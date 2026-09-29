Ao todo são 40 vagas para auxiliar de logística no Rio de Janeiro - Divulgação

Ao todo são 40 vagas para auxiliar de logística no Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 29/09/2026 16:07

O Grupo DPSP, responsável pelas redes Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco, abriu 40 vagas para Auxiliar de Logística no estado do Rio de Janeiro. Na próxima sexta-feira (2), a companhia realiza processos seletivos presenciais em seus centros de distribuição. As oportunidades não exigem experiência prévia e também são destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD's).

LEIA MAIS: Taxa de desemprego cai para 5,3% no trimestre até agosto, revela IBGE



Durante os encontros, os candidatos poderão conhecer mais sobre a atuação no varejo farmacêutico, participar de palestras sobre carreira, tirar dúvidas e realizar uma candidatura simplificada com a equipe de atração e seleção do Grupo DPSP. A programação também inclui conversas e entrevistas com gestores da companhia, aproximando os participantes das oportunidades disponíveis.



Os profissionais contratados atuarão nas rotinas operacionais dos centros de distribuição, realizando atividades como separação de produtos com o uso de coletor, reposição, armazenamento, recebimento de mercadorias e movimentação de paletes.



Para a posição de auxiliar de logística, o Grupo DPSP oferece um pacote de benefícios que inclui planos de saúde e odontológico, refeição no local, vale-transporte, seguro de vida, programa de participação nos resultados (PPR), cesta básica, TotalPass, suporte em saúde mental e plano de carreira.



A iniciativa faz parte da estratégia de investir no desenvolvimento de seus profissionais. A companhia conta com uma universidade corporativa, que oferece trilhas estruturadas de aprendizagem e iniciativas voltadas à formação contínua dos colaboradores. O desenvolvimento de pessoas é considerado pela empresa um dos pilares para acompanhar a evolução do negócio e contribuir para a transformação do varejo farmacêutico. Durante os encontros, os candidatos poderão conhecer mais sobre a atuação no varejo farmacêutico, participar de palestras sobre carreira, tirar dúvidas e realizar uma candidatura simplificada com a equipe de atração e seleção do Grupo DPSP. A programação também inclui conversas e entrevistas com gestores da companhia, aproximando os participantes das oportunidades disponíveis.Os profissionais contratados atuarão nas rotinas operacionais dos centros de distribuição, realizando atividades como separação de produtos com o uso de coletor, reposição, armazenamento, recebimento de mercadorias e movimentação de paletes.Para a posição de auxiliar de logística, o Grupo DPSP oferece um pacote de benefícios que inclui planos de saúde e odontológico, refeição no local, vale-transporte, seguro de vida, programa de participação nos resultados (PPR), cesta básica, TotalPass, suporte em saúde mental e plano de carreira.A iniciativa faz parte da estratégia de investir no desenvolvimento de seus profissionais. A companhia conta com uma universidade corporativa, que oferece trilhas estruturadas de aprendizagem e iniciativas voltadas à formação contínua dos colaboradores. O desenvolvimento de pessoas é considerado pela empresa um dos pilares para acompanhar a evolução do negócio e contribuir para a transformação do varejo farmacêutico.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o link . As ações de empregabilidade vão acontecer na próxima sexta-feira (2) no Centro de Distribuição do Rio de Janeiro, localizado na Rodovia Presidente Dutra, 2749, Pavuna.

Governo do Rio adota plataforma para contratar pequenos fornecedores

Ao todo, 272 atividades exercidas por MEIs podem ser contratadas pela plataforma. O Contrata+Brasil utiliza procedimentos padronizados para simplificar as etapas administrativas. Para o empreendedor, isso facilita a busca por oportunidades e a apresentação de propostas. Para o poder público, a ferramenta ajuda a organizar e dar mais agilidade aos processos de contratação.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Larissa Amaral.