Inscrições para o processo seletivo estarão abertas entre os dias 19 de outubro e 9 de novembroDivulgação/CBMERJ
As oportunidades são destinadas a médicos de diversas especialidades, cirurgiões-dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas. A remuneração bruta prevista é de R$ 10.466,77 durante o Estágio de Formação de Oficiais, mas chega a R$ 12.279,71 após a conclusão dessa etapa.
A seleção será composta por prova de títulos, teste ergométrico, exame de saúde, exame documental e investigação social. Na avaliação de títulos, serão considerados a formação acadêmica, a qualificação profissional, a experiência e a produção técnico-científica dos candidatos.
As inscrições acontecem de 19 de outubro a 9 de novembro e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br/concursos/693), responsável pela organização do processo seletivo. A taxa é de R$ 95,31, com possibilidade de isenção para os candidatos que atendam aos critérios estabelecidos.
Há reserva de vagas para mulheres, negros, indígenas e pessoas com hipossuficiência financeira. O edital traz todos os requisitos específicos de cada especialidade, a distribuição das vagas e os prazos do processo seletivo, e está disponível no endereço eletrônico do Instituto AOCP e na página do CBMERJ (www.cbmerj.rj.gov.br/cursos-e-concursos).
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