Todos os matriculados selecionados poderão ter acesso aos benefícios do programa Edutec - Divulgação

Todos os matriculados selecionados poderão ter acesso aos benefícios do programa EdutecDivulgação

Publicado 12/11/2026 11:12 | Atualizado 12/11/2026 11:26

Senac RJ abriu 60 vagas gratuitas para um curso técnico em Administração voltadas para estudantes do Ensino Médio. As aulas terão início em 23 de novembro, no Centro Municipal de Cidadania Rinaldo de Lamare, na Rocinha, na Zona Sul. Todos os matriculados selecionados poderão ter acesso a benefícios do programa Edutec, como bolsa permanência de R$ 400, ficando aptos a receber prêmio de conclusão, na quantia de R$ 1 mil.

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As vagas são destinadas a quem esteja cursando a partir do 1º ano do Ensino Médio no ato da matrícula, nas redes pública ou privada e na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ministrado no contraturno, o curso acompanha o calendário escolar. Desta forma, mesmo as turmas que iniciarem ainda neste ano terão férias no período das escolas.



São oferecidas duas turmas gratuitas, cada uma com 30 vagas: no turno da manhã, as aulas serão das 8h às 12h, e à tarde, das 13h às 17h. As aulas começam em 23 de novembro de 2026. Mais informações estão disponíveis no link



Os cursos técnicos gratuitos são oferecidos em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc RJ) e estão vinculados ao Juros por Educação, iniciativa que integra o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). As vagas são destinadas a quem esteja cursando a partir do 1º ano do Ensino Médio no ato da matrícula, nas redes pública ou privada e na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ministrado no contraturno, o curso acompanha o calendário escolar. Desta forma, mesmo as turmas que iniciarem ainda neste ano terão férias no período das escolas.São oferecidas duas turmas gratuitas, cada uma com 30 vagas: no turno da manhã, as aulas serão das 8h às 12h, e à tarde, das 13h às 17h. As aulas começam em 23 de novembro de 2026. Mais informações estão disponíveis no link https://www.rj.senac.br/curso-tecnico-gratuito . As inscrições podem ser feitas online ou diretamente na unidade.Os cursos técnicos gratuitos são oferecidos em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc RJ) e estão vinculados ao Juros por Educação, iniciativa que integra o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

Sobre o Senac RJ

Há 80 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino, que desde janeiro de 2023 é signatária do Pacto Global da ONU, investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

Workshop gratuito de maquiagem artística no Rio

Moradores do Rio interessados em aprender técnicas de maquiagem artística e encontrar novas oportunidades de geração de renda podem se inscrever em um workshop gratuito oferecido pelo projeto A Arte Gerando Renda, realizado pela ONG Favela Mundo . A oficina terá 50 vagas e será realizada no dia 27 de novembro, no Centro Social do Complexo do 18, em Água Santa, na Zona Norte do Rio.

Ministrada pela maquiadora artística Danielle Borges, a atividade acontecerá das 13h30 às 16h30 e terá como tema a maquiagem para festas infantis. Todo o material necessário para a realização do curso será disponibilizado gratuitamente pelo projeto.

Para participar, é necessário ter pelo menos 15 anos e apresentar cópias da identidade e do CPF. As inscrições devem ser feitas presencialmente no próprio Centro Social, às segundas e terças-feiras, das 10h às 16h.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro