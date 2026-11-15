Para o atendimento, interessados devem apresentar a documentação - Divulgação / Sesc RJ

Para o atendimento, interessados devem apresentar a documentaçãoDivulgação / Sesc RJ

Publicado 15/11/2026 09:50

O Sesc RJ e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizam, nas segunda-feira (16) e terça-feira (17), mais um mutirão gratuito de atendimento para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação acontece no Restaurante do Povo Herbert de Souza, na Central do Brasil, no Centro do Rio, das 10h às 15h. Serão distribuídas 100 senhas por dia, por ordem de chegada.





Durante a iniciativa, a população poderá receber orientações, encaminhamentos e atendimento para solicitar o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que garante o pagamento mensal de um salário mínimo a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade que atendam aos critérios legais de renda e demais requisitos.



Também serão oferecidas informações sobre o Bolsa Família, incluindo os critérios para receber o benefício e os procedimentos necessários para acessar o programa.



“A iniciativa busca facilitar o acesso de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade às políticas públicas, oferecendo orientação para que possam conhecer seus direitos e buscar os benefícios a que têm direito”, declarou o presidente do Sesc RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.



Desde julho de 2026, as instituições já realizaram sete edições de mutirões no Restaurante do Povo, que contabilizaram 630 atendimentos. A nova mobilização dá continuidade à parceria, com o objetivo de aproximar os serviços públicos da população e reduzir as barreiras de acesso a direitos sociais.



Mantido em parceria entre o Sesc RJ e o Governo do Estado, o Restaurante do Povo também funciona como espaço de promoção da cidadania e inclusão social. Por meio do programa Sesc+ Social, são desenvolvidas ações nas áreas de empregabilidade, solidariedade e acesso a direitos, como cursos gratuitos de qualificação profissional em parceria com o Senac RJ e o Guarda-Roupa Solidário. Desde 2025, já foram realizadas 14 turmas de qualificação para o mercado de trabalho. LEIA MAIS: Projeto oferece workshop gratuito de maquiagem artística no Rio Durante a iniciativa, a população poderá receber orientações, encaminhamentos e atendimento para solicitar o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que garante o pagamento mensal de um salário mínimo a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade que atendam aos critérios legais de renda e demais requisitos.Também serão oferecidas informações sobre o Bolsa Família, incluindo os critérios para receber o benefício e os procedimentos necessários para acessar o programa.“A iniciativa busca facilitar o acesso de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade às políticas públicas, oferecendo orientação para que possam conhecer seus direitos e buscar os benefícios a que têm direito”, declarou o presidente do Sesc RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.Desde julho de 2026, as instituições já realizaram sete edições de mutirões no Restaurante do Povo, que contabilizaram 630 atendimentos. A nova mobilização dá continuidade à parceria, com o objetivo de aproximar os serviços públicos da população e reduzir as barreiras de acesso a direitos sociais.Mantido em parceria entre o Sesc RJ e o Governo do Estado, o Restaurante do Povo também funciona como espaço de promoção da cidadania e inclusão social. Por meio do programa Sesc+ Social, são desenvolvidas ações nas áreas de empregabilidade, solidariedade e acesso a direitos, como cursos gratuitos de qualificação profissional em parceria com o Senac RJ e o Guarda-Roupa Solidário. Desde 2025, já foram realizadas 14 turmas de qualificação para o mercado de trabalho.

Documentos necessários

Para receber atendimento, os interessados devem apresentar a documentação correspondente ao benefício:



Bolsa Família: documento de identidade do responsável, certidão de nascimento da criança e declaração escolar da criança.



BPC: Carteira de Identidade Nacional (CIN), novo modelo.



BPC para pessoa com deficiência: Carteira de Identidade Nacional (CIN) e laudo médico que comprove a deficiência.

Serviço

Terceiro Mutirão de Acesso a Direitos – Sesc RJ e INSS



Data: 16 e 17 de novembro de 2026



Horário: das 10h às 15h



Local: Restaurante do Povo Herbert de Souza, na Central do Brasil



Endereço: Rua Barão de São Félix, Centro, Rio de Janeiro



Atendimento: gratuito, com distribuição de 100 senhas por dia, por ordem de chegada.