Ação disponibilizará mais de 80 vagas de emprego para profissionais com ou sem experiênciaMarcelo Camargo / Agência Brasil
O evento será realizado das 10h às 15h, no estacionamento em frente à unidade do Supermercados Adonai Jardim Monteiro, localizada na Estrada do Mato Alto, nº 808. A iniciativa busca aproximar candidatos e empregadores, facilitando o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho.
A feira também representa uma oportunidade para quem deseja ingressar no mercado de trabalho e construir uma trajetória profissional, mesmo sem experiência anterior.
A parceria entre o Instituto Rede Incluir e o Supermercados Adonai reforça a importância de iniciativas voltadas à inclusão profissional, ampliando as possibilidades de contratação e promovendo a aproximação entre empresas e profissionais com deficiência.
Serviço
Data: 22 de outubro
Horário: das 10h às 15h
Local: Estacionamento em frente ao Supermercados Adonai Jardim Monteiro
Endereço: Estrada do Mato Alto, nº 808, Campo Grande, Rio de Janeiro (RJ)
Documentos necessários: documentos pessoais, currículo e laudo caracterizador da deficiência.
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