zona Norte.



Os interessados podem consultar as oportunidades disponíveis e realizar a inscrição pelo A Acerta Consultoria está com 57 vagas de emprego abertas no Rio de Janeiro (RJ). As oportunidades contemplam diferentes áreas, como atendimento, cozinha, salão, delivery, liderança e serviços gerais, e estão distribuídas por bairros e centros comerciais de diferentes regiões da cidade.Entre os cargos disponíveis estão chapeiro, atendente, auxiliar de cozinha, sushiman, auxiliar de serviços gerais, gerente, gelateiro, cozinheiro, chefe de fila, barback, hostess, confeiteira, pizzaiolo, copeiro, líder de loja, motorista, cumim, auxiliar de salada, churrasqueiro, líder de atendimento, costureira pilotista e operador de delivery.As vagas são para unidades localizadas na Zona Sul, Shopping Leblon, Botafogo, Jardim Botânico, Barra da Tijuca, Urca, Copacabana, Lagoa, Leblon, Leme, Cadeg, Shopping RioSul, Gardênia Azul e Zona Norte.Os interessados podem consultar as oportunidades disponíveis e realizar a inscrição pelo link

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Larissa Amaral.