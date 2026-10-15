Ação disponibilizará mais de 80 vagas de emprego para profissionais com ou sem experiência - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Ação disponibilizará mais de 80 vagas de emprego para profissionais com ou sem experiênciaMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 15/10/2026 10:20

O Instituto Rede Incluir, em parceria com o Supermercados Adonai, realiza, na próxima quinta-feira (22), uma Feira de Empregabilidade exclusiva para pessoas com deficiência (PcD), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio . A ação disponibilizará mais de 80 vagas de emprego para profissionais com ou sem experiência, incluindo oportunidades de primeiro emprego e para Jovem Aprendiz PcD.





O evento será realizado das 10h às 15h, no estacionamento em frente à unidade do Supermercados Adonai Jardim Monteiro, localizada na Estrada do Mato Alto, nº 808. A iniciativa busca aproximar candidatos e empregadores, facilitando o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. LEIA MAIS! Rede de supermercados oferece 130 vagas no Rio e em Niterói O evento será realizado das 10h às 15h, no estacionamento em frente à unidade do Supermercados Adonai Jardim Monteiro, localizada na Estrada do Mato Alto, nº 808. A iniciativa busca aproximar candidatos e empregadores, facilitando o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho.

Entre as vagas oferecidas estão as de operador de caixa, operador de loja, repositor de hortifruti, repositor de mercearia, balconista de laticínios, balconista de padaria, auxiliar de produção, balconista de açougue, açougueiro e auxiliar de serviços gerais (ASG).



A feira também representa uma oportunidade para quem deseja ingressar no mercado de trabalho e construir uma trajetória profissional, mesmo sem experiência anterior.



A parceria entre o Instituto Rede Incluir e o Supermercados Adonai reforça a importância de iniciativas voltadas à inclusão profissional, ampliando as possibilidades de contratação e promovendo a aproximação entre empresas e profissionais com deficiência.

Os interessados devem comparecer ao local no dia e horário do evento, levando documentos pessoais, currículo e laudo caracterizador da deficiência.

Serviço

Evento: Feira de Empregabilidade para Pessoas com Deficiência



Data: 22 de outubro



Horário: das 10h às 15h



Local: Estacionamento em frente ao Supermercados Adonai Jardim Monteiro



Endereço: Estrada do Mato Alto, nº 808, Campo Grande, Rio de Janeiro (RJ)



Documentos necessários: documentos pessoais, currículo e laudo caracterizador da deficiência.