Estrutura das instituições de ensino é preparada para receber portadores de necessidades especiais - Flavio Carvalho / Cecierj / Divulgação

Estrutura das instituições de ensino é preparada para receber portadores de necessidades especiaisFlavio Carvalho / Cecierj / Divulgação

Publicado 01/11/2026 05:00

As inscrições para o vestibular do Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cederj) foram prorrogadas até 15 de novembro. Ao todo, serão 16 cursos de ensino superior a distância de oito universidades públicas de excelência no estado do Rio de Janeiro.

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A graduação na modalidade Ensino a Distância (EaD) do Cederj é semipresencial e oferece ao candidato a vantagem de escolher o polo mais próximo da sua residência.

Segundo a instituição, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro conta com a oferta de 3.118 vagas para o Vestibular Cederj 2027.1, distribuídas pelos polos de Belford Roxo (320), Campo Grande (290), Duque de Caxias (230), Itaguaí (70), Magé (260), Mesquita (90), Niterói (270), Nova Iguaçu (325), Paracambi (518), Rio Bonito (210), Rocinha (160) e São Gonçalo (375).

Vagas de bacharelados, licenciaturas e cursos

As 7.165 vagas do Vestibular Cederj englobam habilitações em Licenciatura, Bacharelado e Tecnologias:

Licenciaturas (3.770 vagas): Pedagogia (1.110), Ciências Biológicas (756), Matemática (545), Física (320), Geografia (280), Letras (280), Química (259) e História (200).



Bacharelados (2.020 vagas): Administração (710), Ciências Contábeis (590), Engenharia de Produção (440) e Administração Pública (280). Tecnologias (1.375 vagas): Tecnologia em Sistemas de Computação (645), Tecnologia em Segurança Pública (350 – exclusivo para profissionais da área), Tecnologia em Gestão de Turismo (250) e Tecnologia em Design Gráfico (150).

Graduação EaD

As oito instituições públicas de ensino superior que oferecem os cursos EaD gratuitos são: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF); Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF); Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Universidade Federal Fluminense (UFF); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).

Acessibilidade, isenção e cotas

Acessibilidade e atendimento especial: estão garantidos recursos adaptados para candidatos com deficiência ou necessidades específicas (como intérpretes de Libras, ledores, provas ampliadas e salas de acesso facilitado), além de assegurar o direito ao uso do nome social no processo.



Os candidatos que ingressaram com pedido de isenção de taxa e/ou pré-inscrição nos sistemas de cotas, ações afirmativas e reserva para professores da rede pública deverão conferir a publicação do resultado final do pedido no dia 09 de outubro de 2026.



Os beneficiados com a isenção ou cotas devem obrigatoriamente retornar ao site do vestibular dentro do prazo para concluir a formalização de sua inscrição no concurso seletivo.

Como se inscrever





Com uma taxa de R$ 95, as inscrições devem ser efetuadas até 15 de novembro no site . O edital também permite o aproveitamento da pontuação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.