As aulas de robótica acontecerão na unidade Maracanã do Sesi; primeira turma está se formandoFirjan/Divulgação
Os interessados podem realizar as inscrições até o dia 16, por meio do formulário on-line "Inscrição para Curso de Robótica". As aulas vão começar em fevereiro de 2027, com duração de aproximadamente três meses, e serão ministradas na unidade Firjan Sesi Maracanã, na Zona Norte.
O curso será realizado às terças e quintas-feiras, no período vespertino. Os estudantes matriculados receberão auxílio lanche diário e auxílio transporte, com duas tarifas de ônibus por dia de curso.
“Acreditamos que investir na qualificação de jovens onde a Axia Energia possui ativos fortalece o poder de transformação da Educação e contribui para o desenvolvimento sustentável dessas regiões. Com o curso, os alunos desenvolvem habilidades de programação e resolução de problemas, ampliando as oportunidades de crescimento pessoal e profissional”, afirma Marcia Massotti, diretora de Sustentabilidade da AXIA Energia.
A primeira turma do curso de Robótica Básica será concluída em novembro deste ano, com formação de 20 jovens. A empresa e a Firjan Sesi vão abrir outras cinco turmas entre 2027 e 2028.
“A Robótica é uma ferramenta fundamental para despertar nos jovens o interesse pela ciência e pela tecnologia, estimulando o raciocínio lógico, a criatividade, o trabalho em equipe e a capacidade de resolver problemas. Por isso, investimos no ensino de Robótica em nossas escolas e buscamos ampliar seu alcance por meio de parcerias como esta com a Axia Energia. Democratizar o acesso a esse conhecimento, especialmente entre jovens em situação de vulnerabilidade social, é abrir portas para novas oportunidades, revelar talentos e contribuir para uma sociedade mais inclusiva, inovadora e preparada para o futuro”, destaca o gerente de Educação Básica da Firjan, Vinícius Mano.
Para participar, os candidatos devem ter entre 14 e 17 anos, estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino pública, possuir boas notas e residir nas comunidades Borda do Mato, Divinéia ou João Paulo II, na Zona Norte do Rio de Janeiro. É desejável estar inserido em atividades extracurriculares, como as Olímpiadas de Matemática.
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