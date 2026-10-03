Inscrições para o vestibular Cederj estão abertas até o dia 29 - Divulgação/Cecierj

Inscrições para o vestibular Cederj estão abertas até o dia 29Divulgação/Cecierj

Publicado 03/10/2026 05:00





As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente pela internet, no



A oferta de vagas conta com a parceria de oito instituições públicas de ensino superior: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF); Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf); Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj); Universidade Federal Fluminense (UFF); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). A Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com inscrições abertas para o Vestibular Cederj 2027/1. Ao todo, são oferecidas 7.165 vagas gratuitas em 16 cursos de graduação, distribuídas entre oito instituições públicas parceiras do Consórcio Cederj/UAB.As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente pela internet, no site oficial do processo seletivo , até o dia 29. A taxa de inscrição é de R$ 89,90, com pagamento permitido até o dia 30 de outubro.A oferta de vagas conta com a parceria de oito instituições públicas de ensino superior: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF); Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf); Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj); Universidade Federal Fluminense (UFF); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).

O edital permite o aproveitamento da pontuação do Exame Nacional do Ensino Médio para ingresso em diversas instituições do consórcio, diversificando as vias de acesso ao ensino público. Além disso, estão garantidos recursos adaptados para candidatos com deficiência ou necessidades específicas (como intérpretes de Libras, ledores, provas ampliadas e salas de acesso facilitado), além de assegurar o direito ao uso do nome social no processo.

As vagas abrangem os polos de apoio presencial situados em todas as regiões do Estado, permitindo ao estudante cursar uma faculdade pública perto de sua residência.





Distribuição das vagas por área



As 7.165 vagas do processo seletivo englobam habilitações em Licenciatura, Bacharelado e Tecnologias:

- Licenciaturas (3.770 vagas): Pedagogia (1.110), Ciências Biológicas (756), Matemática (545), Física (320), Geografia (280), Letras (280), Química (259) e História (200).

- Bacharelados (2.020 vagas): Administração (710), Ciências Contábeis (590), Engenharia de Produção (440) e Administração Pública (280).