Inscrições para curso online do Labic Biomas terminam nesta quarta-feira (18) - Labic / Divulgação

Inscrições para curso online do Labic Biomas terminam nesta quarta-feira (18)Labic / Divulgação

Publicado 16/11/2026 11:55





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A programação reúne professores, pesquisadores e profissionais da área de comunicação e tecnologia, com conteúdos voltados ao uso das ferramentas digitais, à produção de conteúdo, à mobilização nas redes sociais e às possibilidades de aplicação da inteligência artificial.



O curso acontece entre a próxima quinta-feira (18) e o domingo (22), com aulas transmitidas pelo canal da Extensão da UFRJ no YouTube. A formação faz parte da Rede de Formação em Cultura Digital – Labic Biomas, edição Mata Atlântica.



Os concluintes terão direito a um certificado de extensão da UFRJ. Os requisitos para obter o documento são a participação mínima em 75% das aulas e a entrega de uma resenha ao final do curso.



A iniciativa é realizada pela UFRJ, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, e pelo MinC, por meio da Secretaria de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura (Sefli), em parceria com a Prefeitura de Maricá e a Secretaria de Cultura e das Utopias do município. Conta ainda com o apoio do Pontão de Cultura Digital da Escola de Comunicação (ECO/UFRJ) e da Mídia NINJA.



As inscrições podem ser realizadas pelo site

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Ministério da Cultura (MinC) estão com inscrições abertas para um curso de extensão sobre cultura digital, inteligência artificial, comunicação e sustentabilidade. A iniciativa, gratuita e online, recebe cadastros de interessados de todo o país até a próxima quarta-feira (18), pela internet LEIA MAIS: Mutirão oferece acesso a benefícios sociais na Central do Brasil A programação reúne professores, pesquisadores e profissionais da área de comunicação e tecnologia, com conteúdos voltados ao uso das ferramentas digitais, à produção de conteúdo, à mobilização nas redes sociais e às possibilidades de aplicação da inteligência artificial.O curso acontece entre a próxima quinta-feira (18) e o domingo (22), com aulas transmitidas pelo canal da Extensão da UFRJ no YouTube. A formação faz parte da Rede de Formação em Cultura Digital – Labic Biomas, edição Mata Atlântica.Os concluintes terão direito a um certificado de extensão da UFRJ. Os requisitos para obter o documento são a participação mínima em 75% das aulas e a entrega de uma resenha ao final do curso.A iniciativa é realizada pela UFRJ, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, e pelo MinC, por meio da Secretaria de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura (Sefli), em parceria com a Prefeitura de Maricá e a Secretaria de Cultura e das Utopias do município. Conta ainda com o apoio do Pontão de Cultura Digital da Escola de Comunicação (ECO/UFRJ) e da Mídia NINJA.As inscrições podem ser realizadas pelo site https://labic.eco.ufrj.br/

Confira os módulos do curso

- Comunicar, Articular, Mobilizar! – Ivana Bentes (UFRJ) e Dríade Aguiar (Mídia NINJA)

- Design Ativista – Thiago Scherer (Mídia NINJA)

- Mídias e Redes – Carol Desoti (Labic)

- Design Colaborativo – Julia Ribeiro e Philippe Ariel (Labic)

- Mata Atlântica: Mudanças Climáticas, Meio Ambiente e Cultura – Luiz Felipe Santos (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Maricá)

- Economia do Comum e Cooperativismo – José Carlos Azevedo (Movimento Cooperativista de Maricá)

- Bancos Sociais e Sustentabilidade – Marcos Rodrigo (Banco Preventório) e Manuela Mello (Banco Mumbuca)

- Inteligência Artificial Centrada nas Pessoas – Gilberto Vieira (Data_LAB)

- Memética, Redes e Movimentos – Ivana Bentes (UFRJ)

- Oficina de Inteligência Artificial Generativa – Henrique Rodrigues (PPGCOM/UFRJ)



Serviço



Inscrições: até 18 de novembro de 2026, pelo site

Período: 19 a 22 de novembro de 2026

Modalidade: online, com transmissão pelo YouTube da Extensão UFRJ (

Público: interessados de todo o Brasil

Valor: gratuito

Certificado: emitido pela UFRJ, mediante presença mínima de 75% e entrega de resenha Curso: Rede de Formação em Cultura Digital – Labic Biomas | Edição Mata AtlânticaInscrições: até 18 de novembro de 2026, pelo site labic.eco.ufrj.br Período: 19 a 22 de novembro de 2026Modalidade: online, com transmissão pelo YouTube da Extensão UFRJ ( youtube.com/@extensaoufrj Público: interessados de todo o BrasilValor: gratuitoCertificado: emitido pela UFRJ, mediante presença mínima de 75% e entrega de resenha

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Larissa Amaral