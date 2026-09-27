O atendimento das equipes ocorre das 10h às 14h, hoje, no CajuSMTE/Divulgação
Trabalha Rio leva vagas e orientação profissional ao Caju nesta segunda
Trabalhadores poderão consultar informações sobre oportunidades de emprego, receber orientação ou atualizar o cadastro
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Pronatec oferece mais de 1,5 mil vagas gratuitas em cursos
Oportunidades estão distribuídas entre 11 áreas de qualificação profissional voltadas ao meio ambiente, sustentabilidade e bioeconomia
Atacarejo abre cerca de 460 vagas de emprego no Rio
Entre os principais cargos disponíveis estão os de operador de loja e operador de caixa; todas as oportunidades são elegíveis a pessoas com deficiência (PCDs)
Instituições oferecem curso gratuito de segurança digital
Cadastro deve ser feito diretamente no site oficial da Cisco; aulas terminam no dia 4 de outubro
Inea terá novo concurso com 150 vagas
Edital deve ser divulgado nos próximos meses após definição da banca organizadora; autorização foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (23)
Mobi-Rio abre processo seletivo com 63 vagas para o BRT
Inscrições começam nesta terça-feira (22) e seguem até 28 de setembro; salários chegam a R$ 3,5 mil
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