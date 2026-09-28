Ao todo, 272 atividades exercidas por MEIs podem ser contratadas no Contrata+BrasilFernando Frazão/Agência Brasil
Envio de propostas
Os MEIs também podem receber pelo WhatsApp avisos sobre novas oportunidades compatíveis com os serviços informados em seu cadastro. Na plataforma, ele deve apresentar uma proposta para o serviço que ele está apto a prestar e acompanhar o resultado pelo sistema.
As oportunidades abrangem serviços de pequenos reparos e manutenção, como os realizados por eletricistas, encanadores e pintores, além de atividades de apoio a eventos, como fotografia, música e ornamentação. Na área de alimentos, agricultores familiares, cooperativas e empresas também poderão fornecer para a administração pública.
A ferramenta também facilita o acompanhamento das contratações públicas. As informações sobre oportunidades, propostas apresentadas e resultados podem ser acompanhadas.
Esses dados também poderão ser disponibilizados no Gestão em Números, portal que reúne informações públicas, como compras e contratações, em painéis analíticos interativos.
Passo a passo
- estar com o CNPJ ativo, exceto no caso da agricultura familiar;
- cadastrar a empresa no Contrata+Brasil;
- informar os serviços ou produtos que oferece.
Depois do cadastro, o fornecedor pode consultar as oportunidades disponíveis na sua região, enviar propostas e acompanhar o andamento dos processos na área “Minhas Propostas”.
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