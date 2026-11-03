Estado do Rio tem vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz Divulgação/ SMTE
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Entre as oportunidades para profissionais com experiência, destacam-se 50 vagas para operador de loja e seis para copeira de hospital. A lista também reúne postos em outras funções, ampliando as possibilidades para quem procura uma nova colocação profissional.
Quem ainda não tem experiência também encontra oportunidades na relação divulgada pela secretaria. São 166 vagas para vendedor, 100 para auxiliar de limpeza e 100 para repositor, entre outras funções que podem representar uma porta de entrada para o mercado de trabalho.
A lista também conta com 275 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência. Entre elas, estão 50 vagas para atendente, além de 48 para atendente de loja, 14 para mecânico de refrigeração e outras nove para eletricista de manutenção.
Há ainda oportunidades para mecânico, auxiliar de manutenção e operador de equipamento, entre outras atividades.
Setrab
Na Região Metropolitana, as oportunidades remuneram até R$ 3.242 para as funções de fiscal de loja, em Copacabana, auxiliar de limpeza, na Ilha do Governador, e carregador e descarregador de caminhões, em Irajá. Há, ainda, 165 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com salários que variam de um a dois mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242).
Na Região Serrana, todas as 141 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. Os salários podem chegar a R$ 4.863 para funções como as de carpinteiro, farmacêutico, encarregado de estoque e costureira de roupas.
Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 59 oportunidades, tais como eletricista de instalações, gerente administrativo e técnico de segurança do trabalho, com diferentes níveis salariais e de escolaridade.
De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Comércio (55,1%) e Serviços (44,9%). A maioria dos empregadores (61%) exige o Ensino Médio completo e 66,8% das vagas oferecem até dois salários-mínimos.
Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/.
Mudes
Há chances para estágio no Ensino Médio, são 6 no total e também 19 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 19 vagas. Sendo técnico em administração (3) e técnico em eletrônica (1). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.
Tanto a candidatura para as vagas como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do site http://www.mudes.org.br./.
CIEE
Light
Analista de Gestão da Geração Sênior, Analista de Riscos e Controles Internos Sênior, Especialista de Compliance, Especialista em Dados Técnicos da Rede Elétrica, Especialista de Planejamento Estratégico e Especialista em Regulação. Na área da saúde, há uma vaga para Médico do Trabalho.
Drogarias Pacheco
Os profissionais contratados atuarão no atendimento aos clientes e no suporte à rotina das lojas, contribuindo para a organização e o funcionamento das operações durante a temporada. A função oferece contato direto com o público e a oportunidade de desenvolver habilidades de comunicação, relacionamento e atendimento.
Os contratos têm duração de 60 dias, e os profissionais contratados terão direito a vale-refeição e vale-transporte durante o período de trabalho. Ao término do contrato, existe a possibilidade de efetivação, conforme o desempenho individual e a disponibilidade de oportunidades na companhia.