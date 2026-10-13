Inscrições serão realizadas no dia 21 de outubro, na Praça da Preguiça, em Piraí - Divulgação / Senac RJ

Inscrições serão realizadas no dia 21 de outubro, na Praça da Preguiça, em PiraíDivulgação / Senac RJ

Publicado 13/10/2026 11:08

A nova Escola Móvel de Tecnologia do Senac RJ oferece 120 vagas gratuitas em cursos de qualificação digital em Piraí, no Sul Fluminense. As inscrições serão realizadas no dia 21 de outubro, das 10h às 17h, na Praça da Preguiça, localizada na Rua Barão de Piraí.

As aulas têm início previsto já para o dia seguinte da inscrição, em 22 de outubro, com turmas em diferentes datas e horários. Ao todo, serão oferecidos seis cursos, com 20 vagas gratuitas cada. A programação inclui formações em informática, inteligência artificial, produtividade com planilhas, desenho e criação de jogos digitais.

Entre as novidades está o curso de Excel com IA, que ensina a utilizar ferramentas gratuitas de inteligência artificial generativa para elaborar fórmulas, análises e relatórios a partir de comandos de texto. A proposta é ampliar a produtividade e facilitar o uso de planilhas no ambiente profissional.



Também fazem parte da programação os cursos de Informática Fundamental com IA; Inteligência Artificial sem Mistério: Turbinando sua Produtividade; Aprenda a Desenhar; Aprendendo a Criar Games; e Inteligência Artificial sem Mistério: Muito Além do Prompt.

A iniciativa é realizada por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), em parceria com o Sicomércio Barra do Piraí e a Prefeitura de Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Quem pode participar

Para concorrer a uma das vagas, é necessário morar em Piraí, ter pelo menos 14 anos e Ensino Fundamental I completo.



No momento da inscrição, os candidatos devem apresentar cópias dos documentos de identidade e CPF, além dos comprovantes de residência e escolaridade. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal, que deverá apresentar os próprios documentos de identidade e CPF, originais e cópias, além dos documentos do candidato.

Estrutura e qualificação profissional

A Escola Móvel de Tecnologia conta com equipamentos modernos e estrutura adaptada para ampliar o acesso à educação profissional em localidades que não dispõem de unidades fixas do Senac RJ.



O espaço permite a realização de atividades teóricas e práticas, com recursos voltados ao desenvolvimento de competências digitais. A unidade também oferece condições de acesso para pessoas com mobilidade reduzida.



Segundo a instituição, a iniciativa busca ampliar as oportunidades de qualificação e empregabilidade, com cursos alinhados às necessidades do mercado de trabalho.



Confira os cursos e horários



- Excel com IA: início em 22 de outubro, das 13h às 17h.



- Informática Fundamental com IA: início em 22 de outubro, das 18h às 22h.



- Aprenda a Desenhar: início em 11 de novembro, das 13h às 17h.



- Aprendendo a Criar Games: início em 19 de novembro, das 13h às 17h.



- Inteligência Artificial sem Mistério: Muito Além do Prompt: início em 1º de dezembro, das 13h às 17h.



- Inteligência Artificial sem Mistério: Turbinando sua Produtividade: início em 2 de dezembro, das 18h às 22h.



As aulas estão previstas para ocorrer às terças, quartas e quintas-feiras.

Serviço

Inscrições: 21 de outubro de 2026, das 10h às 17h.



Local: Praça da Preguiça, Rua Barão de Piraí, nº 36, Centro, Piraí.



Vagas: 120, distribuídas entre seis cursos gratuitos.



Início das aulas: a partir de 22 de outubro de 2026.