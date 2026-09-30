Aulas serão realizadas no modo online e ao vivo, com início a partir desta quinta-feiraDivulgação
Senac RJ abre quase 5 mil vagas em cursos gratuitos de IA
Formações ensinam a incorporar ferramentas da tecnologia para o uso de redes sociais, gestão de planilhas e marketing digital
IA na Prática
Marketing digital
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Rede de farmácias abre 40 vagas para a área de logística no Rio
Oportunidades de trabalho não exigem experiência prévia e também são destinadas a pessoas com deficiência
Projeto oferece mais de 120 vagas em cursos gratuitos na Pequena África
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Preparatório para o vestibular da Uerj tem as inscrições prorrogadas
Interessados podem se matricular no curso gratuito até o dia 4 de outubro
Governo do Rio adota plataforma para contratar pequenos fornecedores
Ferramenta oferece oportunidades para MEIs, agricultores familiares e cooperativas realizarem serviços ao setor público
Rio começa semana com mais de 6 mil oportunidades de empregos e estágios
Setores como serviços, vendas, comércio e construção civil concentram parte das vagas disponíveis
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