Aulas serão realizadas no modo online e ao vivo, com início a partir desta quinta-feira - Divulgação

Aulas serão realizadas no modo online e ao vivo, com início a partir desta quinta-feiraDivulgação

Publicado 30/09/2026 13:05

O Senac RJ está com inscrições abertas para quase 5 mil vagas em cursos gratuitos que incorporam ferramentas de inteligência artificial. As aulas têm duração total de oito horas e serão realizadas no modo online e ao vivo, com início a partir desta quinta-feira (1°). As oportunidades estão disponíveis para todo o estado do Rio e as inscrições devem ser realizadas pelo link cursos.rj.senac.br

Veja abaixo os cursos ofertados e os critérios para participação.

Posts para redes sociais

"Posts para Redes Sociais com Canva IA" ensina a utilizar os recursos de inteligência artificial do Canva para criar peças com foco em redes sociais. O curso aborda a elaboração de comandos para IA (prompts), princípios básicos de design visual, uso ideal de fontes e tipografia, escolha de paleta de cores e organização de informação.

Ao longo das atividades, os participantes aprendem a analisar e aprimorar peças geradas por IA produzindo conteúdo para formatos digitais variados, como convites e posts para diferentes redes sociais. Voltada para iniciantes e curiosos, a formação é prática e introdutória. Para participar é preciso ter pelo menos 14 anos e Ensino Fundamental II completo, além de conhecimentos básicos de informática e internet e conta ativa no Canva.

IA na Prática



A formação "IA na Prática" oferece uma introdução ao uso da inteligência artificial no dia a dia, apresentando ferramentas como ChatGPT e Gemini para criar textos e imagens com mais agilidade. Voltada para profissionais e estudantes de qualquer área, atende desde iniciantes até quem já possui conhecimentos básicos e deseja ampliar sua produtividade por meio da IA. Para se inscrever, basta ter conhecimento básico de informática.

IA no Excel

No curso "Como Integrar IA no Excel", os participantes aprenderão operações essenciais do programa, associadas ao uso da inteligência artificial para otimizar processos em planilhas. Também aprenderão a planejar, criar fórmulas e analisar dados. Para se inscrever, é necessário ter idade mínima de 14 anos e conhecimentos básicos de informática.

Marketing digital



O curso "Marketing Digital com IA" é voltado a quem quer começar a criar conteúdos no ambiente digital e entender como usar o marketing e a inteligência artificial para divulgar produtos e aumentar vendas. Os participantes irão aprender a criar vídeos que engajem nas redes sociais, com foco em formatos como Reels no Instagram e TikTok. A formação requer idade mínima de 16 anos e noções básicas de informática.



* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Larissa Amaral.