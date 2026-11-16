Há oferta de vagas para profissionais com experiência e para quem busca o primeiro emprego - Roberto Moreyra / SMTE / Divulgação

Há oferta de vagas para profissionais com experiência e para quem busca o primeiro empregoRoberto Moreyra / SMTE / Divulgação

Publicado 16/11/2026 18:12

Rio de Janeiro tem esta semana 3.647 oportunidades de emprego, estágio e O mercado de trabalho dotem esta semana 3.647 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas são voltadas também para pessoas com deficiência (PCDs).

Setrab





Na Região Metropolitana, estão concentradas 90,9% das vagas: são 1.832 posições, entre as quais 144 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para ajudante de pedreiro, conferente de logística e auxiliar administrativo, com salários de até R$ 3.242. Essa mesma remuneração é oferecida também para vagas de ampla concorrência, como auxiliar administrativo, babá, empacotador a mão e motorista de caminhão.



Para quem busca emprego no Médio Paraíba, há 21 oportunidades, com salário médio de R$ 3.242. Já na Região Serrana, a captação de vagas reuniu 162 posições em Teresópolis, como balconista, ajudante de padeiro e servente de obras. A remuneração média também está na faixa de R$ 3.242, e é necessário ter experiência anterior.



De acordo com o Observatório do Trabalho, do Governo do Rio, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Comércio (54,2%) e Serviços (45,8%). Grande parte dos empregadores pede o Ensino Médio completo (50,8%), oferece de um a dois salários mínimos (79,2%) e exige experiência anterior (73,3%).



É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no



Mudes A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferece 2.015 oportunidades com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.Na, estão concentradas 90,9% das vagas: são 1.832 posições, entre as quais 144 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para ajudante de pedreiro, conferente de logística e auxiliar administrativo, com salários de até R$ 3.242. Essa mesma remuneração é oferecida também para vagas de ampla concorrência, como auxiliar administrativo, babá, empacotador a mão e motorista de caminhão.Para quem busca emprego no, há 21 oportunidades, com salário médio de R$ 3.242. Já na, a captação de vagas reuniu 162 posições em Teresópolis, como balconista, ajudante de padeiro e servente de obras. A remuneração média também está na faixa de R$ 3.242, e é necessário ter experiência anterior.De acordo com o Observatório do Trabalho, do Governo do Rio, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Comércio (54,2%) e Serviços (45,8%). Grande parte dos empregadores pede o Ensino Médio completo (50,8%), oferece de um a dois salários mínimos (79,2%) e exige experiência anterior (73,3%).É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas , disponível no site.

A Fundação Mudes, com apoio da TrensRJ, realiza nesta terça-feira (17), das 9h às 15h, na Estação Central do Brasil, a 6ª edição do Conecta Mudes. A iniciativa gratuita oferece cadastro, orientações profissionais e encaminhamento para oportunidades de emprego e estágio, voltadas a jovens e adultos.

Durante a ação, os participantes poderão realizar cadastro no banco de dados da instituição e concorrer a 405 oportunidades, distribuídas entre os programas Jovem Aprendiz, Estágio, vagas CLT/PJ e oportunidades para pessoas com deficiência (PcD).



As vagas estão distribuídas da seguinte forma: jovem aprendiz (107): estágio (138), PcD (30), CLT/PJ (30), Casas Pedro, vagas extra para o período de Natal (100).



As oportunidades de estágio contemplam diferentes áreas de formação, com destaque para Administração, Ciências Contábeis,

Engenharias, Gastronomia, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Tecnologia da Informação (TI).



Já as posições CLT e PJ incluem funções como assistente comercial, auxiliar administrativo(a), auxiliar contábil,

auxiliar de expedição, auxiliar de serviços gerais, atendente, lancheiro, vendedor(a), motorista de carreta e técnico em segurança eletrônica.



Os interessados devem comparecer ao local com CPF e currículo atualizado. A participação é gratuita e aberta a jovens e adultos em busca de oportunidades profissionais.

Carreiras Talks

O Carreiras Talks, evento de empregabilidade, oferecerá cerca de mil vagas de estágio nesta quarta (18) no Teatro Bangu Shopping (Rua da Fonseca, 240), e quinta-feira (19) em Campo Grande (Avenida Cesário de Melo, 2.400). O evento, organizado pela Unisuam, é gratuito e aberto ao público. O horário para visitação será das 9h às 21h.

Werner Coiffeur