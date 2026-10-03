Feira reunirá mais de 100 marcas interessadas em ampliar presença no mercado - Divulgação

Feira reunirá mais de 100 marcas interessadas em ampliar presença no mercadoDivulgação

Publicado 03/10/2026 05:00

O mercado de franquias segue avançando positivamente no Rio de Janeiro. No primeiro semestre de 2026, o setor faturou aproximadamente R$ 13,7 bilhões — crescimento de 9,3% em relação ao mesmo período do ano passado. O número de operações também aumentou 1,5%, chegando a 18.887 unidades no Estado, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF)

É nesse cenário de expansão que o Rio recebe, de 5 a 7 de novembro, a Expo Franchising ABF Rio 2026, no Riocentro. Em sua 19ª edição, a feira reunirá mais de 100 marcas interessadas em ampliar presença no mercado e atrair novos franqueados, investidores e parceiros. A expectativa é receber mais de 15 mil visitantes em uma área de 4,5 mil m².

Considerada a segunda maior feira de franquias do Brasil, a Expo ABF Rio chega em um momento favorável para o setor no Estado e se consolida como uma vitrine para redes em busca de expansão e para investidores interessados em ingressar no franchising.

Para Clodoaldo Nascimento, presidente da ABF Rio, os números mostram a força do mercado fluminense e reforçam a importância do evento como ambiente para geração de novos negócios.

“O Brasil vive um ambiente de forte disposição para empreender. Quando vemos mais brasileiros formalizando negócios e, ao mesmo tempo, o franchising crescendo de maneira consistente, fica evidente que existe um público procurando modelos capazes de unir uma marca consolidada, conhecimento de mercado e suporte à gestão. A Expo Franchising ABF Rio aproxima esse investidor das redes e pode transformar essa intenção de empreender em negócios concretos”, afirma.

Avanço nacional do franchising

O desempenho fluminense acompanha o crescimento do setor em todo o País. O franchising brasileiro movimentou mais de R$ 149 bilhões no primeiro semestre de 2026, alta de 9,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior. No acumulado de 12 meses encerrados em junho, o faturamento alcançou R$ 314 bilhões, também com crescimento de 9,7%. Atualmente, as franquias já estão presentes em quase 70% dos municípios brasileiros.

O cenário coincide ainda com uma maior disposição do brasileiro para abrir o próprio negócio. Segundo dados do Sebrae citados no levantamento, mais de 1,59 milhão de Microempreendedores Individuais (MEIs) foram registrados entre janeiro e abril de 2026, volume quase 15% superior ao observado no mesmo intervalo de 2025.

Para Clodoaldo, a força do mercado do Rio amplia o papel da Expo como ponto de encontro entre capital, marcas e novos empreendedores.

“A Expo Franchising ABF Rio deixou de ser apenas uma exposição de marcas. Tornou-se um grande ambiente de negócios, conhecimento e relacionamento. Para as franqueadoras, é uma oportunidade de acelerar seus projetos de expansão. Para quem deseja empreender, permite comparar diferentes modelos, investimentos e segmentos em um único lugar antes de tomar uma decisão”, afirma o executivo.

A diversidade de modelos será um dos destaques da edição de 2026. A feira terá desde negócios home based, com investimento inferior a R$ 10 mil, até operações cujo aporte inicial pode superar R$ 2 milhões.

Entre os segmentos previstos estão Alimentação, Saúde e Beleza, Educação, Tecnologia, Turismo e Limpeza, com formatos que incluem lojas físicas, quiosques e operações administradas de casa. A proposta é atender desde quem busca a primeira experiência como empreendedor até investidores interessados em diversificar seus negócios.

Além da exposição das marcas, a programação terá painéis, mentorias, consultorias e especialistas, com debates sobre gestão, inovação, tendências, governança e os cuidados necessários antes da aquisição de uma franquia.