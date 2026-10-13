A GNX Group, especialista em soluções de Recursos Humanos, está com 200 vagas abertas para o cargo de auxiliar logístico em uma operação da J&T Express, no Parque Juriti, São João de Meriti, na Baixada Fluminense. As oportunidades são para profissionais que vão atuar em atividades relacionadas à movimentação, separação e organização de mercadorias.
A remuneração oferecida é de R$ 1.775, além de vale-refeição de R$ 32 por dia e adicional noturno proporcional às horas trabalhadas nesse período, conforme a jornada.
Os contratados terão escala de segunda-feira a sábado, com duas opções de horário: das 13h às 21h20 ou das 22h às 5h20. O contrato é temporário, com duração inicial de 90 dias e possibilidade de efetivação, de acordo com o desempenho profissional.
Atividades e inscrição
Entre as atribuições do cargo estão atividades como coleta e movimentação de mercadorias, separação de encomendas, organização e conferência de volumes. Os profissionais também serão responsáveis por tarefas relacionadas ao fluxo de produtos dentro da operação logística, contribuindo para a organização e o andamento das atividades diárias.
A operação é realizada pela J&T Express, empresa que atua no transporte e na distribuição de encomendas em diferentes etapas da cadeia logística. A companhia oferece serviços voltados ao comércio eletrônico, incluindo soluções para movimentação de mercadorias, armazenagem, distribuição e entrega de pedidos.
Os interessados nas 200 oportunidades podem entrar em contato pelo WhatsApp, no número (11) 96930-2987, para obter mais informações sobre o processo seletivo e as condições para participação na seleção.
Confira os detalhes
Vagas: 200
Cargo: auxiliar logístico
Local de trabalho: Parque Juriti, Rio de Janeiro
Salário: R$ 1.775
Benefício: vale-refeição de R$ 32 por dia
Adicional noturno: proporcional às horas trabalhadas no período noturno
Escala: de segunda-feira a sábado
Horários: das 13h às 21h20 ou das 22h às 5h20
Contrato: temporário, com duração inicial de 90 dias e possibilidade de efetivação
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