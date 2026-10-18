Polo Educacional Sesc abre inscrições para o ano letivo de 2027 - Divulgação/Sesc

Polo Educacional Sesc abre inscrições para o ano letivo de 2027 Divulgação/Sesc

Publicado 18/10/2026 07:00

As inscrições para o Ensino Médio do Polo Educacional Sesc, na Barra Olímpica, Zona Sudoeste do Rio, estão abertas desde terça-feira (13) e ficam até o próximo dia 30 de outubro. O Polo de referência da Rede Sesc de Educação passa a oferecer a partir de 2027, além do Ensino Médio Integral, o Ensino Médio Técnico Articulado Sesc-Senac. No total, serão ofertadas 252 vagas para ingresso na 1ª série.

A prova dos processos seletivos será realizada dia 29 de novembro. O edital com informações detalhadas e os formulários de inscrição estão disponíveis no site www.poloeducacionalsesc.com.br . Para ambas as modalidades, o candidato precisa ter concluído o Ensino Fundamental até o final de 2026.

Para o Ensino Médio Integral são oferecidas 202 vagas, abertas ao público dependente de comerciário (121 vagas) e público geral (81 vagas), tendo como um dos critérios de classificação renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a 2 salários-mínimos. As aulas são em regime de externato, em horário integral.



Já para o Ensino Médio Técnico são ofertadas 50 vagas. A formação é articulada à qualificação profissional técnica em Administração, oferecida pelo Senac. Só podem participar candidatos que se enquadrem no quesito de renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a 2 salários-mínimos. As aulas são em regime de externato no turno da manhã.



Os candidatos só poderão se inscrever em um dos processos seletivos, não sendo possível a inscrição simultânea em ambos. Os aprovados contarão com bolsa integral durante os três anos do curso.



A seleção inclui análise dos documentos, prova objetiva e redação. É importante que, no momento da inscrição, o candidato envie todos os documentos solicitados. Somente poderão realizar as provas aqueles que encaminharem a documentação completa e de acordo com os critérios do edital.



Localizado na o campus do Polo Educacional Sesc possui 131 mil metros quadrados e conta com uma ampla estrutura de ensino, complexo esportivo, espaço maker, laboratórios, biblioteca e centro cultural.

"O Sesc dá mais um passo em seu trabalho da Rede Sesc de Educação com a criação do Ensino Médio Técnico Articulado Sesc-Senac, que no Polo Educacional Sesc se soma a atuação já consolidada da Escola Sesc de Ensino Médio. Essa nova oferta representa a ação integrada do Sistema Comércio em prol do desenvolvimento social a partir da educação", diz Érlei de Araújo, Diretor interino de Educação, Pesquisa e Dados do Departamento Nacional do Sesc.



A Rede Sesc de Educação



Presente nos 26 estados e no Distrito Federal, a Rede Sesc de Educação reúne mais de 234 escolas, atendendo mais de 78 mil estudantes em todo o país. Sua proposta pedagógica tem como base a formação integral, valorizando o desenvolvimento de competências cognitivas, socioemocionais e tecnológicas, com o estudante como protagonista do processo de aprendizagem.



Serviço



Inscrições: 13 a 30 de outubro de 2026

Local: Exclusivamente pelo site oficial www.poloeducacionalsesc.com.br

Prova de seleção: 29 de novembro de 2026.