Vagas disponíveis são para auxiliar logístico em uma operação da J&T Express - Divulgação

Vagas disponíveis são para auxiliar logístico em uma operação da J&T ExpressDivulgação

Publicado 02/10/2026 09:54

A GNX Group, empresa de Recursos Humanos, está com 200 vagas disponíveis para auxiliar logístico em uma operação da J&T Express, no Parque Juriti, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. As oportunidades são destinadas a profissionais que vão atuar em atividades de apoio à rotina logística, como coleta e movimentação de mercadorias, separação, organização e conferência de volumes.

Para as vagas disponíveis no Rio de Janeiro, o salário oferecido é de R$ 1.775. Além da remuneração, os contratados terão direito a vale-refeição de R$ 32 por dia. Para quem atuar no período noturno, também haverá adicional proporcional às horas trabalhadas durante esse período.

A jornada de trabalho será de segunda-feira a sábado. Os candidatos poderão atuar em uma das duas opções de horário disponíveis: das 13h às 21h20 ou das 22h às 5h20. Dessa forma, há vagas para atuação tanto no período da tarde e noite quanto durante a madrugada.

O contrato de trabalho será temporário, com duração inicial de 90 dias. Ao fim desse período, existe possibilidade de efetivação, de acordo com o desempenho apresentado pelo profissional durante a atuação na operação.

Entre as funções estão o apoio na coleta e movimentação de mercadorias, separação, organização e conferência de volumes, além de outras atividades relacionadas à operação logística. Os interessados podem participar do processo seletivo pelo WhatsApp (11) 96930-2987.

A GNX Group atua com soluções em Trade Marketing, mão de obra temporária e Facilities, oferecendo serviços de gestão de pessoas e apoio a operações de empresas. A companhia possui 10 filiais e mais de 100 parceiros homologados, com atuação em diferentes regiões do país.

Já a J&T Express possui atuação nacional e oferece soluções voltadas principalmente ao comércio eletrônico, incluindo transporte, armazenagem, distribuição, fulfillment e entregas de última milha.

Serviço

Vagas: 200

Cargo: Auxiliar Logístico

Local: Parque Juriti, Rio de Janeiro/RJ

Salário: R$ 1.775

Vale-refeição: R$ 32 por dia

Adicional: noturno, conforme jornada

Escala: segunda a sábado

Horários: 13h às 21h20 ou 22h às 5h20

Contrato: temporário de 90 dias, com possibilidade de efetivação

Candidaturas: WhatsApp (11) 96930-2987