Serão 142 oportunidades para a residência médica e 35 para a multiprofissional em 18 unidades distintas - Divulgação

Serão 142 oportunidades para a residência médica e 35 para a multiprofissional em 18 unidades distintasDivulgação

Publicado 01/11/2026 05:00

Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) abre, na próxima terça-feira (3), os processos seletivos de residência médica e multiprofissional com 177 vagas em unidades estaduais e instituições parceiras da pasta. Os interessados podem se inscrever até 19 de novembro, às 17h, de forma on-line.

Ao todo, serão 142 oportunidades para a residência médica e 35 para a multiprofissional em 18 unidades distintas. Os residentes irão receber uma bolsa de apoio no valor de R$ 4.106,09 e auxílio-moradia no valor de R$ 410,60. A seleção será feita pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec).





Dois novos programas se destacam na rede estadual: o de Cirurgia e Medicina Intensiva Pediátrica e o de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. O primeiro, que forma especialistas na saúde das crianças, será realizado nos Hospitais da Criança e Ricardo Cruz, ambos da rede estadual. O primeiro, situado na Zona Sudoeste da capital, oferece três vagas, sendo duas em Medicina Intensiva Pediátrica; e o segundo, em Nova Iguaçu, oferece três vagas, todas em Medicina Intensiva Pediátrica.



Já os programas de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, voltado para dentistas, oferecem duas vagas nos Hospitais Getúlio Vargas, na Zona Norte da capital, e mais duas no Alberto Torres, em São Gonçalo. Essa modalidade visa qualificar os profissionais de odontologia para cirurgias de pacientes politraumatizados, como no caso dos acidentados de trânsito.



Os editais completos com todos os detalhes dos certames além das inscrições podem ser acessados pelo



As provas teórico-objetivas serão aplicadas no dia 13 de dezembro. Durante a manhã serão as da Residência Médica e à tarde da Residência Multiprofissional, em local a ser divulgado no dia 7 de dezembro pela Fundatec. ''A qualificação dos nossos profissionais beneficia todos os pacientes que são atendidos pelo SUS com uma assistência mais qualificada e precisa. A prática é uma das formas mais eficientes de adquirir conhecimento. Temos ótimas experiências com residências, inclusive no Hospital Universitário Pedro Ernesto que é referência em aliar educação e saúde. Nossas unidades estão de portas abertas”, destaca o secretário de Estado de Saúde, Ronaldo Damião.Dois novos programas se destacam na rede estadual: o de Cirurgia e Medicina Intensiva Pediátrica e o de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. O primeiro, que forma especialistas na saúde das crianças, será realizado nos Hospitais da Criança e Ricardo Cruz, ambos da rede estadual. O primeiro, situado na Zona Sudoeste da capital, oferece três vagas, sendo duas em Medicina Intensiva Pediátrica; e o segundo, em Nova Iguaçu, oferece três vagas, todas em Medicina Intensiva Pediátrica.Já os programas de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, voltado para dentistas, oferecem duas vagas nos Hospitais Getúlio Vargas, na Zona Norte da capital, e mais duas no Alberto Torres, em São Gonçalo. Essa modalidade visa qualificar os profissionais de odontologia para cirurgias de pacientes politraumatizados, como no caso dos acidentados de trânsito.Os editais completos com todos os detalhes dos certames além das inscrições podem ser acessados pelo link . Para residência médica, o valor é R$300 e para a multiprofissional, R$150. Os candidatos podem solicitar a isenção da taxa de inscrição, com condições previstas nos editais.As provas teórico-objetivas serão aplicadas no dia 13 de dezembro. Durante a manhã serão as da Residência Médica e à tarde da Residência Multiprofissional, em local a ser divulgado no dia 7 de dezembro pela Fundatec.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.