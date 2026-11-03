A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) encerra nesta terça-feira (2) as inscrições para o processo seletivo com 152 funções destinadas à formação de cadastro de reserva (CR) para contratações temporárias na área da saúde. Com salário inicial de até R$ 8.550, o concurso contempla candidatos com formação no ensino fundamental, médio, técnico e superior. A seleção será feita por análise de títulos e experiência profissional.
O edital também garante oportunidades para pessoas com deficiência (PcD), negros e indígenas. Para eles, a reserva de vaga será aplicada de forma proporcional ao total de contratações efetivamente concretizadas, respeitando os critérios do edital e a legislação em vigor. De acordo com os parâmetros definidos, a quota racial corresponde a 20% das colocações, enquanto a reserva para PcD fixa-se em 5%.
Por exemplo, caso haja 10 contratações, serão destinadas duas vagas para a reserva racial e uma para PcD; caso sejam admitidos 20 profissionais, o número sobe para quatro vagas raciais e uma para PcD; em 30 contratações, são reservadas seis e duas vagas, respetivamente; em 50 admitidos, a proporção passa para dez vagas raciais e três para PcD; e, ao atingir as 100 admissões, são assegurados 20 postos para cotas raciais e cinco para candidatos com deficiência.
Heteroidentificação
O edital também estabelece que os candidatos inscritos como negros que forem aprovados serão convocados pelo Instituto Avalia para realizar o procedimento de heteroidentificação. A avaliação será realizada remotamente, por meio de videoconferência ou outro sistema de comunicação a distância, e não presencialmente.
A etapa de heteroidentificação será realizada nos dias 12 e 13 de dezembro de 2026, com a divulgação do resultado preliminar prevista para o dia 15 do mesmo mês. Os candidatos que desejarem contestar a decisão terão os dias 16 e 17 de dezembro para interpor recursos, enquanto a publicação do resultado definitivo está agendada para o dia 22 de dezembro de 2026.
Requisitos para contratação
Para ingressar, os candidatos precisam ser brasileiros nos termos da Constituição, ter no mínimo 18 anos completos e estar em pleno gozo dos direitos políticos, além de comprovar quitação com as obrigações eleitorais e militares. O edital exige ainda aprovação e classificação no processo seletivo, atendimento a todas as normas da seleção, aptidão física e mental atestada em inspeção médica oficial e a comprovação da escolaridade e demais requisitos da função na data da convocação.
O profissional também não pode ter sofrido sanção que impeça o exercício de cargo público e deve declarar expressamente se ocupa ou não outro cargo, emprego ou função nas esferas municipal, estadual ou federal, a fim de averiguar eventuais vedações ao acúmulo de cargos.
Inscrição
Os interessados em se inscrever no processo seletivo têm até as 19h desta terça-feira (2). Além do cadastro, o edital também pode ser consultado através do site https://www.avalia.org.br/. Para nível fundamental, o valor da taxa para realizar a prova é de R$ 50, enquanto para Médio e Técnico R$ 80. Por fim, os candidatos que tiverem concluído o ensino superior deverão pagar R$ 120.
Posso me inscrever duas vezes?
O edital afirma que o candidato poderá realizar mais de uma inscrição, desde que sejam para funções diferentes. No caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato para a mesma função, será considerada válida apenas a última inscrição realizada, conforme a data e o horário mais recentes, independentemente da data em que o pagamento tenha sido efetuado.
Segundo o documento, as demais inscrições para a mesma função serão canceladas automaticamente, não havendo ressarcimento do valor pago, ou transferência do valor pago para outro candidato, ou, ainda, para inscrição realizada para outra função.