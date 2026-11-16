Inscrições para curso online do Labic Biomas terminam nesta quarta-feira (18)Labic / Divulgação
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A programação reúne professores, pesquisadores e profissionais da área de comunicação e tecnologia, com conteúdos voltados ao uso das ferramentas digitais, à produção de conteúdo, à mobilização nas redes sociais e às possibilidades de aplicação da inteligência artificial.
O curso acontece entre a próxima quinta-feira (18) e o domingo (22), com aulas transmitidas pelo canal da Extensão da UFRJ no YouTube. A formação faz parte da Rede de Formação em Cultura Digital – Labic Biomas, edição Mata Atlântica.
Os concluintes terão direito a um certificado de extensão da UFRJ. Os requisitos para obter o documento são a participação mínima em 75% das aulas e a entrega de uma resenha ao final do curso.
A iniciativa é realizada pela UFRJ, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, e pelo MinC, por meio da Secretaria de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura (Sefli), em parceria com a Prefeitura de Maricá e a Secretaria de Cultura e das Utopias do município. Conta ainda com o apoio do Pontão de Cultura Digital da Escola de Comunicação (ECO/UFRJ) e da Mídia NINJA.
As inscrições podem ser realizadas pelo site https://labic.eco.ufrj.br/.
Confira os módulos do curso
- Design Ativista – Thiago Scherer (Mídia NINJA)
- Mídias e Redes – Carol Desoti (Labic)
- Design Colaborativo – Julia Ribeiro e Philippe Ariel (Labic)
- Mata Atlântica: Mudanças Climáticas, Meio Ambiente e Cultura – Luiz Felipe Santos (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Maricá)
- Economia do Comum e Cooperativismo – José Carlos Azevedo (Movimento Cooperativista de Maricá)
- Bancos Sociais e Sustentabilidade – Marcos Rodrigo (Banco Preventório) e Manuela Mello (Banco Mumbuca)
- Inteligência Artificial Centrada nas Pessoas – Gilberto Vieira (Data_LAB)
- Memética, Redes e Movimentos – Ivana Bentes (UFRJ)
- Oficina de Inteligência Artificial Generativa – Henrique Rodrigues (PPGCOM/UFRJ)
Serviço
Inscrições: até 18 de novembro de 2026, pelo site labic.eco.ufrj.br
Período: 19 a 22 de novembro de 2026
Modalidade: online, com transmissão pelo YouTube da Extensão UFRJ (youtube.com/@extensaoufrj)
Público: interessados de todo o Brasil
Valor: gratuito
Certificado: emitido pela UFRJ, mediante presença mínima de 75% e entrega de resenha
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