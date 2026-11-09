O estado do Rio de Janeiro tem milhares de oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz - Marcelo Camargo / Agência Brasil

O estado do Rio de Janeiro tem milhares de oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendizMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 09/11/2026 18:57





LEIA MAIS: Empresa e Firjan Sesi abrem inscrições para curso de robótica O mercado de trabalho do Rio de Janeiro tem esta semana 2.710 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas são voltadas também para pessoas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

SMTE

Quem procura trabalho no Rio de Janeiro tem 735 oportunidades para consultar nesta semana. O levantamento da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) reúne vagas para diferentes perfis profissionais, desde quem está tentando ingressar no mercado pela primeira vez até quem já possui experiência e busca uma nova colocação.

As vagas são para diferentes setores da economia, com oportunidades para profissionais com e sem experiência. Desse quantitativo, 275 vagas são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCDs), com destaque para 48 vagas de atendente de loja, 14 de mecânico de refrigeração e três de eletricista. Há ainda postos em outras áreas e atividades.



Entre as funções que não exigem experiência anterior, o comércio concentra parte das oportunidades. Há 200 postos para vendedor, 64 para auxiliar de loja e 48 para operador de caixa. As vagas representam uma alternativa para quem deseja começar a trajetória profissional e desenvolver habilidades no ambiente de trabalho.



Já para quem possui experiência, a área de serviços também aparece na relação. A lista contempla dez vagas para copeira de hospital, dez para cozinheira hospitalar, dez para auxiliar de serviços gerais e dez para ajudante de cozinha, além de outras funções.

A consulta às oportunidades e o cadastro podem ser feitos pelo portal Oportunidades Cariocas

Mudes

A Fundação Mudes está com 273 oportunidades abertas nesta semana para quem busca ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho. As vagas estão distribuídas entre diferentes modalidades de contratação: 107 vagas para o programa Jovem Aprendiz; 108 vagas de estágio; 29 vagas para pessoas com deficiência (PcD); 29 vagas para contratação nos regimes CLT e PJ.

Entre as oportunidades do Programa de Estágio, os cursos com maior número de vagas são Administração, Ciências Contábeis, Engenharias, Gastronomia, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Tecnologia da Informação (TI). Há oportunidades para estudantes que desejam desenvolver suas habilidades profissionais e conquistar experiência no mercado de trabalho.



Já o programa Jovem Aprendiz reúne 107 oportunidades para jovens que buscam a primeira experiência profissional, aliando formação teórica e prática no ambiente corporativo.



Para profissionais que procuram uma oportunidade de emprego, são 29 vagas nos regimes CLT e PJ, destinadas a diferentes áreas e níveis de experiência. Entre as funções disponíveis estão assistente comercial, auxiliar administrativo(a), auxiliar contábil, auxiliar de expedição, auxiliar de serviços gerais, atendente, lancheiro, vendedor(a), motorista de carreta e técnico em segurança eletrônica.



A Mudes também disponibiliza 29 oportunidades para pessoas com deficiência (PcD), reforçando seu compromisso com a inclusão produtiva e a ampliação do acesso ao mundo do trabalho.



As candidaturas e os processos seletivos são realizados de forma remota, por meio do site www.mudes.org.br

CIEE

O CIEE/RJ está com 1.634 vagas de estágio e aprendizagem abertas em todo o estado. Desse total, 820 oportunidades são destinadas ao ensino superior e 914 são para estudantes do ensino médio, técnico e jovens aprendizes. Os interessados podem se cadastrar e consultar as vagas no site do CIEE, que também recruta pessoas com deficiência. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail programapcd@cieerj.org.br

No Rio de Janeiro, são 457 vagas entre as áreas de Administração (173), Arquitetura e Urbanismo (3), Biblioteconomia (3), Biblioteconomia e Arquivologia (3), Biomedicina (3), Comércio Exterior (1), Comunicação (9), Construção Civil (24), Contabilidade (41), Design (8), Direito (52), Economia (2), Elétrica-Eletrônica (2), Embelezamento/Estética (1), Enfermagem (13), Engenharia de Produção (2), Engenharia Mecânica (1), Esportes (9), Farmácia (1), Gastronomia (3), Geociências (1), Informática (15), Marketing (17), Meio Ambiente (2), Moda (1), Nutrição (2), Pedagogia (35), Projetos - Superior (4), Psicologia (4), Química (2), Recursos Humanos (1), Relações internacionais (2), Secretariado (1), Segurança (10), Serviço Social (1) e Turismo e Hotelaria (5).

Em Barra Mansa, há 19 oportunidades entre as áreas de Administração (10), Comunicação (1), Contabilidade (1), Design (1), Engenharia de Produção (1), Informática (2), Pedagogia (1) e Psicologia (2).

Em Resende, são 8 vagas entre as áreas de Administração (1), Direito (4), Engenharia de Produção (1) e Pedagogia (2).

Em Campos, há 8 oportunidades entre as áreas de Administração (2), Direito (1), Engenharia de Produção (1), Informática (1), Marketing (2) e Nutrição (1).

Em Macaé, são 75 vagas entre as áreas de Administração (8), Construção Civil (1), Contabilidade (4),

Direito (3), Informática (1), Marketing (1), Pedagogia (53) e Produção Mecânica (4).

Em Niterói, há 39 oportunidades entre as áreas de Administração (9), Biomedicina (1), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (8), Direito (2), Economia (1), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (2), Esportes (2), Gastronomia (2), Informática (1), Marketing (3) e Pedagogia (5).

Em Nova Friburgo, são 4 vagas entre as áreas de Administração (2), Marketing (1) e Pedagogia (1).

Em Nova Iguaçu, há 21 oportunidades entre as áreas de Administração (11), Arquitetura e Urbanismo (5), Construção Civil (4) e Informática (1).

Em Duque de Caxias, são 9 vagas entre as áreas de Administração (6), Nutrição (1) e Química (2).

Em Petrópolis, há 62 oportunidades entre as áreas de Administração (8), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (1), Engenharia de Produção (1) e Pedagogia (51).

Em Três Rios, são 3 vagas entre as áreas de Pedagogia (2) e Turismo e Hotelaria (1).

Em Teresópolis, há 15 oportunidades entre as áreas de Administração (1), Direito (1), Pedagogia (10), Psicologia (2) e Veterinária (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 914 vagas.

No Rio de Janeiro são 272 vagas para Aprendiz, 164 para Ensino Médio, 12 para Técnico em Administração, 2 para Técnico em Artes, 3 para Técnico em Design, 9 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, 3 para Técnico em Informática, 1 para Técnico em Marketing, 3 para Técnico em Mecânica, 2 para Técnico em Projetos, 1 para Técnico em Química, 13 para Técnico em Saúde e 1 para Técnico em Segurança.

Em Barra Mansa são 13 vagas para Aprendiz e 9 para Ensino Médio. Já em Resende, são 1 vaga para Aprendiz e 15 para Ensino Médio.

Em Campos, há 11 vagas para Aprendiz, 28 para Ensino Médio, 3 para Técnico em Administração, 1 para Técnico em Informática e 1 para Técnico em Mecânica.

Em Macaé, são 48 vagas para Aprendiz, 29 para Ensino Médio, 2 para Técnico em Administração, 2 para Técnico em Logística, 1 para Técnico em Saúde e 1 para Técnico em Segurança.

Em Niterói, há 40 vagas para Aprendiz, 76 para Ensino Médio, 1 para Técnico em Saúde e 1 para Técnico em Telecomunicações.

Em Nova Friburgo, são 7 vagas para Aprendiz e 11 para Ensino Médio.

Em Nova Iguaçu, há 12 vagas para Aprendiz, 42 para Ensino Médio, 1 para Técnico em Administração, 1 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, 4 para Técnico em Informática e 1 para Técnico em Saúde.

Em Duque de Caxias, são 3 vagas para Aprendiz e 6 para Ensino Médio. Já em Petrópolis, há 21 vagas para Aprendiz e 21 para Ensino Médio.



Em Três Rios, há 1 vaga para Aprendiz e 12 para Ensino Médio. Já em Teresópolis, são 3 vagas para Aprendiz.



Durão, Almeida & Pontes – Advogados Associados

O escritório Durão, Almeida & Pontes – Advogados Associados (DAP Advocacia) está com 68 oportunidades de trabalho abertas no Rio de Janeiro. As vagas são destinadas a profissionais das áreas jurídica, comercial e de cobrança, com referência à unidade localizada na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste da capital fluminense.



Ao todo, são 30 vagas para advogados, 23 para agentes de cobrança e 15 para consultores comerciais.



As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação profissional, com funções relacionadas às atividades jurídicas e às rotinas administrativas e comerciais da organização.



A abertura das vagas representa uma oportunidade para profissionais que buscam colocação no mercado de trabalho na capital fluminense.



Confira as vagas disponíveis



Advogados: 30 vagas



Agentes de cobrança: 23 vagas



Consultores comerciais: 15 vagas



Como se candidatar



Os interessados podem encaminhar seus currículos para o e-mail dapadvocacia058@gmail.com, informando no assunto a vaga pretendida.



Também estão disponíveis os seguintes telefones para contato:



Informações gerais:



(21) 97226-2850



(21) 98894-0157



Contato para vagas de advogados:



(21) 98833-1029



Endereço: Avenida das Américas, nº 3443, Edifício 4A, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ).



As informações sobre requisitos, etapas do processo seletivo e condições de contratação podem ser consultadas diretamente pelos canais disponibilizados pela organização.

*Reportagem da estagiária Tainá Junqueira, sob supervisão de Marlucio Luna