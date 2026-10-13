Contratados terão escala de segunda-feira a sábado, com duas opções de horário - Divulgação

Contratados terão escala de segunda-feira a sábado, com duas opções de horárioDivulgação

Publicado 13/10/2026 11:55





A remuneração oferecida é de R$ 1.775, além de vale-refeição de R$ 32 por dia e adicional noturno proporcional às horas trabalhadas nesse período, conforme a jornada.



Os contratados terão escala de segunda-feira a sábado, com duas opções de horário: das 13h às 21h20 ou das 22h às 5h20. O contrato é temporário, com duração inicial de 90 dias e possibilidade de efetivação, de acordo com o desempenho profissional. A GNX Group, especialista em soluções de Recursos Humanos, está com 200 vagas abertas para o cargo de auxiliar logístico em uma operação da J&T Express, no Parque Juriti, São João de Meriti, na Baixada Fluminense. As oportunidades são para profissionais que vão atuar em atividades relacionadas à movimentação, separação e organização de mercadorias.A remuneração oferecida é de R$ 1.775, além de vale-refeição de R$ 32 por dia e adicional noturno proporcional às horas trabalhadas nesse período, conforme a jornada.Os contratados terão escala de segunda-feira a sábado, com duas opções de horário: das 13h às 21h20 ou das 22h às 5h20. O contrato é temporário, com duração inicial de 90 dias e possibilidade de efetivação, de acordo com o desempenho profissional.

Atividades e inscrição

Entre as atribuições do cargo estão atividades como coleta e movimentação de mercadorias, separação de encomendas, organização e conferência de volumes. Os profissionais também serão responsáveis por tarefas relacionadas ao fluxo de produtos dentro da operação logística, contribuindo para a organização e o andamento das atividades diárias.

A operação é realizada pela J&T Express, empresa que atua no transporte e na distribuição de encomendas em diferentes etapas da cadeia logística. A companhia oferece serviços voltados ao comércio eletrônico, incluindo soluções para movimentação de mercadorias, armazenagem, distribuição e entrega de pedidos.

Os interessados nas 200 oportunidades podem entrar em contato pelo WhatsApp, no número (11) 96930-2987, para obter mais informações sobre o processo seletivo e as condições para participação na seleção.

Confira os detalhes

Vagas: 200



Cargo: auxiliar logístico



Local de trabalho: Parque Juriti, Rio de Janeiro



Salário: R$ 1.775



Benefício: vale-refeição de R$ 32 por dia



Adicional noturno: proporcional às horas trabalhadas no período noturno



Escala: de segunda-feira a sábado



Horários: das 13h às 21h20 ou das 22h às 5h20



Contrato: temporário, com duração inicial de 90 dias e possibilidade de efetivação



Contato: WhatsApp (11) 96930-2987