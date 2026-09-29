Pré-inscrições para cursos gratuitos serão realizadas nos dias 1º, 2 e 5 de outubroDivulgação / Senac
Para participar, os candidatos precisam atender aos seguintes critérios: ser maior de 16 anos, ter concluído o Ensino Fundamental I e apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Durante a pré-inscrição, o candidato participa de uma entrevista de perfil socioeconômico. Interessados que possuem cadastro no CadÚnico terão prioridade na seleção.
Serviço
Rua Haddock Lobo, 71 - Estácio
WhatsApp: (21) 99957-1743
Horário de atendimento, pré-inscrição: das 9h às 16h
Pré-inscrições: dias 1º, 2 e 5/10, diretamente no local, por ordem de chegada
Documentos para pré-inscrição: RG, CPF e comprovante de residência (original e cópia)
Cursos
Início: 13/10/2026 | Segunda a sexta-feira | das 13h às 17h
- Alongamento de Cílios
Início: 04/11/2026 | Segunda a sexta-feira | das 8h às 12h
Início: 29/01/2027 | Segunda a sexta-feira | das 8h às 12h
- Atendimento ao Cliente
Início: 15/01/2027 | Segundas, quartas e sextas-feiras | das 8h às 12h
- Rotinas Administrativas de Estoque e Compras
Início: 19/01/2027 | Segunda a sexta-feira | das 13h às 17h
- Atendimento ao Cliente
Início: 24/03/2027 | Segundas, quartas e sextas-feiras | das 8h às 12h
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