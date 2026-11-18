Acerta Consultoria está com 73 vagas de emprego abertas no Rio de Janeiro - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Acerta Consultoria está com 73 vagas de emprego abertas no Rio de JaneiroMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 18/11/2026 05:00

Acerta Consultoria está com 73 vagas de emprego abertas no Rio de Janeiro. As oportunidades contemplam diferentes áreas, como agerente, magarefe, atendente, barista, costureira, líder de loja, cumim, auxiliar de serviços gerais, chapeiro, vendedora e auxiliar de pintor e cozinha, e estão distribuídas por bairros e centros comerciais de diferentes regiões da cidade.

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Entre os cargos disponíveis também há procura por instalador de cortina, estoquista, bombeiro hidráulico, copeiro, encantador, jovem aprendiz – hostess, barback, subchef, supervisor, estoquista, além de atendente de delivery, RH, assistente fiscal, estagiário de T.I e contabilidade. Entre os cargos disponíveis também há procura por instalador de cortina, estoquista, bombeiro hidráulico, copeiro, encantador, jovem aprendiz – hostess, barback, subchef, supervisor, estoquista, além de atendente de delivery, RH, assistente fiscal, estagiário de T.I e contabilidade.

As vagas são para as unidadades localizadas em Ipanema, Shopping Leblon, Zona Sul, Gardênia Azul, Lagoa, Jardim Botânico, Recreio, Casa Shopping (Barra da Tijuca), Leme, Copacabana, Shopping da Gávea, Aeroporto SDU, Tijuca, Lagoa, Shopping Rio Sul, Olaria, Botafogo, Urca, Gávea, Carioca Shopping, Centro e Leblon.

Os interessados podem consultar as oportunidades disponíveis e realizar a inscrição pela plataforma de recrutamento da consultoria.

Projeto vai selecionar 50 empreendedoras de favelas do Rio





O lançamento oficial acontece nesta quinta-feira (19), às 16h — data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher Empreendedora —, no Hub de Impacto da Caixa Econômica Federal (AQWA Corporate), na Zona Portuária do Rio.



As inscrições gratuitas abrem no mesmo dia do evento e seguem até 8 de dezembro de 2026, exclusivamente pela Plataforma Favela S.A. Do total de 50 vagas, metade é destinada à capital fluminense e a outra metade a Duque de Caxias. Para garantir diversidade geracional e territorial, o edital prevê a seleção de apenas uma empreendedora por comunidade, contemplando 50 favelas distintas.



Para participar, a candidata deve se identificar como mulher, ter 18 anos completos até o encerramento das inscrições e morar em uma favela de um dos dois municípios. Também é necessário já atuar de forma informal na venda de produtos ou prestação de serviços, ou apresentar uma ideia de negócio que ainda não foi colocada em prática. Moradoras de favelas do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias serão selecionadas para impulsionar seus negócios por meio do projeto Favela Empreendedora, Mulheres em Movimento. Criada pela Agência de Notícias das Favelas (ANF), a iniciativa oferece capacitação, mentorias, suporte psicossocial e aporte de até R$ 15 mil em capital semente para cinquenta mulheres.O lançamento oficial acontece nesta quinta-feira (19), às 16h — data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher Empreendedora —, no Hub de Impacto da Caixa Econômica Federal (AQWA Corporate), na Zona Portuária do Rio.As inscrições gratuitas abrem no mesmo dia do evento e seguem até 8 de dezembro de 2026, exclusivamente pela Plataforma Favela S.A. Do total de 50 vagas, metade é destinada à capital fluminense e a outra metade a Duque de Caxias. Para garantir diversidade geracional e territorial, o edital prevê a seleção de apenas uma empreendedora por comunidade, contemplando 50 favelas distintas.Para participar, a candidata deve se identificar como mulher, ter 18 anos completos até o encerramento das inscrições e morar em uma favela de um dos dois municípios. Também é necessário já atuar de forma informal na venda de produtos ou prestação de serviços, ou apresentar uma ideia de negócio que ainda não foi colocada em prática.

Apoio financeiro e formação durante um ano

As selecionadas participarão de uma jornada formativa de 12 meses, com carga horária mínima de 239 horas. A programação prevê aulas, oficinas, mentorias e consultorias, além de atividades práticas, visitas técnicas e oportunidades de participação em feiras e eventos. As empreendedoras também terão apoio para elaborar planos de negócio e desenvolver habilidades de gestão.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.