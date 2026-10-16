Ao final da capacitação, todos os alunos receberão certificadoDivulgação/ SES-Rio
As aulas começam no dia 26 de outubro e seguem até 23 de dezembro. Com carga horária total de 18 horas e duração aproximada de dois meses, os cursos são destinados a moradores da cidade do Rio de Janeiro com idade a partir de 16 anos. As inscrições devem ser realizadas pela internet, no endereço pref.rio/servicos/cursos.
Além da formação gratuita, os participantes receberão uniforme e todo o material necessário para acompanhar as aulas, sem custos. Ao final da capacitação, os alunos que concluírem o curso receberão certificado.
O projeto está presente em diferentes territórios da cidade, com núcleos em Manguariba, Conjuntão, Tijuquinha, Rio das Pedras, Andaraí, Vila Moretti, Saibreira, Barbante, Periquito, Instituto Gerando Futuro, Magalhães Bastos, Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Complexo da Maré, Cidade de Deus, Terreirão, Praça Seca, Engenho Novo, Santa Cruz e Sepetiba.
A iniciativa busca ampliar o acesso à formação profissional e incentivar o artesanato como alternativa de empreendedorismo, desenvolvimento profissional e geração de trabalho e renda.
Serviço
Vagas: 1.200
Cursos: crochê, macramê, amigurumi, velas artesanais e sabonetes artesanais
Inscrições: até 23 de outubro
Público-alvo: moradores da cidade do Rio de Janeiro com 16 anos ou mais
Carga horária: 18 horas
Duração: aproximadamente dois meses
Início das aulas: 26 de outubro
Término: 23 de dezembro
Benefícios: curso gratuito, uniforme, materiais para as aulas e certificado de conclusão
Locais: Manguariba, Conjuntão, Tijuquinha, Rio das Pedras, Andaraí, Vila Moretti, Saibreira, Barbante, Periquito, Instituto Gerando Futuro, Magalhães Bastos, Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Complexo da Maré, Cidade de Deus, Terreirão, Praça Seca, Engenho Novo, Santa Cruz e Sepetiba.
Inscrições: pref.rio/servicos/cursos