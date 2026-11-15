Para o atendimento, interessados devem apresentar a documentaçãoDivulgação / Sesc RJ
Durante a iniciativa, a população poderá receber orientações, encaminhamentos e atendimento para solicitar o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que garante o pagamento mensal de um salário mínimo a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade que atendam aos critérios legais de renda e demais requisitos.
Também serão oferecidas informações sobre o Bolsa Família, incluindo os critérios para receber o benefício e os procedimentos necessários para acessar o programa.
“A iniciativa busca facilitar o acesso de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade às políticas públicas, oferecendo orientação para que possam conhecer seus direitos e buscar os benefícios a que têm direito”, declarou o presidente do Sesc RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.
Desde julho de 2026, as instituições já realizaram sete edições de mutirões no Restaurante do Povo, que contabilizaram 630 atendimentos. A nova mobilização dá continuidade à parceria, com o objetivo de aproximar os serviços públicos da população e reduzir as barreiras de acesso a direitos sociais.
Mantido em parceria entre o Sesc RJ e o Governo do Estado, o Restaurante do Povo também funciona como espaço de promoção da cidadania e inclusão social. Por meio do programa Sesc+ Social, são desenvolvidas ações nas áreas de empregabilidade, solidariedade e acesso a direitos, como cursos gratuitos de qualificação profissional em parceria com o Senac RJ e o Guarda-Roupa Solidário. Desde 2025, já foram realizadas 14 turmas de qualificação para o mercado de trabalho.
Documentos necessários
Bolsa Família: documento de identidade do responsável, certidão de nascimento da criança e declaração escolar da criança.
BPC: Carteira de Identidade Nacional (CIN), novo modelo.
BPC para pessoa com deficiência: Carteira de Identidade Nacional (CIN) e laudo médico que comprove a deficiência.
Serviço
Data: 16 e 17 de novembro de 2026
Horário: das 10h às 15h
Local: Restaurante do Povo Herbert de Souza, na Central do Brasil
Endereço: Rua Barão de São Félix, Centro, Rio de Janeiro
Atendimento: gratuito, com distribuição de 100 senhas por dia, por ordem de chegada.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.