Inscrições para o processo seletivo estarão abertas entre os dias 19 de outubro e 9 de novembroDivulgação/CBMERJ

V
Victor Louro
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) abriu 192 vagas temporárias para profissionais da saúde de diferentes formações, para atuação como Oficiais Especialistas. O edital do processo seletivo para o Serviço Militar Temporário Voluntário (SMTV) foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (2).  

As oportunidades são destinadas a médicos de diversas especialidades, cirurgiões-dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas. A remuneração bruta prevista é de R$ 10.466,77 durante o Estágio de Formação de Oficiais, mas chega a R$ 12.279,71 após a conclusão dessa etapa.
Segundo o edital, o contrato tem duração inicial de doze meses, mas pode ser prorrogado por períodos iguais, atendendo ao prazo máximo de oito anos.
Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter 18 anos de idade na data da contratação e até 35 anos no último dia de inscrição, além de possuírem graduação e qualificação profissional exigidas para a vaga escolhida.

A seleção será composta por prova de títulos, teste ergométrico, exame de saúde, exame documental e investigação social. Na avaliação de títulos, serão considerados a formação acadêmica, a qualificação profissional, a experiência e a produção técnico-científica dos candidatos.

As inscrições acontecem de 19 de outubro a 9 de novembro e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br/concursos/693), responsável pela organização do processo seletivo. A taxa é de R$ 95,31, com possibilidade de isenção para os candidatos que atendam aos critérios estabelecidos.

Há reserva de vagas para mulheres, negros, indígenas e pessoas com hipossuficiência financeira. O edital traz todos os requisitos específicos de cada especialidade, a distribuição das vagas e os prazos do processo seletivo, e está disponível no endereço eletrônico do Instituto AOCP e na página do CBMERJ (www.cbmerj.rj.gov.br/cursos-e-concursos).
* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Isabelle Rosa