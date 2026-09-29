Pré-inscrições para cursos gratuitos serão realizadas nos dias 1º, 2 e 5 de outubro - Divulgação / Senac

Pré-inscrições para cursos gratuitos serão realizadas nos dias 1º, 2 e 5 de outubroDivulgação / Senac

Publicado 29/09/2026 10:43

O projeto Impulsiona RJ, do Senac RJ e do Sebrae Rio, oferece 128 vagas para cursos gratuitos de capacitação profissional na região da Pequena África, na Zona Portuária do Rio, que abrange os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo. As oportunidades são direcionadas a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Os moradores da localidade podem optar por cursos como Design para Rede Sociais, Alongamento de Cílios, Atendimento ao Cliente, Rotinas Administrativas e Estoque de Compras, Design de Sobrancelhas e Excel.

Os interessados podem fazer a pré-inscrição nos dias 1º, 2 e 5 de outubro, das 9 às 16 horas, no Instituto Meta Educação, localizado na rua Haddock Lobo, 71, no Estácio. As aulas serão ministradas no mesmo local.



Para participar, os candidatos precisam atender aos seguintes critérios: ser maior de 16 anos, ter concluído o Ensino Fundamental I e apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Durante a pré-inscrição, o candidato participa de uma entrevista de perfil socioeconômico. Interessados que possuem cadastro no CadÚnico terão prioridade na seleção.

Os escolhidos serão acionados para preencher ficha de matrícula e receberão auxílio-refeição, kit aluno e material para as aulas. As aulas terão início a partir de 13 de outubro.



Serviço

Instituto Meta Educação

Rua Haddock Lobo, 71 - Estácio

WhatsApp: (21) 99957-1743

Horário de atendimento, pré-inscrição: das 9h às 16h

Pré-inscrições: dias 1º, 2 e 5/10, diretamente no local, por ordem de chegada

Documentos para pré-inscrição: RG, CPF e comprovante de residência (original e cópia)



Cursos

- Design para redes sociais

Início: 13/10/2026 | Segunda a sexta-feira | das 13h às 17h



- Alongamento de Cílios

Início: 04/11/2026 | Segunda a sexta-feira | das 8h às 12h



- Design de Sobrancelha

Início: 29/01/2027 | Segunda a sexta-feira | das 8h às 12h



- Atendimento ao Cliente

Início: 15/01/2027 | Segundas, quartas e sextas-feiras | das 8h às 12h



- Rotinas Administrativas de Estoque e Compras

Início: 19/01/2027 | Segunda a sexta-feira | das 13h às 17h



- Atendimento ao Cliente

Início: 24/03/2027 | Segundas, quartas e sextas-feiras | das 8h às 12h

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Isabelle Rosa