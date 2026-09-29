Pré-inscrições para cursos gratuitos serão realizadas nos dias 1º, 2 e 5 de outubroDivulgação / Senac

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Victor Louro
O projeto Impulsiona RJ, do Senac RJ e do Sebrae Rio, oferece 128 vagas para cursos gratuitos de capacitação profissional na região da Pequena África, na Zona Portuária do Rio, que abrange os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo. As oportunidades são direcionadas a famílias em situação de vulnerabilidade social.
Os moradores da localidade podem optar por cursos como Design para Rede Sociais, Alongamento de Cílios, Atendimento ao Cliente, Rotinas Administrativas e Estoque de Compras, Design de Sobrancelhas e Excel. 
Os interessados podem fazer a pré-inscrição nos dias 1º, 2 e 5 de outubro, das 9 às 16 horas, no Instituto Meta Educação, localizado na rua Haddock Lobo, 71, no Estácio. As aulas serão ministradas no mesmo local.

Para participar, os candidatos precisam atender aos seguintes critérios: ser maior de 16 anos, ter concluído o Ensino Fundamental I e apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Durante a pré-inscrição, o candidato participa de uma entrevista de perfil socioeconômico. Interessados que possuem cadastro no CadÚnico terão prioridade na seleção.
Os escolhidos serão acionados para preencher ficha de matrícula e receberão auxílio-refeição, kit aluno e material para as aulas. As aulas terão início a partir de 13 de outubro.

Serviço

Instituto Meta Educação
Rua Haddock Lobo, 71 - Estácio
WhatsApp: (21) 99957-1743
Horário de atendimento, pré-inscrição: das 9h às 16h
Pré-inscrições: dias 1º, 2 e 5/10, diretamente no local, por ordem de chegada
Documentos para pré-inscrição: RG, CPF e comprovante de residência (original e cópia)

Cursos

- Design para redes sociais
Início: 13/10/2026 | Segunda a sexta-feira | das 13h às 17h

- Alongamento de Cílios
Início: 04/11/2026 | Segunda a sexta-feira | das 8h às 12h
- Design de Sobrancelha
Início: 29/01/2027 | Segunda a sexta-feira | das 8h às 12h

- Atendimento ao Cliente
Início: 15/01/2027 | Segundas, quartas e sextas-feiras | das 8h às 12h

- Rotinas Administrativas de Estoque e Compras
Início: 19/01/2027 | Segunda a sexta-feira | das 13h às 17h

- Atendimento ao Cliente
Início: 24/03/2027 | Segundas, quartas e sextas-feiras | das 8h às 12h
* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Isabelle Rosa