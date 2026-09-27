O atendimento das equipes ocorre das 10h às 14h, hoje, no Caju - SMTE/Divulgação

O atendimento das equipes ocorre das 10h às 14h, hoje, no CajuSMTE/Divulgação

Publicado 27/09/2026 05:00

O Trabalha Rio atenderá os moradores do Caju que estão em busca de emprego nesta segunda-feira (28). A equipe estará das 10h às 14h na Cozinha Comunitária Carioca Alimento Duplo, localizada na Rua Fortaleza, 1, na Praça da Ladeira dos Funcionários.

Durante a ação, os trabalhadores poderão consultar informações sobre oportunidades de emprego, receber orientação ou atualizar o cadastro profissional e tirar dúvidas sobre os serviços da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE). A iniciativa busca levar esse tipo de atendimento para mais perto dos moradores e facilitar o acesso aos serviços públicos relacionados a emprego e renda.

Para o atendimento, a recomendação é levar documentos pessoais e, se possível, um currículo atualizado.

Além das ações locais, os trabalhadores podem buscar atendimento presencial nas Centrais do Trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, no Centro (Avenida Presidente Vargas, 1.997), Cidade Nova (Rua Afonso Cavalcanti, 455), Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº), Engenho Novo (Rua Vinte e Quatro de Maio, 931), Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080), Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 247 e 248), Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). As vagas de emprego também podem ser consultadas e as candidaturas feitas pela internet, pelo Oportunidades Cariocas

O Trabalha Rio é um serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) que oferece atendimento a pessoas que procuram emprego. Além de divulgar oportunidades, a iniciativa orienta trabalhadores, auxilia no cadastro profissional e na atualização de currículos e leva esses serviços para diferentes regiões da cidade por meio de atendimentos itinerantes.

*Matéria do estagiário Felipe Scofield, sobre supervisão de Marlucio Luna