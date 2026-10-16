Ao final da capacitação, todos os alunos receberão certificadoDivulgação/ SES-Rio

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Rodrigo T Ribeiro
A Secretaria Especial de Economia Solidária do Rio de Janeiro (SES-Rio) está com inscrições abertas até o dia 23 de outubro para 1.200 vagas em cursos gratuitos de artesanato do projeto Rio Cidade Criativa. A iniciativa oferece capacitação em crochê, macramê, amigurumi, velas artesanais e sabonetes artesanais, com foco na qualificação profissional, na inclusão produtiva e na geração de renda.

As aulas começam no dia 26 de outubro e seguem até 23 de dezembro. Com carga horária total de 18 horas e duração aproximada de dois meses, os cursos são destinados a moradores da cidade do Rio de Janeiro com idade a partir de 16 anos. As inscrições devem ser realizadas pela internet, no endereço pref.rio/servicos/cursos.

Além da formação gratuita, os participantes receberão uniforme e todo o material necessário para acompanhar as aulas, sem custos. Ao final da capacitação, os alunos que concluírem o curso receberão certificado.

O projeto está presente em diferentes territórios da cidade, com núcleos em Manguariba, Conjuntão, Tijuquinha, Rio das Pedras, Andaraí, Vila Moretti, Saibreira, Barbante, Periquito, Instituto Gerando Futuro, Magalhães Bastos, Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Complexo da Maré, Cidade de Deus, Terreirão, Praça Seca, Engenho Novo, Santa Cruz e Sepetiba.

A iniciativa busca ampliar o acesso à formação profissional e incentivar o artesanato como alternativa de empreendedorismo, desenvolvimento profissional e geração de trabalho e renda.


Serviço

Rio Cidade Criativa – Cursos gratuitos de artesanato

Vagas: 1.200

Cursos: crochê, macramê, amigurumi, velas artesanais e sabonetes artesanais

Inscrições: até 23 de outubro

Público-alvo: moradores da cidade do Rio de Janeiro com 16 anos ou mais

Carga horária: 18 horas

Duração: aproximadamente dois meses

Início das aulas: 26 de outubro

Término: 23 de dezembro

Benefícios: curso gratuito, uniforme, materiais para as aulas e certificado de conclusão

Locais: Manguariba, Conjuntão, Tijuquinha, Rio das Pedras, Andaraí, Vila Moretti, Saibreira, Barbante, Periquito, Instituto Gerando Futuro, Magalhães Bastos, Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Complexo da Maré, Cidade de Deus, Terreirão, Praça Seca, Engenho Novo, Santa Cruz e Sepetiba.

Inscrições: pref.rio/servicos/cursos