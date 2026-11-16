Há oferta de vagas para profissionais com experiência e para quem busca o primeiro empregoRoberto Moreyra / SMTE / Divulgação
Na Região Metropolitana, estão concentradas 90,9% das vagas: são 1.832 posições, entre as quais 144 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para ajudante de pedreiro, conferente de logística e auxiliar administrativo, com salários de até R$ 3.242. Essa mesma remuneração é oferecida também para vagas de ampla concorrência, como auxiliar administrativo, babá, empacotador a mão e motorista de caminhão.
Para quem busca emprego no Médio Paraíba, há 21 oportunidades, com salário médio de R$ 3.242. Já na Região Serrana, a captação de vagas reuniu 162 posições em Teresópolis, como balconista, ajudante de padeiro e servente de obras. A remuneração média também está na faixa de R$ 3.242, e é necessário ter experiência anterior.
De acordo com o Observatório do Trabalho, do Governo do Rio, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Comércio (54,2%) e Serviços (45,8%). Grande parte dos empregadores pede o Ensino Médio completo (50,8%), oferece de um a dois salários mínimos (79,2%) e exige experiência anterior (73,3%).
É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site.
Mudes
As vagas estão distribuídas da seguinte forma: jovem aprendiz (107): estágio (138), PcD (30), CLT/PJ (30), Casas Pedro, vagas extra para o período de Natal (100).
As oportunidades de estágio contemplam diferentes áreas de formação, com destaque para Administração, Ciências Contábeis,
Engenharias, Gastronomia, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Tecnologia da Informação (TI).
Já as posições CLT e PJ incluem funções como assistente comercial, auxiliar administrativo(a), auxiliar contábil,
auxiliar de expedição, auxiliar de serviços gerais, atendente, lancheiro, vendedor(a), motorista de carreta e técnico em segurança eletrônica.
Os interessados devem comparecer ao local com CPF e currículo atualizado. A participação é gratuita e aberta a jovens e adultos em busca de oportunidades profissionais.
As vagas disponíveis são para os cargos de assistente de cabeleireiro (16), coloração (26), copeira (14), corte (25), depilação (7), escova (9), estoquista (7), estética (8), gerente (2), manicure (52), nail designer (24), podóloga (10), recepção (24), assistente de spa (1), auxiliar administrativo (1) e profissional completo que faça maquiagem e penteado (1).
Os interessados podem se inscrever por meio do site de talentos do Werner Coiffeur e participar do processo seletivo.
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