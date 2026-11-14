Primeira edição reuniu profissionais em um ambiente de troca de experiênciasDivulgação / Sesc Ramos
Idealizado por Tatiane Cardoso e Daniele dos Santos, conhecida como Dany Shekinah, o projeto surgiu com a proposta de dar visibilidade a empreendedores das favelas e periferias, destacando histórias, talentos e iniciativas que nem sempre encontram espaço para crescer.
A primeira edição reuniu profissionais em um ambiente de troca de experiências e compartilhamento de conhecimentos. Agora, a expectativa é ampliar essa rede de contatos e fortalecer o empreendedorismo periférico.
"Queremos mostrar que dentro das vielas existem pessoas com grandes ideias, negócios incríveis e um potencial enorme. Muitas vezes, esses empreendedores só precisam de oportunidades, visibilidade e conexões para alcançar novos horizontes", destaca Tatiane.
Além de incentivar o desenvolvimento dos negócios, a iniciativa pretende contribuir para o fortalecimento do trabalho realizado pelo Instituto Projeto Cara a Cara. Atualmente, a instituição atende mais de 400 crianças por meio de atividades esportivas e educacionais. A construção de uma sede própria permitirá ampliar e estruturar melhor as ações desenvolvidas.
Para Daniele dos Santos, a proposta é fazer com que o encontro ultrapasse a realização de um evento e gere impactos duradouros na comunidade.
"Não queremos que o Empreendedorismo por Trás das Vielas seja apenas um evento pontual, mas o início de um movimento capaz de transformar realidades. Acreditamos na força dos empreendedores das comunidades e queremos que essa iniciativa gere oportunidades para quem empreende, mas também deixe benefícios para as próximas gerações", afirma.
A programação busca proporcionar aos participantes oportunidades de aprendizado, troca de experiências e construção de parcerias. A iniciativa também pretende ampliar a visibilidade dos negócios desenvolvidos nas favelas, destacando esses territórios como espaços de criatividade, inovação e geração de renda.
Serviço
Data: 15 de novembro de 2026
Local: Sesc Ramos, Rio de Janeiro
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