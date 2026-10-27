CIEE Rio recomenda que interessados baixem app da instituição e realizem cadastro antecipadamente - Divulgação / MetrôRio

CIEE Rio recomenda que interessados baixem app da instituição e realizem cadastro antecipadamenteDivulgação / MetrôRio

Publicado 27/10/2026 12:07

O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro (CIEE Rio), em parceria com o MetrôRio, realiza nesta terça-feira (27) e quarta-feira (28) um mutirão de cadastro para oportunidades de estágio e jovem aprendiz. A ação acontece na estação Rei Pelé/Maracanã, das 7h às 15h, e oferece 2.560 vagas em todo o estado do Rio.





Do total de oportunidades disponíveis, 1.727 são destinadas a estágio e 833 a jovem aprendiz. Na cidade do Rio, são 1.420 vagas, sendo 917 para estágio e 503 para aprendizagem.



Entre as principais áreas com oportunidades de estágio estão Administração, Ensino Médio, Direito, Contabilidade, Marketing, Informática, Comunicação, Construção Civil, Técnico em Elétrica e Eletrônica, Gastronomia, Arquitetura e Urbanismo.



Já as vagas para jovem aprendiz estão concentradas em setores como Administrativo, Comércio e Varejo, Alimentação, Logística, Produção, Indústria da Carne, Turismo e Hotelaria, Asseio e Conservação. Também há oportunidades para funções como cumim, operador de caixa e vendedor. LEIA MAIS! Rio começa a semana com mais de 5 mil oportunidades de empregos Do total de oportunidades disponíveis, 1.727 são destinadas a estágio e 833 a jovem aprendiz. Na cidade do Rio, são 1.420 vagas, sendo 917 para estágio e 503 para aprendizagem.Entre as principais áreas com oportunidades de estágio estão Administração, Ensino Médio, Direito, Contabilidade, Marketing, Informática, Comunicação, Construção Civil, Técnico em Elétrica e Eletrônica, Gastronomia, Arquitetura e Urbanismo.Já as vagas para jovem aprendiz estão concentradas em setores como Administrativo, Comércio e Varejo, Alimentação, Logística, Produção, Indústria da Carne, Turismo e Hotelaria, Asseio e Conservação. Também há oportunidades para funções como cumim, operador de caixa e vendedor.

Como participar

A inscrição é gratuita. Para agilizar o atendimento durante o mutirão, o CIEE Rio recomenda que os interessados baixem o aplicativo da instituição e realizem o cadastro antecipadamente.



Em seguida, basta comparecer à estação Rei Pelé/Maracanã, das 7h às 15h, levando um documento oficial com foto. A iniciativa oferece aos estudantes a oportunidade de se cadastrar e buscar vagas de estágio e aprendizagem.



Os candidatos também podem consultar as vagas disponíveis e os processos seletivos em andamento no site do CIEE Rio.



A ação faz parte do projeto CIEE em Movimento, que percorre diferentes pontos do estado levando informações, orientação profissional e oportunidades a estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior, além de jovens que buscam o primeiro emprego por meio de programas de aprendizagem.

Serviço

Mutirão de vagas de estágio e jovem aprendiz do CIEE Rio



Datas: terça-feira (27) e quarta-feira (28) de outubro



Horário: das 7h às 15h



Local: estação Rei Pelé/Maracanã



Documento necessário: documento oficial com foto



Inscrição: gratuita