Desempenho durante o contrato pode abrir caminho para uma oportunidade permanenteMarcello Casal Jr / Agência Brasil
O movimento acompanha a expectativa de aumento da demanda durante períodos como a Black Friday e o Natal, especialmente em setores como comércio, logística, atendimento e serviços. Para quem procura uma oportunidade profissional, as contratações sazonais podem representar uma alternativa para gerar renda, ingressar no mercado de trabalho ou conseguir uma recolocação.
Segundo Patrícia Suzuki, diretora de Recursos Humanos da Redarbor Brasil, empresa responsável pela Catho, os candidatos devem começar a procurar oportunidades antes da chegada de dezembro. Manter o currículo atualizado e destacar experiências e competências relacionadas à função desejada são algumas das recomendações.
"Quem pretende disputar uma vaga temporária não deve esperar dezembro chegar para começar a busca. O crescimento no número de oportunidades mostra que o movimento já começou, e estar preparado com antecedência pode fazer diferença", afirma.
Como se preparar para uma vaga temporária
Uma das recomendações é revisar o currículo e destacar experiências relacionadas à função pretendida. Para quem busca uma vaga no comércio, por exemplo, vivências com atendimento ao cliente, vendas, operação de caixa e organização de estoque podem ser diferenciais. Já para posições na área de logística, experiências com organização e separação de pedidos podem ganhar destaque.
"Uma vaga temporária não significa uma seleção menos criteriosa. As empresas também procuram profissionais que tenham as competências necessárias para começar a trabalhar e contribuir rapidamente. Por isso, vale adaptar o currículo de acordo com cada oportunidade", explica Suzuki.
Outro ponto importante é informar claramente a disponibilidade de horários e a possibilidade de cumprir o período previsto no contrato. Em posições sazonais, as empresas costumam ter necessidades específicas de jornadas e escalas.
Embora não exista garantia de efetivação, o desempenho durante o contrato pode abrir caminho para uma oportunidade permanente. De acordo com a diretora, o profissional também pode aproveitar a experiência para demonstrar suas habilidades e ampliar a rede de contatos.
Oportunidades disponíveis
Os interessados podem consultar as posições disponíveis pela internet e utilizar filtros de busca para encontrar oportunidades de acordo com salário, localização, setor e modelo de trabalho. Para participar dos processos seletivos, é necessário cadastrar ou atualizar o currículo.
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