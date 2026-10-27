CIEE Rio recomenda que interessados baixem app da instituição e realizem cadastro antecipadamenteDivulgação / MetrôRio
Do total de oportunidades disponíveis, 1.727 são destinadas a estágio e 833 a jovem aprendiz. Na cidade do Rio, são 1.420 vagas, sendo 917 para estágio e 503 para aprendizagem.
Entre as principais áreas com oportunidades de estágio estão Administração, Ensino Médio, Direito, Contabilidade, Marketing, Informática, Comunicação, Construção Civil, Técnico em Elétrica e Eletrônica, Gastronomia, Arquitetura e Urbanismo.
Já as vagas para jovem aprendiz estão concentradas em setores como Administrativo, Comércio e Varejo, Alimentação, Logística, Produção, Indústria da Carne, Turismo e Hotelaria, Asseio e Conservação. Também há oportunidades para funções como cumim, operador de caixa e vendedor.
Como participar
Em seguida, basta comparecer à estação Rei Pelé/Maracanã, das 7h às 15h, levando um documento oficial com foto. A iniciativa oferece aos estudantes a oportunidade de se cadastrar e buscar vagas de estágio e aprendizagem.
Os candidatos também podem consultar as vagas disponíveis e os processos seletivos em andamento no site do CIEE Rio.
A ação faz parte do projeto CIEE em Movimento, que percorre diferentes pontos do estado levando informações, orientação profissional e oportunidades a estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior, além de jovens que buscam o primeiro emprego por meio de programas de aprendizagem.
Serviço
Datas: terça-feira (27) e quarta-feira (28) de outubro
Horário: das 7h às 15h
Local: estação Rei Pelé/Maracanã
Documento necessário: documento oficial com foto
Inscrição: gratuita
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