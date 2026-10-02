Inscrições para o processo seletivo estarão abertas entre os dias 19 de outubro e 9 de novembro - Divulgação/CBMERJ

Inscrições para o processo seletivo estarão abertas entre os dias 19 de outubro e 9 de novembroDivulgação/CBMERJ

Publicado 02/10/2026 10:17





As oportunidades são destinadas a médicos de diversas especialidades, cirurgiões-dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas. A remuneração bruta prevista é de R$ 10.466,77 durante o Estágio de Formação de Oficiais, mas chega a R$ 12.279,71 após a conclusão dessa etapa. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) abriu 192 vagas temporárias para profissionais da saúde de diferentes formações, para atuação como Oficiais Especialistas. O edital do processo seletivo para o Serviço Militar Temporário Voluntário (SMTV) foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (2).As oportunidades são destinadas a médicos de diversas especialidades, cirurgiões-dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas. A remuneração bruta prevista é de R$ 10.466,77 durante o Estágio de Formação de Oficiais, mas chega a R$ 12.279,71 após a conclusão dessa etapa.

Segundo o edital, o contrato tem duração inicial de doze meses, mas pode ser prorrogado por períodos iguais, atendendo ao prazo máximo de oito anos.





A seleção será composta por prova de títulos, teste ergométrico, exame de saúde, exame documental e investigação social. Na avaliação de títulos, serão considerados a formação acadêmica, a qualificação profissional, a experiência e a produção técnico-científica dos candidatos.



As inscrições acontecem de 19 de outubro a 9 de novembro e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto AOCP (



Há reserva de vagas para mulheres, negros, indígenas e pessoas com hipossuficiência financeira. O edital traz todos os requisitos específicos de cada especialidade, a distribuição das vagas e os prazos do processo seletivo, e está disponível no endereço eletrônico do Instituto AOCP e na página do CBMERJ ( Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter 18 anos de idade na data da contratação e até 35 anos no último dia de inscrição, além de possuírem graduação e qualificação profissional exigidas para a vaga escolhida.A seleção será composta por prova de títulos, teste ergométrico, exame de saúde, exame documental e investigação social. Na avaliação de títulos, serão considerados a formação acadêmica, a qualificação profissional, a experiência e a produção técnico-científica dos candidatos.As inscrições acontecem de 19 de outubro a 9 de novembro e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto AOCP ( www.institutoaocp.org.br/concursos/693 ), responsável pela organização do processo seletivo. A taxa é de R$ 95,31, com possibilidade de isenção para os candidatos que atendam aos critérios estabelecidos.Há reserva de vagas para mulheres, negros, indígenas e pessoas com hipossuficiência financeira. O edital traz todos os requisitos específicos de cada especialidade, a distribuição das vagas e os prazos do processo seletivo, e está disponível no endereço eletrônico do Instituto AOCP e na página do CBMERJ ( www.cbmerj.rj.gov.br/cursos-e-concursos ).

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Isabelle Rosa