Moradoras de favelas do Rio e de Duque de Caxias serão selecionadas - © Tânia Rêgo/Agência Brasil

Moradoras de favelas do Rio e de Duque de Caxias serão selecionadas© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 16/11/2026 20:06

Cinquenta mulheres que moram em favelas dos municípios do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias poderão participar de uma iniciativa voltada ao fortalecimento do empreendedorismo feminino. O projeto Favela Empreendedora, Mulheres em Movimento, lançado pela Agência de Notícias das Favelas (ANF), vai oferecer formação, mentorias, acompanhamento psicossocial e até R$ 15 mil em capital semente para cada selecionada.





O lançamento será realizado nesta quinta-feira (19), data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher Empreendedora, às 16h, no Hub de Impacto da Caixa Econômica Federal, no AQWA Corporate, na Zona Portuária do Rio. Na mesma data, serão abertas as inscrições gratuitas, que poderão ser feitas até 8 de dezembro de 2026, exclusivamente pela Plataforma Favela S.A.



Ao todo, serão disponibilizadas 50 vagas, sendo 25 para moradoras de favelas da capital e outras 25 para residentes em comunidades de Duque de Caxias. A proposta é contemplar uma empreendedora por território, alcançando 50 favelas diferentes e promovendo a diversidade entre as participantes, inclusive em relação à faixa etária. LEIA MAIS: Rio começa semana com mais de 3,6 mil oportunidades de empregos e estágios O lançamento será realizado nesta quinta-feira (19), data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher Empreendedora, às 16h, no Hub de Impacto da Caixa Econômica Federal, no AQWA Corporate, na Zona Portuária do Rio. Na mesma data, serão abertas as inscrições gratuitas, que poderão ser feitas até 8 de dezembro de 2026, exclusivamente pela Plataforma Favela S.A.Ao todo, serão disponibilizadas 50 vagas, sendo 25 para moradoras de favelas da capital e outras 25 para residentes em comunidades de Duque de Caxias. A proposta é contemplar uma empreendedora por território, alcançando 50 favelas diferentes e promovendo a diversidade entre as participantes, inclusive em relação à faixa etária.





Quem pode participar

Para concorrer, é necessário identificar-se como mulher, ter pelo menos 18 anos até o encerramento das inscrições e morar em uma favela de um dos dois municípios contemplados. As candidatas precisam desenvolver alguma atividade empreendedora informal, com venda de produtos ou prestação de serviços, ou apresentar uma ideia de negócio que ainda não tenha sido colocada em prática.



Entre os requisitos obrigatórios estão não possuir CNPJ ativo, inclusive como Microempreendedora Individual (MEI), ter renda individual mensal de até 1,5 salário mínimo e ter concluído o Ensino Médio ou escolaridade equivalente. Também será necessário ter disponibilidade mínima de 12 horas semanais para participar das atividades presenciais e on-line, além de possuir ou criar uma conta Gov.br vinculada ao próprio CPF.



O edital prevê critérios de priorização social que podem aumentar a pontuação das candidatas. Serão considerados fatores como renda, pertencimento étnico-racial, maternidade solo ou responsabilidade principal pelo sustento da família, existência de dependentes econômicos e condição de mulher com deficiência.



A seleção terá etapas de análise documental e avaliação do potencial de desenvolvimento do empreendimento, do perfil empreendedor e de um vídeo de apresentação. A classificação também levará em conta os critérios sociais e a distribuição das vagas por município, faixa etária e território.





Apoio financeiro e formação durante um ano

As selecionadas participarão de uma jornada formativa de 12 meses, com carga horária mínima de 239 horas. A programação prevê aulas, oficinas, mentorias e consultorias, além de atividades práticas, visitas técnicas e oportunidades de participação em feiras e eventos. As empreendedoras também terão apoio para elaborar planos de negócio e desenvolver habilidades de gestão.



O projeto prevê ainda pelo menos 55 horas de atividades psicossociais, com acompanhamento individual e rodas de conversa. Os atendimentos individuais terão caráter voluntário e confidencial.



Para ajudar na permanência das participantes, será concedida uma ajuda de custo mensal de R$ 500 durante os 12 meses de formação, totalizando até R$ 6 mil por mulher, conforme as condições estabelecidas no edital. Nas atividades presenciais, também haverá alimentação e espaço infantil para crianças sob responsabilidade das participantes, de acordo com a programação e a disponibilidade do serviço.



Cada empreendedora poderá receber até R$ 15 mil em capital semente para investir no próprio negócio. O repasse estará condicionado à aprovação de um plano de negócio e ao cumprimento das regras do projeto. O dinheiro poderá ser destinado à implantação, estruturação ou ampliação da atividade, incluindo capital de giro quando previsto no planejamento aprovado.



Ao fim da jornada, duas participantes — uma do Rio de Janeiro e outra de Duque de Caxias — poderão receber uma premiação adicional de R$ 15 mil cada. A avaliação considerará o desenvolvimento do negócio, a evolução da empreendedora, a execução do plano e os resultados alcançados na comunidade.



A iniciativa é realizada pela Agência de Notícias das Favelas, que atua há 25 anos em projetos de comunicação, cultura, formação e desenvolvimento social. Segundo a idealizadora e gestora do projeto, Káliman Chiappini, a proposta é contribuir para a autonomia econômica das mulheres e ampliar as oportunidades de desenvolvimento nos territórios.



“Este projeto reafirma nosso compromisso com a autonomia econômica, a redistribuição de recursos e o direito das mulheres de construir seus próprios futuros”, afirmou.





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