Inscrições serão realizadas no dia 21 de outubro, na Praça da Preguiça, em PiraíDivulgação / Senac RJ
Também fazem parte da programação os cursos de Informática Fundamental com IA; Inteligência Artificial sem Mistério: Turbinando sua Produtividade; Aprenda a Desenhar; Aprendendo a Criar Games; e Inteligência Artificial sem Mistério: Muito Além do Prompt.
Quem pode participar
No momento da inscrição, os candidatos devem apresentar cópias dos documentos de identidade e CPF, além dos comprovantes de residência e escolaridade. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal, que deverá apresentar os próprios documentos de identidade e CPF, originais e cópias, além dos documentos do candidato.
Estrutura e qualificação profissional
O espaço permite a realização de atividades teóricas e práticas, com recursos voltados ao desenvolvimento de competências digitais. A unidade também oferece condições de acesso para pessoas com mobilidade reduzida.
Segundo a instituição, a iniciativa busca ampliar as oportunidades de qualificação e empregabilidade, com cursos alinhados às necessidades do mercado de trabalho.
Confira os cursos e horários
- Excel com IA: início em 22 de outubro, das 13h às 17h.
- Informática Fundamental com IA: início em 22 de outubro, das 18h às 22h.
- Aprenda a Desenhar: início em 11 de novembro, das 13h às 17h.
- Aprendendo a Criar Games: início em 19 de novembro, das 13h às 17h.
- Inteligência Artificial sem Mistério: Muito Além do Prompt: início em 1º de dezembro, das 13h às 17h.
- Inteligência Artificial sem Mistério: Turbinando sua Produtividade: início em 2 de dezembro, das 18h às 22h.
As aulas estão previstas para ocorrer às terças, quartas e quintas-feiras.
Serviço
Local: Praça da Preguiça, Rua Barão de Piraí, nº 36, Centro, Piraí.
Vagas: 120, distribuídas entre seis cursos gratuitos.
Início das aulas: a partir de 22 de outubro de 2026.
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