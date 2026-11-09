Universidade Social Portela foi lançada durante feijoada, no sábado Reprodução / Instagram Portela
O projeto, desenvolvido em parceria com o Centro Universitário Internacional Signorelli (Unisignorelli), vai oferecer cursos superiores com mensalidades sociais e atividades educacionais voltadas à comunidade.
A Universidade terá cursos de graduação nas modalidades presencial, semipresencial e a distância (EaD). Entre as formações previstas estão Direito, Psicologia e Enfermagem, na modalidade presencial; Educação Física, Pedagogia e Serviço Social, na semipresencial; e Administração, Jornalismo, Gestão Pública e Marketing Digital, no ensino a distância. O endereço do futuro campus e a data de inauguração ainda serão anunciados.
Além dos cursos de graduação, a iniciativa prevê programas de extensão, capacitação profissional, ações sociais, atividades de inclusão digital, empreendedorismo e preparação para o mercado de trabalho.
Entre as iniciativas está o curso de extensão em Gestão do Carnaval, que reunirá artistas, profissionais e grandes nomes da festa para compartilhar experiências com os alunos. A formação vai abordar temas como história do samba, produção cultural, organização de eventos, gestão de escolas de samba, planejamento, economia criativa e captação de recursos.
O projeto também prevê a possibilidade de criação de uma Escola de Formação para o Carnaval, voltada à qualificação de profissionais que atuam nos diferentes setores da cadeia produtiva da festa. Além do ensino, a universidade vai desenvolver o programa Portela de Portas Abertas, com serviços e atividades voltados à população. A proposta inclui ações nas áreas jurídica, psicológica e de saúde, com atendimentos gratuitos ou em condições sociais, além de iniciativas de educação, inclusão digital e empreendedorismo.
Para o presidente da Portela, Júnior Escafura, a iniciativa representa uma oportunidade de ampliar o papel social da escola e contribuir para a formação de novas gerações.
“A Portela sempre foi muito mais do que uma escola de samba. Somos uma instituição que nasceu da comunidade, que preserva a nossa cultura e faz parte da história de milhares de famílias. Queremos ampliar esse legado, oferecendo oportunidades. Nosso sonho é que crianças, jovens e adultos encontrem aqui não apenas o orgulho de pertencer à Portela, mas também caminhos para construir um futuro melhor”, afirma.
O primeiro vestibular social acontecerá no dia 28 de novembro, na quadra da Portela, localizada na Rua Clara Nunes, 81, Madureira, na divisa com Osvaldo Cruz. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online pelo link. Os interessados podem obter informações sobre as condições das bolsas e o processo seletivo pelo WhatsApp (21) 3312-3000.
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