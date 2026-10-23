Feira Emprega Transporte - Divulgação

Feira Emprega TransporteDivulgação

Publicado 23/10/2026 18:00

O Sest Senat realizará um eventona próxima quarta-feira (28) com mais de 1.300 oportunidades de trabalho no estado do Rio de Janeiro. A quarta edição da Feira Emprega Transporte acontecerá na unidade de Deodoro, na Zona Oeste, das 9h às 16h, com entrada gratuita. Mais de 30 empresas ofertarão postos nos setores de transporte, logística, comércio, serviços e administração.

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O evento reunirá vagas voltadas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência, além de postos afirmativos para pessoas com deficiência e oportunidades de jovem aprendiz. Os interessados contarão com suporte presencial para elaboração e revisão gratuita de currículos, contato direto com recrutadores e a possibilidade de realizar entrevistas imediatas, a depender da triagem de cada empregador.



A maior concentração de ofertas está na condução de veículos e na área operacional. Entre os destaques, estão abertas 510 vagas para motoristas de caminhão, carreta, truck e bitrem, 208 para motoristas de ônibus, 130 para atendentes de restaurante — com cotas para pessoas com deficiência (PcDs) —, 26 para ajudantes de produção e 24 para jovens aprendizes, além de postos nas áreas de manutenção, logística e rotinas de escritório. O evento reunirá vagas voltadas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência, além de postos afirmativos para pessoas com deficiência e oportunidades de jovem aprendiz. Os interessados contarão com suporte presencial para elaboração e revisão gratuita de currículos, contato direto com recrutadores e a possibilidade de realizar entrevistas imediatas, a depender da triagem de cada empregador.A maior concentração de ofertas está na condução de veículos e na área operacional. Entre os destaques, estão abertas 510 vagas para motoristas de caminhão, carreta, truck e bitrem, 208 para motoristas de ônibus, 130 para atendentes de restaurante — com cotas para pessoas com deficiência (PcDs) —, 26 para ajudantes de produção e 24 para jovens aprendizes, além de postos nas áreas de manutenção, logística e rotinas de escritório.

O primeiro emprego

A feira também abriu portas para Isabella Wagner Nazareth Pinto, de 18 anos, moradora de Mesquita. Quando participou do evento, tinha 17 anos e procurava uma vaga que permitisse conciliar o trabalho com os estudos. Mesmo buscando oportunidades como jovem aprendiz, encontrava empresas que exigiam experiência profissional e maioridade.

Em outubro de 2025, entregou currículos a diferentes empregadores. Em maio de 2026, foi chamada para uma entrevista na Auto Viação 1001 e, uma semana depois, recebeu a notícia da contratação. Hoje, trabalha na área administrativa e também contribui com as despesas da família. ''Foi uma conquista enorme!'', comemora Isabella. ''Comecei a ser mais focada e a ter uma postura mais profissional até mesmo fora do ambiente de trabalho'', avalia Isabella.

Outra participante que conseguiu o primeiro emprego foi Luísa dos Santos Ferreira Botelho, de 21 anos, moradora de Vista Alegre, na Zona Norte do Rio. Depois de distribuir currículos na feira, foi chamada para três entrevistas e aprovada em duas seleções. Em abril de 2026, começou a trabalhar como jovem aprendiz na área administrativa da Auto Viação 1001. “Fiquei muito feliz, pois com o emprego consigo custear o pré-vestibular que faço atualmente”, afirma Luísa.

Como participar

Os interessados devem comparecer à unidade do SEST SENAT em Deodoro, localizado na Estrada do Camboatá, 135, entre 9h às 16h, junto de seu documento de identidade com foto e cópias atualizadas do currículo profissional.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.