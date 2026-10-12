Cursos buscam preparar mão de obra para o trabalho offshore - Foto: Ilustração

Cursos buscam preparar mão de obra para o trabalho offshoreFoto: Ilustração

Publicado 12/10/2026 05:00





Entre as capacitações programadas estão os cursos de almoxarifado offshore, auxiliar de eletricista, inglês offshore, taifeiro offshore e montador de andaime. As atividades de qualificação serão realizadas nos municípios de São Gonçalo, São João da Barra, Itaocara, Cantagalo, Mendes e Cardoso Moreira.



Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, apresentar identidade, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade, além de currículo atualizado. Para obter maiores informações, os interessados devem enviar e-mail para empregosazuis@desenvolvimento.rj.gov.br.



Criado em junho de 2025, o programa Empregos Azuis visa a aproximar a qualificação profissional das necessidades das empresas, contribuindo para a formação de mão de obra qualificada e inserção de novos profissionais no mercado de trabalho.



Confira a programação



São Gonçalo – parceria com Firjan/Senai - Auxiliar de Eletricista – 40 vagas - 20 de outubro de 2026 a 5 de fevereiro de 2027



Itaocara - Almoxarifado Offshore – 50 vagas - 13 a 23 de outubro



Cantagalo – Inglês Offshore – 50 vagas - 20 a 23 de outubro



Montador de andaimes - 50 vagas - 4 a 6 de novembro



Mendes - Almoxarifado Offshore – 50 vagas - 16 a 27 de outubro



Cardoso Moreira - Taifeiro Offshore – 50 vagas - 3 a 19 de novembro A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedes) oferece nos meses de outubro e novembro quase 290 vagas para cursos de qualificação profissional no âmbito do programa Empregos Azuis. As oportunidades contemplam diferentes áreas dos setores offshore e da economia do mar, com o objetivo de atender às demandas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Rio de Janeiro.Entre as capacitações programadas estão os cursos de almoxarifado offshore, auxiliar de eletricista, inglês offshore, taifeiro offshore e montador de andaime. As atividades de qualificação serão realizadas nos municípios de São Gonçalo, São João da Barra, Itaocara, Cantagalo, Mendes e Cardoso Moreira.Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, apresentar identidade, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade, além de currículo atualizado. Para obter maiores informações, os interessados devem enviar e-mail para empregosazuis@desenvolvimento.rj.gov.br.Criado em junho de 2025, o programa Empregos Azuis visa a aproximar a qualificação profissional das necessidades das empresas, contribuindo para a formação de mão de obra qualificada e inserção de novos profissionais no mercado de trabalho.– parceria com Firjan/Senai - Auxiliar de Eletricista – 40 vagas - 20 de outubro de 2026 a 5 de fevereiro de 2027- Almoxarifado Offshore – 50 vagas - 13 a 23 de outubro– Inglês Offshore – 50 vagas - 20 a 23 de outubroMontador de andaimes - 50 vagas - 4 a 6 de novembroMendes - Almoxarifado Offshore – 50 vagas - 16 a 27 de outubro- Taifeiro Offshore – 50 vagas - 3 a 19 de novembro

Setrab abre 380 vagas em cursos profissionalizantes

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro (SETRAB) está com inscrições abertas para 380 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. Ao todo, serão 19 turmas distribuídas por diferentes municípios fluminenses. As inscrições são realizadas presencialmente entre os dias 6 e 14 de outubro.



Os cursos serão presenciais, de curta duração e ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), com início previsto para o dia 19 de outubro. A formação é voltada ao desenvolvimento de habilidades práticas e conhecimentos profissionais, atendendo às demandas do setor produtivo.



Além da gratuidade, os participantes terão direito a auxílio para transporte, alimentação em dias de aula, e certificação com validade nacional para aqueles que concluírem a formação e cumprirem os requisitos necessários.

A iniciativa busca ampliar o acesso à qualificação profissional e fortalecer a preparação dos trabalhadores para novas oportunidades de emprego. A realização é do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da SETRAB, integra o Plano de Ações e Serviços da Qualificação (PAS).

Cursos Oferecidos

- Alimentador de Linhas de Produção – idade mínima de 18 anos;

- Pizzaiolo – idade mínima de 16 anos;

- Operador de Máquinas para Costura de Peças do Vestuário – idade mínima de 18 anos;

- Almoxarife – idade mínima de 16 anos;

- Ajudante de Obras Civis – idade mínima de 18 anos

Qualificação em diferentes regiões do estado

A oferta de cursos contempla 14 municípios de diferentes regiões fluminense: Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, São Pedro da Aldeia, Resende, Três Rios, Itaguaí, Duque de Caxias, Macaé, Valença, Barra do Piraí, Barra Mansa e Nova Iguaçu.

Os interessados devem consultar a disponibilidade de cursos e vagas em cada município, uma vez que as formações oferecidas podem variar conforme a unidade. Além disso, os candidatos devem observar a idade mínima e os requisitos específicos de escolaridade exigidos para cada formação.

Inscrições presenciais

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente nos locais indicados no edital, entre os dias 6 e 14 de outubro de 2026, conforme as orientações estabelecidas para cada curso. A seleção será realizada por ordem de chegada, respeitando a disponibilidade de vagas e os pré-requisitos de cada formação. As aulas têm início previsto para 19 de outubro de 2026.

Os locais de inscrição, cursos disponíveis em cada município, documentação exigida, requisitos, informações sobre os cursos e outras orientações estão disponíveis no edital.