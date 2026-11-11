Oficina gratuita ensina maquiagem artística para festas infantisONG Favela Mundo / Divulgação
Ministrada pela maquiadora artística Danielle Borges, a atividade acontecerá das 13h30 às 16h30 e terá como tema a maquiagem para festas infantis. Todo o material necessário para a realização do curso será disponibilizado gratuitamente pelo projeto.
Para participar, é necessário ter pelo menos 15 anos e apresentar cópias da identidade e do CPF. As inscrições devem ser feitas presencialmente no próprio Centro Social, às segundas e terças-feiras, das 10h às 16h.
A proposta da iniciativa é ensinar técnicas que possam ser transformadas em oportunidades profissionais. A maquiagem artística voltada para o público infantil, por exemplo, permite atuar em aniversários, eventos e outras celebrações, possibilitando que os participantes utilizem a criatividade como fonte de renda.
Criado em 2014, o projeto A Arte Gerando Renda já capacitou milhares de moradores de comunidades cariocas. Segundo a organização, cerca de 98% dos participantes são mulheres, muitas delas responsáveis pelo sustento de suas famílias.
"A ideia é mostrar que o talento pode ser o primeiro passo para uma transformação de vida. Quando oferecemos capacitação gratuita e acesso aos materiais, ajudamos a eliminar barreiras e criamos condições para que as pessoas descubram novas habilidades e encontrem caminhos para gerar sua própria renda", destaca Danielle Borges.
A maquiadora também ressalta o potencial da atividade como alternativa de trabalho para quem deseja ingressar no mercado de festas e eventos.
"A maquiagem artística permite explorar a imaginação, desenvolver habilidades manuais e criar experiências especiais para as crianças. É uma técnica que pode abrir portas para quem deseja trabalhar com festas e eventos, mesmo começando do zero", afirma.
A iniciativa conta com patrocínio da Prefeitura do Rio, da Secretaria Municipal de Cultura, da Lamsa, do Rio Brasil Terminal, da Kasznar Leonardos e da Yinson, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Lei do ISS).
Serviço
Data: 27 de novembro
Horário: Das 13h30 às 16h30
Vagas: 50
Inscrições: Presencialmente, às segundas e terças-feiras, das 10h às 16h
Local: Centro Social do Complexo do 18, Rua Torres de Oliveira, 436, Água Santa
Requisitos: Ter 15 anos ou mais e apresentar cópias da identidade e do CPF
Mais informações: WhatsApp (21) 2236-4129
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