Moradoras de favelas do Rio e de Duque de Caxias serão selecionadas© Tânia Rêgo/Agência Brasil
O lançamento será realizado nesta quinta-feira (19), data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher Empreendedora, às 16h, no Hub de Impacto da Caixa Econômica Federal, no AQWA Corporate, na Zona Portuária do Rio. Na mesma data, serão abertas as inscrições gratuitas, que poderão ser feitas até 8 de dezembro de 2026, exclusivamente pela Plataforma Favela S.A.
Ao todo, serão disponibilizadas 50 vagas, sendo 25 para moradoras de favelas da capital e outras 25 para residentes em comunidades de Duque de Caxias. A proposta é contemplar uma empreendedora por território, alcançando 50 favelas diferentes e promovendo a diversidade entre as participantes, inclusive em relação à faixa etária.
Quem pode participar
Entre os requisitos obrigatórios estão não possuir CNPJ ativo, inclusive como Microempreendedora Individual (MEI), ter renda individual mensal de até 1,5 salário mínimo e ter concluído o Ensino Médio ou escolaridade equivalente. Também será necessário ter disponibilidade mínima de 12 horas semanais para participar das atividades presenciais e on-line, além de possuir ou criar uma conta Gov.br vinculada ao próprio CPF.
O edital prevê critérios de priorização social que podem aumentar a pontuação das candidatas. Serão considerados fatores como renda, pertencimento étnico-racial, maternidade solo ou responsabilidade principal pelo sustento da família, existência de dependentes econômicos e condição de mulher com deficiência.
A seleção terá etapas de análise documental e avaliação do potencial de desenvolvimento do empreendimento, do perfil empreendedor e de um vídeo de apresentação. A classificação também levará em conta os critérios sociais e a distribuição das vagas por município, faixa etária e território.
Apoio financeiro e formação durante um ano
O projeto prevê ainda pelo menos 55 horas de atividades psicossociais, com acompanhamento individual e rodas de conversa. Os atendimentos individuais terão caráter voluntário e confidencial.
Para ajudar na permanência das participantes, será concedida uma ajuda de custo mensal de R$ 500 durante os 12 meses de formação, totalizando até R$ 6 mil por mulher, conforme as condições estabelecidas no edital. Nas atividades presenciais, também haverá alimentação e espaço infantil para crianças sob responsabilidade das participantes, de acordo com a programação e a disponibilidade do serviço.
Cada empreendedora poderá receber até R$ 15 mil em capital semente para investir no próprio negócio. O repasse estará condicionado à aprovação de um plano de negócio e ao cumprimento das regras do projeto. O dinheiro poderá ser destinado à implantação, estruturação ou ampliação da atividade, incluindo capital de giro quando previsto no planejamento aprovado.
Ao fim da jornada, duas participantes — uma do Rio de Janeiro e outra de Duque de Caxias — poderão receber uma premiação adicional de R$ 15 mil cada. A avaliação considerará o desenvolvimento do negócio, a evolução da empreendedora, a execução do plano e os resultados alcançados na comunidade.
A iniciativa é realizada pela Agência de Notícias das Favelas, que atua há 25 anos em projetos de comunicação, cultura, formação e desenvolvimento social. Segundo a idealizadora e gestora do projeto, Káliman Chiappini, a proposta é contribuir para a autonomia econômica das mulheres e ampliar as oportunidades de desenvolvimento nos territórios.
“Este projeto reafirma nosso compromisso com a autonomia econômica, a redistribuição de recursos e o direito das mulheres de construir seus próprios futuros”, afirmou.
Serviço
Lançamento: Favela Empreendedora, Mulheres em Movimento
Data: 19 de novembro de 2026
Horário: 16h
Local: Hub de Impacto da Caixa Econômica Federal, no AQWA Corporate, Pequena África, Zona Portuária do Rio
Inscrições: de 19 de novembro a 8 de dezembro de 2026
Participação: gratuita
Informações e edital: https://editalfavelaempreendedora.favelasa.com
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