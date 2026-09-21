Inscrições para Noeletes vão até o dia 29 de setembro - Divulgação

Inscrições para Noeletes vão até o dia 29 de setembroDivulgação

Publicado 21/09/2026 14:09 | Atualizado 21/09/2026 14:10

Mulheres interessadas em trabalhar como Noeletes durante a temporada de Natal desse ano , no Rio, tem até esta semana para se inscrever em vagas de emprego. A oportunidade é destinada a maiores de 18 anos com perfil comunicativo e com facilidade de lidar com o público infantil.

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As vagas temporárias são oferecidas pela Escola de Papai Noel do Brasil. As profissionais selecionadas irão auxiliar o Papai Noel durante atendimentos, ajudando na organização do espaço, recepção das crianças e famílias, além de acompanhar os momentos de fotos com o Bom Velhinho.



É necessário ter disponibilidade para trabalhar em finais de semana e feriados durante os meses de novembro e dezembro, além de facilidade de acesso às regiões da Zona Sul e Zona Oeste do Rio.

Papai Noel

A Escola de Papai Noel do Brasil também está com inscrições abertas para um curso gratuito de formação de papais noéis. O ensino é voltado para homens com mais de 50 anos, incluindo aposentados com objetivo de conseguir renda extra no fim do ano.

Os candidatos devem ter cabelo e barba brancos ou grisalhos, gostar de crianças e apresentar boa saúde para desempenhar a função. Além disso, a escola dá preferência a pessoas sem vícios, como consumo de álcool ou cigarro. Haverá uma pré-seleção e quem não se enquadrar no perfil pode ser desclassificado.

Além de preparar os participantes para atuar como o Bom Velhinho, a formação aborda interpretação, improvisação, música, maquiagem, figurino, cuidados com a barba, libras, acessibilidade e inclusão de pessoas neurodivergentes.

"Há muitos aposentados que, após os 50 anos, enfrentam a falta de oportunidades no mercado. Nosso objetivo é oferecer capacitação para que eles possam voltar a trabalhar, sair da ociosidade e garantir uma renda extra no fim do ano. Temos parcerias firmadas com diversos shoppings do Rio de Janeiro e também recebemos demandas de cidades como Manaus, São Paulo e Belo Horizonte”, explicou Limachem Cherem, fundador e diretor da escola.

Após o curso, os profissionais poderão atuar em shoppings, lojas, empresas, escolas, hospitais, clubes, residências e eventos, durante a temporada de Natal.

As inscrições também vão até o próximo dia 29 e podem ser feitas pelo e-mail papainoel@tapume.com.br, pelo telefone (21) 2532-3066 ou pelo WhatsApp (21) 97616-8666.

As aulas começam em 6 de outubro e ocorrerão todas as terça-feiras, das 14h às 18h, no Centro Municipal de Artes Calouste Gulbenkian, na Rua Benedito Hipólito, no Centro do Rio.