Cursos são voltados para jovens de 15 a 29 anos que moram na cidade do Rio de Janeiro - Laryssa Lomenha/Divulgação

Cursos são voltados para jovens de 15 a 29 anos que moram na cidade do Rio de JaneiroLaryssa Lomenha/Divulgação

Publicado 18/10/2026 05:00

A Secretaria Municipal da Juventude Carioca (JuvRio) está com inscrições abertas até o dia 9 de novembro para 3.500 vagas em cursos gratuitos nos Espaços da Juventude. As oportunidades são destinadas a jovens de 15 a 29 anos que moram na cidade do Rio de Janeiro. As aulas serão realizadas ao longo do próximo mês.

Nesta edição, serão disponibilizados 13 cursos, com formações voltadas para tecnologia, criatividade, inovação, comunicação, língua estrangeira e qualificação profissional. A programação inclui Empreendedorismo Tecnológico, Logística 4.0 e Cadeias de Suprimentos Inteligentes, Informática para Negócios, Inteligência Artificial, Impressão 3D, Desenvolvimento da Oratória e Apresentação em Público, Design Gráfico e Criatividade para o Mundo Digital, Operador de Drone, Mídias Sociais, Inglês sem Fronteiras, Edição de Vídeo, Conserto de Celulares e Produtor de Conteúdo Digital.

Novos cursos

As novidades deste mês são os cursos de Conserto de Celulares e Produtor de Conteúdo Digital, que oferecem formação prática em áreas com oportunidades no mercado de trabalho e na economia criativa. O primeiro apresenta conhecimentos para identificar defeitos, realizar diagnósticos e executar procedimentos básicos de manutenção e reparo de aparelhos, incluindo o uso de ferramentas, desmontagem e montagem de componentes, atendimento ao cliente e atuação em assistência técnica. Já o segundo aborda os fundamentos da criação de conteúdo para diferentes plataformas digitais, com foco em planejamento, criatividade, identidade visual, escrita persuasiva e estratégias de comunicação, capacitando os participantes a produzir materiais relevantes e alinhados aos públicos e objetivos de cada plataforma.

As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Oportunidades Cariocas . Para participar, é necessário escolher o curso de interesse e preencher o formulário de inscrição.

As aulas serão realizadas nas unidades dos Espaços da Juventude localizadas nos bairros de Cidade de Deus, Madureira, Vargem Pequena, Campo Grande, Vigário Geral, Estácio e Jacarezinho. Todos os cursos oferecem material didático gratuitamente e certificado de conclusão aos participantes.

Os Espaços da Juventude são centros de formação voltados para novas tecnologias e profissões do futuro, que já qualificaram 59.786 jovens. Distribuídos em diferentes regiões da cidade, os equipamentos têm como objetivo ampliar o acesso da juventude carioca à qualificação profissional, às novas tecnologias e às oportunidades de geração de renda.

Unidades

- Cidade de Deus: Rua Daniel s/nº, apartamentos da Cidade de Deus (referência: próximo à Fundação Leão XIII)

Desenvolvimento da Oratória e Apresentação em Público, às segundas, de 14h às 18h;

Informática para Negócios, às terças e quintas, de 8h às 10h, 10h15 às 12h15, 14h às 16h, 16h às 18h e 19h às 21h;

Design Gráfico e Criatividade para o Mundo Digital , às quartas e sextas, de 8h às 10h, 10h15 às 12h15, 14h às 16h, 16h às 18h e 19h às 21h.

- Madureira: Avenida Ministro Edgard Romero, 502 (em frente ao BRT Otaviano)

Operador de Drone, às quartas e sextas, de 8h às 10h, 10h15 às 12h15, 13h30 às 15h30, 15h45 às 17h45 e 19h às 21h;

Edição de Vídeo, às terças e quintas, de 8h às 10h, 10h15 às 12h15, 13h30 às 15h30, 15h45 às 17h45 e 19h às 21h.

- Vargem Pequena: Estrada dos Bandeirantes, 11.127 – Praça César Maia (em frente à Escola Municipal Embaixador Ítalo Zappa)

Empreendedorismo Tecnológico, às terças e quintas, de 9h às 11h, 14h às 16h, 16h às 18h e 19h às 21h;

Logística 4.0 e Cadeias de Suprimentos Inteligentes, às quartas e sextas, de 9h às 11h, 14h às 16h, 16h às 18h e 19h às 21h.

- Campo Grande: Rua Dom Pedrito, na Praça da Subprefeitura da Zona Oeste

Informática para Negócios, às segundas e sextas, de 8h às 12h e 14h às 18h;

Inteligência Artificial, às terças e quintas, de 8h às 10h / 10h15 às 12h15 / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h;

Impressão 3D, às quartas e sextas, de 8h às 10h, 10h15 às 12h15, 13h30 às 15h30, 15h45 às 17h45 e 19h às 21h.

- Vigário Geral: Estrada do Vigário Geral s/nº - Praça Elba

Operador de Drone, às terças e quintas, de 8h às 10h, 10h15 às 12h15, 13h30 às 15h30, 15h45 às 17h45 e 19h às 21h;

Mídias Sociais, às quartas e sextas, de 8h às 10h, 10h15 às 12h15, 13h30 às 15h30, 15h45 às 17h45 e 19h às 21h.

- Estácio: Praça Roberto Campos (saída do metrô)

Inglês sem Fronteiras, às terças e quintas, de 9h às 11h, 14h às 16h e 19h às 21h;

Operador de Drone, às quartas e sextas, de 9h às 11h, 14h às 16h e 19h às 21h.

- Jacarezinho: Avenida Dom Hélder Câmara, 1801

Conserto de Celulares, às terças e quintas, de 9h às 11h, 13h às 15h e 15h às 17h;

Produtor de Conteúdo Digital, às quartas e sextas, de 9h às 11h, 13h às 15h e 15h às 17h.