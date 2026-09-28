Ao todo, 272 atividades exercidas por MEIs podem ser contratadas no Contrata+Brasil - Fernando Frazão/Agência Brasil

Ao todo, 272 atividades exercidas por MEIs podem ser contratadas no Contrata+BrasilFernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 28/09/2026 20:02



O governo do Rio de Janeiro adotou nesta segunda-feira (28) o Contrata+Brasil, plataforma que reúne oportunidades de pequenas contratações públicas, com valores de até R$ 13.018. A partir dele, microempreendedores individuais (MEIs), agricultores familiares, cooperativas e pequenos fornecedores terão a oportunidade de oferecer serviços e produtos para a administração estadual.

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Ao todo, 272 atividades exercidas por MEIs podem ser contratadas pela plataforma. O Contrata+Brasil utiliza procedimentos padronizados para simplificar as etapas administrativas. Para o empreendedor, isso facilita a busca por oportunidades e a apresentação de propostas. Para o poder público, a ferramenta ajuda a organizar e dar mais agilidade aos processos de contratação.

Envio de propostas





Os MEIs também podem receber pelo WhatsApp avisos sobre novas oportunidades compatíveis com os serviços informados em seu cadastro. Na plataforma, ele deve apresentar uma proposta para o serviço que ele está apto a prestar e acompanhar o resultado pelo sistema.



As oportunidades abrangem serviços de pequenos reparos e manutenção, como os realizados por eletricistas, encanadores e pintores, além de atividades de apoio a eventos, como fotografia, música e ornamentação. Na área de alimentos, agricultores familiares, cooperativas e empresas também poderão fornecer para a administração pública.



A ferramenta também facilita o acompanhamento das contratações públicas. As informações sobre oportunidades, propostas apresentadas e resultados podem ser acompanhadas.



Esses dados também poderão ser disponibilizados no

Os órgãos estaduais devem cadastrar na plataforma os serviços que necessitam. Os fornecedores podem consultar as oportunidades disponíveis em sua região e enviar suas propostas diretamente pelo sistema.Os MEIs também podem receber pelo WhatsApp avisos sobre novas oportunidades compatíveis com os serviços informados em seu cadastro. Na plataforma, ele deve apresentar uma proposta para o serviço que ele está apto a prestar e acompanhar o resultado pelo sistema.As oportunidades abrangem serviços de pequenos reparos e manutenção, como os realizados por eletricistas, encanadores e pintores, além de atividades de apoio a eventos, como fotografia, música e ornamentação. Na área de alimentos, agricultores familiares, cooperativas e empresas também poderão fornecer para a administração pública.A ferramenta também facilita o acompanhamento das contratações públicas. As informações sobre oportunidades, propostas apresentadas e resultados podem ser acompanhadas.Esses dados também poderão ser disponibilizados no Gestão em Números , portal que reúne informações públicas, como compras e contratações, em painéis analíticos interativos.

Passo a passo

A plataforma é gratuita e pode ser acessada pelo celular ou computador. Para participar das contratações estaduais pelo sistema, o interessado precisa:



- ter uma conta gov.br;

- estar com o CNPJ ativo, exceto no caso da agricultura familiar;

- cadastrar a empresa no Contrata+Brasil;

- informar os serviços ou produtos que oferece.



Depois do cadastro, o fornecedor pode consultar as oportunidades disponíveis na sua região, enviar propostas e acompanhar o andamento dos processos na área “Minhas Propostas”.





*Matéria do estagiário Felipe Scofield, com supervisão de Marlucio Luna