Concurso Público oferece vagas imediatas para áreas como Advocacia, Administração, Tecnologia da Informação e outras - Divulgação

Concurso Público oferece vagas imediatas para áreas como Advocacia, Administração, Tecnologia da Informação e outrasDivulgação

Publicado 21/10/2026 19:02

O prazo para as inscrições no concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) termina nesta quinta-feira (22). Com o preenchimento de vagas e cadastro de reserva, o edital contempla nível médio, técnico e superior com salários de até R$ 18 mil.

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O processo seletivo disponibiliza oportunidades imediatas e formação de cadastro de reserva em diferentes cargos. Para atuação direta, as vagas de início imediato contemplam (14) postos para analista de operações e (10) para analista de procedimentos éticos, ambos com (90) vagas em cadastro de reserva. O cargo de analista financeiro oferece (2) vagas imediatas e (10) em cadastro de reserva.



Com oferta de uma vaga imediata somada a (10) postos em cadastro de reserva cada, oportunidades contemplam as funções de auditor, contador, advogado, analista de controle interno, analista de departamento pessoal, analista de recursos humanos, analista de processos, consultas e resoluções, analista de ciência e análise de dados, analista de desenvolvimento de sistemas e analista de suporte.



As demais carreiras são voltadas exclusivamente à composição de cadastro de reserva. A função de assistente de operações conta com trinta oportunidades reservadas. Já os cargos de técnico de apoio ao usuário, web designer, jornalista, analista de comunicação audiovisual, analista contábil, analista de execução fiscal, analista jurídico e analista de banco de dados dispõem de (10) postos de reserva cada.

Para advogado e jornalista, a jornada de trabalho é de 30 horas semanais. Para assistente de operações, são 180 horas mensais. Os demais permanecem nas 40 horas semanais. A remuneração varia de R$ 3.010,00 a R$ 18.000,00, além de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-refeição, cesta natalina, assistência médica e odontológica, auxílio-creche, auxílio-educação, auxílio material escolar, folga de aniversário e outros previstos no edital. Os aprovados serão contratados sob regime celetista (CLT).

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site www.institutoconsulplan.org.br até as 16h do dia 22 de outubro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 47,50 para cargos de nível superior e de R$ 47,00 para cargos de nível médio/técnico. O prazo de validade do concurso será de 2 anos, contados da data de homologação, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Acesse o edital completo neste site

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.