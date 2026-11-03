Processo seletivo para cadastro de reserva em vagas temporárias na Uerj termina nesta terça-feira - Érica Martin / Arquivo O Dia

Processo seletivo para cadastro de reserva em vagas temporárias na Uerj termina nesta terça-feiraÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 03/11/2026 05:00

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) encerra nesta terça-feira (2) as inscrições para o processo seletivo com 152 funções destinadas à formação de cadastro de reserva (CR) para contratações temporárias na área da saúde. Com salário inicial de até R$ 8.550, o concurso contempla candidatos com formação no ensino fundamental, médio, técnico e superior. A seleção será feita por análise de títulos e experiência profissional.

O edital também garante oportunidades para pessoas com deficiência (PcD), negros e indígenas. Para eles, a reserva de vaga será aplicada de forma proporcional ao total de contratações efetivamente concretizadas, respeitando os critérios do edital e a legislação em vigor. De acordo com os parâmetros definidos, a quota racial corresponde a 20% das colocações, enquanto a reserva para PcD fixa-se em 5%.

Por exemplo, caso haja 10 contratações, serão destinadas duas vagas para a reserva racial e uma para PcD; caso sejam admitidos 20 profissionais, o número sobe para quatro vagas raciais e uma para PcD; em 30 contratações, são reservadas seis e duas vagas, respetivamente; em 50 admitidos, a proporção passa para dez vagas raciais e três para PcD; e, ao atingir as 100 admissões, são assegurados 20 postos para cotas raciais e cinco para candidatos com deficiência.

Heteroidentificação

O edital também estabelece que os candidatos inscritos como negros que forem aprovados serão convocados pelo Instituto Avalia para realizar o procedimento de heteroidentificação. A avaliação será realizada remotamente, por meio de videoconferência ou outro sistema de comunicação a distância, e não presencialmente.

A etapa de heteroidentificação será realizada nos dias 12 e 13 de dezembro de 2026, com a divulgação do resultado preliminar prevista para o dia 15 do mesmo mês. Os candidatos que desejarem contestar a decisão terão os dias 16 e 17 de dezembro para interpor recursos, enquanto a publicação do resultado definitivo está agendada para o dia 22 de dezembro de 2026.

Requisitos para contratação

Para ingressar, os candidatos precisam ser brasileiros nos termos da Constituição, ter no mínimo 18 anos completos e estar em pleno gozo dos direitos políticos, além de comprovar quitação com as obrigações eleitorais e militares. O edital exige ainda aprovação e classificação no processo seletivo, atendimento a todas as normas da seleção, aptidão física e mental atestada em inspeção médica oficial e a comprovação da escolaridade e demais requisitos da função na data da convocação.

O profissional também não pode ter sofrido sanção que impeça o exercício de cargo público e deve declarar expressamente se ocupa ou não outro cargo, emprego ou função nas esferas municipal, estadual ou federal, a fim de averiguar eventuais vedações ao acúmulo de cargos.

Inscrição



Os interessados em se inscrever no processo seletivo têm até as 19h desta terça-feira (2). Além do cadastro, o edital também pode ser consultado através do site https://www.avalia.org.br/ . Para nível fundamental, o valor da taxa para realizar a prova é de R$ 50, enquanto para Médio e Técnico R$ 80. Por fim, os candidatos que tiverem concluído o ensino superior deverão pagar R$ 120.

Posso me inscrever duas vezes?

O edital afirma que o candidato poderá realizar mais de uma inscrição, desde que sejam para funções diferentes. No caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato para a mesma função, será considerada válida apenas a última inscrição realizada, conforme a data e o horário mais recentes, independentemente da data em que o pagamento tenha sido efetuado.

Segundo o documento, as demais inscrições para a mesma função serão canceladas automaticamente, não havendo ressarcimento do valor pago, ou transferência do valor pago para outro candidato, ou, ainda, para inscrição realizada para outra função.

Confira as funções

As especialidades e funções contempladas no Processo Seletivo Simplificado são: Anestesiologia (4), Anestesiologia – Dor Crônica (2), Cardiologia – Ambiente Hospitalar (3), Cardiologia Pediátrica – Ecocardiografista Fetal e Pediátrico (2), Cardiologia (2), Cardiologia – Ergoespirometria (2), Cardiologia – Exames de Imagem (2), Cardiologia – Terapia Intensiva (2), Cardiologia – Ecocardiograma (1), Cardiologia Pediátrica (2), Clínica Médica – Rotina/Ambiente Hospitalar (2), Gastroenterologia Endoscópica (2), Hematologia Pediátrica (1), Nefrologia (1), Nefrologia Pediátrica (2), Oncologia Clínica (2), Ortopedia Pediátrica (1), Radiologia (1), Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia (1), Acupuntura (1), Medicina Regenerativa (1), Bioestatística/Informática (1), Cirurgia da Mão (2), Cirurgia de Cabeça e Pescoço (2), Cirurgia Geral – Transplante Hepático (1), Cirurgia do Joelho (2), Cirurgia Plástica Reparadora (2), Cirurgia Vascular – Escleroterapia/Ecografia (2), Cirurgia Cardíaca Pediátrica (1), Cirurgia Geral – Cirurgia Bariátrica (1), Cirurgia Plástica Craniomaxilofacial – Fendas Labiopalatinas e Anomalias Craniofaciais (1), Cirurgia Plástica – Cirurgia de Cabeça e Pescoço (1), Cirurgia Torácica (1), Clínica Geral (2), Coloproctologia – Videocolonoscopia (1), Cuidados Paliativos (2), Ecografia Vascular (2), Endocrinologia (1), Endoscopia Respiratória (1), Genética Médica (1), Hemodinâmica – Cardiologia Intervencionista (1), Hepatologia – Transplante (1), Hepatologia Pediátrica – Transplante (1), Infectologia (2), Infectologia – Transplante (1), Mastologia (1), Medicina Nuclear (1), Neurocirurgia – Cirurgia de Coluna (1), Neurofisiologia – Distúrbios do Sono (1), Neurofisiologia – EEG (1), Neurofisiologia – Eletroneuromiografia (1), Neurologia – Estimulação Cerebral Profunda (1), Neurologia – Cefaleia (1), Neurologia – Epilepsia (1), Neurologia Pediátrica – Imunoterapia Infusional (2), Neuropatologia (1), Oftalmologia – Estrabismo e Retinopatia da Prematuridade (1), Oftalmologia – Catarata (1), Oftalmologia – Glaucoma (1), Oftalmologia – Oncologia (1), Oftalmologia – Plástica Ocular e Manejo de Orbitopatias Complexas (1), Oftalmologia – Tomografia de Coerência Óptica e Angiografia Fluoresceínica (1), Ortopedia – Densitometria Óssea (1), Ortopedia – Pelve e Acetábulo (1), Ortopedia e Traumatologia (2), Ortopedia Oncológica (1), Otorrinolaringologia – Cirurgia de Cabeça e Pescoço (1), Pediatria (2), Pediatria – Enfermaria (2), Pediatria – Fendas Labiopalatinas e Anomalias Craniofaciais (1), Pediatria – Terapia Intensiva Pediátrica (1), Pediatria – Terapia Intensiva Neonatal (1), Plantão Geral – Urgência e Emergência (2), Pneumologia Pediátrica (1), Psiquiatria (2), Radiologia – Oncologia (2), Radiologia Intervencionista – Neurocirurgia (2), Radiologia Mamária (1), Radiologia Pediátrica (1), Radiologia Intervencionista (2), Radioterapia – Braquiterapia (2), Reumatologia (2), Reumatologia Pediátrica (1), Terapia Intensiva – Rotina/Plantonista (1), Terapia Intensiva – Cirurgia Cardíaca (1), Urologia (2), Urologia – Disfunções Miccionais (2), Urologia – Litíase (2), Medicina do Trabalho – Ambiente Hospitalar (1), Pneumologia – Ambiente Hospitalar (1), Reumatologia – Plantonista (1), Anatomopatologia (2), Anatomopatologia – Intraoperatório (2), Anestesiologia – Cirurgia Cardíaca Pediátrica (1), Anestesiologia – Cirurgia Cardíaca/Transplante Cardíaco (1), Anestesiologia – Transplante Hepático (1), Hematologia (1), Hemoterapia (1), UTI Pós-operatória (2), Cardiologia – Cabo Frio (1), Clínica Médica – Cabo Frio (1), Cuidados Paliativos – Cabo Frio (1), Endocrinologia – Cabo Frio (1), Hematologia – Cabo Frio (1), Infectologia – Cabo Frio (1), Medicina do Trabalho – Cabo Frio (1), Nefrologia – Cabo Frio (1), Plantão Geral – Cabo Frio (1), Pneumologia – Cabo Frio (1), Psiquiatria – Cabo Frio (1), Radiologia – Cabo Frio (1), Terapia Intensiva – Cabo Frio (1) e Genética Médica – HLA/RJ (1).

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.