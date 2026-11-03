Cursos gratuitos profissionalizantes encerram as inscrições nesta terça-feira - Divulgação / Senai

Cursos gratuitos profissionalizantes encerram as inscrições nesta terça-feiraDivulgação / Senai

Publicado 03/11/2026 05:00

As inscrições para o Programa Autonomia e Renda Petrobras , que conta com 300 vagas abertas em cursos gratuitos de qualificação profissional para o mercado de óleo e gás no Rio de Janeiro, terminam nesta terça-feira (3). Além da formação gratuita no Senai, todos os participantes contam com auxílio-alimentação e bolsa-auxílio mensal de R$ 660. Para mulheres, com filhos de até 11 anos completos, o valor da bolsa passa para R$ 858.

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O programa, que conta com a parceria da Firjan Sesi Senai, é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e moradoras da região onde a Petrobras atua. Têm prioridade mulheres, pessoas trans, indígenas, quilombolas, pretos e pardos, migrantes, refugiados e pessoas com deficiência (PCDs).

Interessados do Rio de Janeiro podem se especializar em Montador de Andaime, Caldeireiro, Sinaleiro Amarrador, Mecânico de Máquinas Industriais, Operador de Hidrojato, Operador de Máquinas, Instalador de Isolantes Térmicos e Usinagem CNC, nas cidades de Campos de Goytacazes, Duque de Caxias e Macaé.

Acompanhamento e Desenvolvimento Humano

Com objetivo de qualificar o participante de forma integral, o Programa oferece Acompanhamento para o Desenvolvimento Humano, uma metodologia desenvolvida pela Firjan SESI, que busca fortalecer as competências socioemocionais dos alunos e aumentar o seu potencial de empregabilidade.

Toda a grade curricular foi desenhada para responder aos desafios da Indústria 4.0. Os alunos desenvolvem competências críticas que são hoje as mais buscadas por empresas de todos os tamanhos: robotização, inteligência artificial, nuvem (cloud computing) e low code para empregabilidade.

A jornada no Eixo Tecnologia é estruturada em três fases.

- Letramento Digital (EAD): Um curso 100% online aberto a interessados de todo o país, consolidando a base necessária para o mundo digital.

- Formação Full Stack (Presencial): Os alunos que concluírem o letramento digital e residirem nos 7 centros regionais selecionados poderão concorrer a uma das 420 vagas para a formação presencial. Com 670 horas de carga horária, esta etapa mergulha profundamente no desenvolvimento de sistemas.

- Trilha de TI EAD: Para quem concluir o letramento digital mas não estiver nos centros regionais, o programa oferece uma trilha gratuita de TI promovida pelo Senai, garantindo que o conhecimento continue acessível.

Além disso, a etapa presencial será feita no estado do Rio de Janeiro.



Como participar

Para participar, é necessário atender à escolaridade mínima exigida pelo curso escolhido, residir na área de abrangência da formação e estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo — R$ 810,50 por mês.