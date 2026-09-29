Ao todo são 40 vagas para auxiliar de logística no Rio de JaneiroDivulgação

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Rodrigo Maciel
O Grupo DPSP, responsável pelas redes Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco, abriu 40 vagas para Auxiliar de Logística no estado do Rio de Janeiro. Na próxima sexta-feira (2), a companhia realiza processos seletivos presenciais em seus centros de distribuição. As oportunidades não exigem experiência prévia e também são destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD's).
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Durante os encontros, os candidatos poderão conhecer mais sobre a atuação no varejo farmacêutico, participar de palestras sobre carreira, tirar dúvidas e realizar uma candidatura simplificada com a equipe de atração e seleção do Grupo DPSP. A programação também inclui conversas e entrevistas com gestores da companhia, aproximando os participantes das oportunidades disponíveis.

Os profissionais contratados atuarão nas rotinas operacionais dos centros de distribuição, realizando atividades como separação de produtos com o uso de coletor, reposição, armazenamento, recebimento de mercadorias e movimentação de paletes.

Para a posição de auxiliar de logística, o Grupo DPSP oferece um pacote de benefícios que inclui planos de saúde e odontológico, refeição no local, vale-transporte, seguro de vida, programa de participação nos resultados (PPR), cesta básica, TotalPass, suporte em saúde mental e plano de carreira.

A iniciativa faz parte da estratégia de investir no desenvolvimento de seus profissionais. A companhia conta com uma universidade corporativa, que oferece trilhas estruturadas de aprendizagem e iniciativas voltadas à formação contínua dos colaboradores. O desenvolvimento de pessoas é considerado pela empresa um dos pilares para acompanhar a evolução do negócio e contribuir para a transformação do varejo farmacêutico.
Para se inscrever, o candidato deve acessar o link. As ações de empregabilidade vão acontecer na próxima sexta-feira (2) no Centro de Distribuição do Rio de Janeiro, localizado na Rodovia Presidente Dutra, 2749, Pavuna. 

Governo do Rio adota plataforma para contratar pequenos fornecedores

O governo do Rio de Janeiro adotou nesta segunda-feira (28) o Contrata+Brasil, plataforma que reúne oportunidades de pequenas contratações públicas, com valores de até R$ 13.018. A partir dele, microempreendedores individuais (MEIs), agricultores familiares, cooperativas e pequenos fornecedores terão a oportunidade de oferecer serviços e produtos para a administração estadual.
Ao todo, 272 atividades exercidas por MEIs podem ser contratadas pela plataforma. O Contrata+Brasil utiliza procedimentos padronizados para simplificar as etapas administrativas. Para o empreendedor, isso facilita a busca por oportunidades e a apresentação de propostas. Para o poder público, a ferramenta ajuda a organizar e dar mais agilidade aos processos de contratação.
* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Larissa Amaral.