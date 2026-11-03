Desempenho durante o contrato pode abrir caminho para uma oportunidade permanente - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Desempenho durante o contrato pode abrir caminho para uma oportunidade permanenteMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 03/11/2026 11:32

O mercado de trabalho já começa a registrar um aumento na oferta de vagas temporárias com a proximidade das festas de fim de ano. Um levantamento realizado pela Catho, site de empregos , aponta que o número de oportunidades desse tipo cresceu 47% em um ano na plataforma. Em 30 de setembro de 2025, eram 11.605 anúncios, contra 17.094 na mesma data de 2026.





O movimento acompanha a expectativa de aumento da demanda durante períodos como a Black Friday e o Natal, especialmente em setores como comércio, logística, atendimento e serviços. Para quem procura uma oportunidade profissional, as contratações sazonais podem representar uma alternativa para gerar renda, ingressar no mercado de trabalho ou conseguir uma recolocação.



Segundo Patrícia Suzuki, diretora de Recursos Humanos da Redarbor Brasil, empresa responsável pela Catho, os candidatos devem começar a procurar oportunidades antes da chegada de dezembro. Manter o currículo atualizado e destacar experiências e competências relacionadas à função desejada são algumas das recomendações.



"Quem pretende disputar uma vaga temporária não deve esperar dezembro chegar para começar a busca. O crescimento no número de oportunidades mostra que o movimento já começou, e estar preparado com antecedência pode fazer diferença", afirma. LEIA MAIS! Manutenção do Guandu interrompe abastecimento no Rio e na Baixada O movimento acompanha a expectativa de aumento da demanda durante períodos como a Black Friday e o Natal, especialmente em setores como comércio, logística, atendimento e serviços. Para quem procura uma oportunidade profissional, as contratações sazonais podem representar uma alternativa para gerar renda, ingressar no mercado de trabalho ou conseguir uma recolocação.Segundo Patrícia Suzuki, diretora de Recursos Humanos da Redarbor Brasil, empresa responsável pela Catho, os candidatos devem começar a procurar oportunidades antes da chegada de dezembro. Manter o currículo atualizado e destacar experiências e competências relacionadas à função desejada são algumas das recomendações."Quem pretende disputar uma vaga temporária não deve esperar dezembro chegar para começar a busca. O crescimento no número de oportunidades mostra que o movimento já começou, e estar preparado com antecedência pode fazer diferença", afirma.

Como se preparar para uma vaga temporária

Apesar de terem duração determinada, as oportunidades temporárias seguem critérios de seleção semelhantes aos de outras posições. Por isso, a preparação do candidato também é importante.



Uma das recomendações é revisar o currículo e destacar experiências relacionadas à função pretendida. Para quem busca uma vaga no comércio, por exemplo, vivências com atendimento ao cliente, vendas, operação de caixa e organização de estoque podem ser diferenciais. Já para posições na área de logística, experiências com organização e separação de pedidos podem ganhar destaque.



"Uma vaga temporária não significa uma seleção menos criteriosa. As empresas também procuram profissionais que tenham as competências necessárias para começar a trabalhar e contribuir rapidamente. Por isso, vale adaptar o currículo de acordo com cada oportunidade", explica Suzuki.



Outro ponto importante é informar claramente a disponibilidade de horários e a possibilidade de cumprir o período previsto no contrato. Em posições sazonais, as empresas costumam ter necessidades específicas de jornadas e escalas.



Embora não exista garantia de efetivação, o desempenho durante o contrato pode abrir caminho para uma oportunidade permanente. De acordo com a diretora, o profissional também pode aproveitar a experiência para demonstrar suas habilidades e ampliar a rede de contatos.

Oportunidades disponíveis

Além do crescimento no número de vagas temporárias, o levantamento aponta que mais de 7,5 mil oportunidades permaneciam abertas na plataforma em novembro.



Os interessados podem consultar as posições disponíveis pela internet e utilizar filtros de busca para encontrar oportunidades de acordo com salário, localização, setor e modelo de trabalho. Para participar dos processos seletivos, é necessário cadastrar ou atualizar o currículo.