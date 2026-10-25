Vagas oferecidas são exclusivas para pessoas com deficiênciaDivulgação
Os interessados devem preencher o formulário de inscrição para receberem mais informações sobre o processo seletivo.
O Grupo Fleury apoia a inclusão de pessoas com deficiência e garante um ambiente inclusivo e acessível. Todas as vagas ofertadas pela empresa respeitam esse compromisso seguindo o artigo 93 da Lei n° 8.213/91, que estabelece vagas destinadas às pessoas com deficiência.
Para se candidatar, é necessário ter, no mínimo, 18 anos e ensino médio completo ou estar cursando essa etapa escolar. Os interessados devem apresentar Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), laudo comprobatório de deficiência e comprovante de escolaridade. Também será aceita autodeclaração de conhecimentos básicos de leitura, escrita e das quatro operações matemáticas.
A formação é organizada em trilhas e combina conteúdos técnicos com o desenvolvimento de competências importantes para a vida profissional. Em todas as etapas, os participantes terão contato com a metodologia ''Voando Alto'', criada pelo Senac RJ para estimular habilidades de análise crítica e tomada de decisões diante da complexidade e da imprevisibilidade do mundo do trabalho contemporâneo. A grade inclui ainda os cursos de Inglês Básico 1, Atendimento Hospitaleiro e Informática Fundamental com IA, além das formações específicas de cada trilha.
Na Trilha 2, os participantes poderão se qualificar em Técnicas de Serviço de Garçom com Ênfase em Vendas. Ela disponibiliza 20 vagas com pré-inscrições abertas até o dia 30 de outubro de 2026 e início das aulas previsto para 23 de novembro de 2026. As atividades acontecem no turno da tarde, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. A programação inclui a Cápsula Voando Alto a partir de 23 de novembro de 2026, Inglês Básico 1 com início em 25 de janeiro de 2027, Técnicas de Serviço de Garçom em 22 de março de 2027, Atendimento Hospitaleiro em 10 de maio de 2027 e Informática Fundamental com Inteligência Artificial a partir de 31 de maio de 2027.
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