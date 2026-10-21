Inscrições seguem até 9 de novembro, pela plataforma Desenvolve Cultura - Arquivo / Agência Brasil

Inscrições seguem até 9 de novembro, pela plataforma Desenvolve CulturaArquivo / Agência Brasil

Publicado 21/10/2026 12:43

O Governo do Estado abriu, nesta quarta-feira (21), as inscrições para dois editais de incentivo às culturas Funk e Hip Hop. Com investimento total de R$ 2,725 milhões, o pacote "Na Batida do RJ" vai selecionar 77 projetos culturais. As inscrições seguem até 9 de novembro, pela plataforma Desenvolve Cultura





Os editais são voltados à produção musical, videoclipes, festivais, eventos, oficinas e rodas culturais. Do total de recursos, R$ 1,925 milhão será destinado ao funk e R$ 800 mil ao hip hop, por meio de iniciativas da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.



"Investir na cultura popular é reconhecer a potência criativa que nasce nos territórios, movimenta a economia, gera oportunidades e transforma vidas. Com o "Na Batida do RJ", queremos ampliar o acesso aos recursos públicos, fortalecer quem produz cultura no nosso estado e valorizar expressões artísticas que fazem parte da identidade cultural fluminense", destaca a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros. LEIA MAIS! Polo Educacional Sesc abre inscrições para o ano letivo de 2027 Os editais são voltados à produção musical, videoclipes, festivais, eventos, oficinas e rodas culturais. Do total de recursos, R$ 1,925 milhão será destinado ao funk e R$ 800 mil ao hip hop, por meio de iniciativas da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa."Investir na cultura popular é reconhecer a potência criativa que nasce nos territórios, movimenta a economia, gera oportunidades e transforma vidas. Com o "Na Batida do RJ", queremos ampliar o acesso aos recursos públicos, fortalecer quem produz cultura no nosso estado e valorizar expressões artísticas que fazem parte da identidade cultural fluminense", destaca a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.

Movimenta Hip Hop

Com investimento de R$ 800 mil, o edital vai selecionar 42 propostas em três categorias:



Hip Hop nas Escolas: dez projetos, com apoio de R$ 30 mil cada, para oficinas em instituições públicas de ensino. As atividades devem abordar elementos como breaking, graffiti, rap e DJ.



Produções Musicais: 12 projetos, com R$ 25 mil cada, para gravação e produção de pelo menos duas faixas inéditas.



Rodas Culturais: 20 propostas, com R$ 10 mil cada, para encontros presenciais voltados ao fortalecimento do movimento no estado.

Valorização do Movimento Funk

Com recursos de R$ 1,925 milhão da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), o edital vai contemplar 35 projetos em duas categorias:



Videoclipe Independente: 21 propostas, com R$ 25 mil cada, para a produção de videoclipes inéditos de músicas autorais de funk.



Festivais ou Eventos: 14 projetos, com R$ 100 mil cada, para atividades presenciais de difusão da cultura funk, como shows, performances, oficinas e exposições. A programação deverá ocorrer durante pelo menos dois dias consecutivos.



O funk é reconhecido como movimento cultural e musical pela Lei Estadual nº 5.543/2009, que proíbe a discriminação e o preconceito contra suas manifestações e integrantes.

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