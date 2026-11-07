As aulas de robótica acontecerão na unidade Maracanã do Sesi; primeira turma está se formando - Firjan/Divulgação

As aulas de robótica acontecerão na unidade Maracanã do Sesi; primeira turma está se formandoFirjan/Divulgação

Publicado 07/11/2026 05:00

A Axia Energia, em parceria com a Firjan Sesi, está com 20 vagas abertas para a segunda turma do curso de robótica básica, com bolsas integrais. A iniciativa visa a fomentar competências em tecnologia, trabalho em equipe, inovação e raciocínio lógico em adolescentes de 14 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade socioeconômica.