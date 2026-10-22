Aulas presenciais começam no dia 26, na unidade Senac Copacabana - Divulgação

Aulas presenciais começam no dia 26, na unidade Senac CopacabanaDivulgação

Publicado 22/10/2026 17:40

Senac RJ e a Rede Windsor de Hotéis estão com 40 vagas abertas para turmas das áreas de Turismo e Hotelaria e Gastronomia voltadas a pessoas com deficiência (PcD). Com aulas presenciais, as atividades se iniciam a partir do dia 23 de novembro na unidade Senac Copacabana, localizado na Rua Pompeu Loureiro, 45.

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Para se candidatar, é necessário ter, no mínimo, 18 anos e ensino médio completo ou estar cursando essa etapa escolar. Os interessados devem apresentar Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), laudo comprobatório de deficiência e comprovante de escolaridade. Também será aceita autodeclaração de conhecimentos básicos de leitura, escrita e das quatro operações matemáticas.



A formação é organizada em trilhas e combina conteúdos técnicos com o desenvolvimento de competências importantes para a vida profissional. Em todas as etapas, os participantes terão contato com a metodologia ''Voando Alto'', criada pelo Senac RJ para estimular habilidades de análise crítica e tomada de decisões diante da complexidade e da imprevisibilidade do mundo do trabalho contemporâneo. A grade inclui ainda os cursos de Inglês Básico 1, Atendimento Hospitaleiro e Informática Fundamental com IA, além das formações específicas de cada trilha.



Na Trilha 2, os participantes poderão se qualificar em Técnicas de Serviço de Garçom com Ênfase em Vendas. Ela disponibiliza 20 vagas com pré-inscrições abertas até o dia 30 de outubro de 2026 e início das aulas previsto para 23 de novembro de 2026. As atividades acontecem no turno da tarde, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. A programação inclui a Cápsula Voando Alto a partir de 23 de novembro de 2026, Inglês Básico 1 com início em 25 de janeiro de 2027, Técnicas de Serviço de Garçom em 22 de março de 2027, Atendimento Hospitaleiro em 10 de maio de 2027 e Informática Fundamental com Inteligência Artificial a partir de 31 de maio de 2027. Para se candidatar, é necessário ter, no mínimo, 18 anos e ensino médio completo ou estar cursando essa etapa escolar. Os interessados devem apresentar Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), laudo comprobatório de deficiência e comprovante de escolaridade. Também será aceita autodeclaração de conhecimentos básicos de leitura, escrita e das quatro operações matemáticas.A formação é organizada em trilhas e combina conteúdos técnicos com o desenvolvimento de competências importantes para a vida profissional. Em todas as etapas, os participantes terão contato com a metodologia ''Voando Alto'', criada pelo Senac RJ para estimular habilidades de análise crítica e tomada de decisões diante da complexidade e da imprevisibilidade do mundo do trabalho contemporâneo. A grade inclui ainda os cursos de Inglês Básico 1, Atendimento Hospitaleiro e Informática Fundamental com IA, além das formações específicas de cada trilha.Na Trilha 2, os participantes poderão se qualificar em Técnicas de Serviço de Garçom com Ênfase em Vendas. Ela disponibiliza 20 vagas com pré-inscrições abertas até o dia 30 de outubro de 2026 e início das aulas previsto para 23 de novembro de 2026. As atividades acontecem no turno da tarde, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. A programação inclui a Cápsula Voando Alto a partir de 23 de novembro de 2026, Inglês Básico 1 com início em 25 de janeiro de 2027, Técnicas de Serviço de Garçom em 22 de março de 2027, Atendimento Hospitaleiro em 10 de maio de 2027 e Informática Fundamental com Inteligência Artificial a partir de 31 de maio de 2027.

Já a Trilha 3 reúne os cursos Camareira: Técnicas de Limpeza e Arrumação e Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação de Ambientes. Ela conta com outras 20 vagas, recebendo pré-inscrições até o dia 25 de novembro de 2026, com início do curso em 4 de janeiro de 2027. As aulas ocorrem igualmente no turno da tarde, às segundas, quartas e sextas-feiras. O cronograma contempla a Cápsula Voando Alto a partir de 4 de janeiro de 2027, Camareira: Técnicas de Limpeza e Arrumação em 22 de fevereiro de 2027, Inglês Básico 1 em 5 de abril de 2027, Atendimento Hospitaleiro em 31 de maio de 2027, Informática Fundamental com Inteligência Artificial em 21 de junho de 2027 e Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação de Ambientes com início em 23 de agosto de 2027.

Após a conclusão dos cursos, os alunos também terão a oportunidade de participar de processos seletivos para integrar o quadro de colaboradores da Rede Windsor Hotéis. Para efetuar pré-inscrição para a Trilha 2, os interessados devem preencher o formulário até o dia 30 de outubro, disponível no link. Para a Trilha 3, a pré-inscrição segue até 25 de novembro.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.