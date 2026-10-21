Inscrições seguem até 9 de novembro, pela plataforma Desenvolve CulturaArquivo / Agência Brasil
Os editais são voltados à produção musical, videoclipes, festivais, eventos, oficinas e rodas culturais. Do total de recursos, R$ 1,925 milhão será destinado ao funk e R$ 800 mil ao hip hop, por meio de iniciativas da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.
"Investir na cultura popular é reconhecer a potência criativa que nasce nos territórios, movimenta a economia, gera oportunidades e transforma vidas. Com o "Na Batida do RJ", queremos ampliar o acesso aos recursos públicos, fortalecer quem produz cultura no nosso estado e valorizar expressões artísticas que fazem parte da identidade cultural fluminense", destaca a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.
Movimenta Hip Hop
Hip Hop nas Escolas: dez projetos, com apoio de R$ 30 mil cada, para oficinas em instituições públicas de ensino. As atividades devem abordar elementos como breaking, graffiti, rap e DJ.
Produções Musicais: 12 projetos, com R$ 25 mil cada, para gravação e produção de pelo menos duas faixas inéditas.
Rodas Culturais: 20 propostas, com R$ 10 mil cada, para encontros presenciais voltados ao fortalecimento do movimento no estado.
Valorização do Movimento Funk
Videoclipe Independente: 21 propostas, com R$ 25 mil cada, para a produção de videoclipes inéditos de músicas autorais de funk.
Festivais ou Eventos: 14 projetos, com R$ 100 mil cada, para atividades presenciais de difusão da cultura funk, como shows, performances, oficinas e exposições. A programação deverá ocorrer durante pelo menos dois dias consecutivos.
O funk é reconhecido como movimento cultural e musical pela Lei Estadual nº 5.543/2009, que proíbe a discriminação e o preconceito contra suas manifestações e integrantes.
Serviço
Link: https://cultura.rj.gov.br/desenvolve-cultura/inscricao/
Mais informações: https://cultura.rj.gov.br/
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